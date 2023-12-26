«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

«Живу в Мадриде, работаю в Пентагоне, отдыхаю на Кубе» - понять, как такое возможно в столице Урала

Предлагаю вам найти ответ на шуточную загадку — как можно, не покидая Екатеринбурга, попасть в совершенно разные точки света. На прогулке мы рассмотрим интересные здания и целые кварталы. Вместе разберёмся, за что горожане метко раздали прозвища некоторым местным объектам и локациям.
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
«Заграничное» путешествие по Екатеринбургу
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Описание

Что вас ожидает

Дом промышленности. Мы увидим внушительный долгострой середины 20 века и оценим его советский интерьер. В народе строение получило название «Пентагон» за внешнюю схожесть со штаб-квартирой Минобороны США.

Легендарный Уралмаш. Рассмотрим самое приметное здание на Площади Первой Пятилетки, построенное в 30-х годах как заводская гостиница для иностранных специалистов. Вы поймёте, почему это здание окрестили «Мадридом».

Большой конный полуостров. Именно его называют «Куба». Район напоминает декорации к старому фильму. Время тут будто замерло.

«Голова индустриального младенца». Остановимся в местной гавани на Верх-Исетском водохранилище, чтобы вы сделали интересные фото у арт-объекта.

Плотинка. Завершим наше путешествие во времени и пространстве в самом сердце Екатеринбурга — историческом центре города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Rav 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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