Выходные в Екатеринбурге с погружением в судьбы Романовых и Ельцина
Полюбоваться камнерезным искусством, съездить в Ганину Яму и сходить в Музей первого президента
Начало: Отель в Екатеринбурге, 9:45
«В разные аспекты жизни мегаполиса на стыке Европы и Азии вас погрузят музейные коллекции»
2 мая в 09:45
11 июн в 09:45
21 000 ₽ за человека
Прогулки по Екатеринбургу, Невьянску и Нижнему Тагилу с ремесленными мастер-классами
Поговорить о Демидовых, сделать сувениры из камня и глины, расписать поднос, посетить дом иконописи
Начало: Отель в Екатеринбурге, 12:50
«При невозможности посетить завод предлагается замена на музей»
9 мая в 12:50
13 июн в 12:50
22 350 ₽ за человека
Национальный маршрут Демидовский 3 дня/2 ночи
Начало: Проспект Ленина, 9а
«Посещение «Музея Истории Екатеринбурга»»
Расписание: Длительность тура — 3 дня, с пятницы по воскресенье
9 мая в 12:45
13 июн в 12:45
22 350 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Музеи»
Самые популярные туры этой рубрики в Екатеринбурге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Екатеринбурге в апреле 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 22 350.
Забронируйте тур в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Музеи», цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь