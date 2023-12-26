Предлагаю вам найти ответ на шуточную загадку — как можно, не покидая Екатеринбурга, попасть в совершенно разные точки света. На прогулке мы рассмотрим интересные здания и целые кварталы. Вместе разберёмся, за что горожане метко раздали прозвища некоторым местным объектам и локациям.

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Описание

Что вас ожидает

Дом промышленности. Мы увидим внушительный долгострой середины 20 века и оценим его советский интерьер. В народе строение получило название «Пентагон» за внешнюю схожесть со штаб-квартирой Минобороны США.

Легендарный Уралмаш. Рассмотрим самое приметное здание на Площади Первой Пятилетки, построенное в 30-х годах как заводская гостиница для иностранных специалистов. Вы поймёте, почему это здание окрестили «Мадридом».

Большой конный полуостров. Именно его называют «Куба». Район напоминает декорации к старому фильму. Время тут будто замерло.

«Голова индустриального младенца». Остановимся в местной гавани на Верх-Исетском водохранилище, чтобы вы сделали интересные фото у арт-объекта.

Плотинка. Завершим наше путешествие во времени и пространстве в самом сердце Екатеринбурга — историческом центре города.

Организационные детали