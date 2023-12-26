«Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала
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Описание
Что вас ожидает
Дом промышленности. Мы увидим внушительный долгострой середины 20 века и оценим его советский интерьер. В народе строение получило название «Пентагон» за внешнюю схожесть со штаб-квартирой Минобороны США.
Легендарный Уралмаш. Рассмотрим самое приметное здание на Площади Первой Пятилетки, построенное в 30-х годах как заводская гостиница для иностранных специалистов. Вы поймёте, почему это здание окрестили «Мадридом».
Большой конный полуостров. Именно его называют «Куба». Район напоминает декорации к старому фильму. Время тут будто замерло.
«Голова индустриального младенца». Остановимся в местной гавани на Верх-Исетском водохранилище, чтобы вы сделали интересные фото у арт-объекта.
Плотинка. Завершим наше путешествие во времени и пространстве в самом сердце Екатеринбурга — историческом центре города.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Rav 4
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.