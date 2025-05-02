Найдено 3 тура в категории « Музеи » в Екатеринбурге, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 3 дня Выходные в Екатеринбурге с погружением в судьбы Романовых и Ельцина Полюбоваться камнерезным искусством, съездить в Ганину Яму и сходить в Музей первого президента Начало: Отель в Екатеринбурге, 9:45 «В разные аспекты жизни мегаполиса на стыке Европы и Азии вас погрузят музейные коллекции» 21 000 ₽ за человека На автобусе 3 дня Прогулки по Екатеринбургу, Невьянску и Нижнему Тагилу с ремесленными мастер-классами Поговорить о Демидовых, сделать сувениры из камня и глины, расписать поднос, посетить дом иконописи Начало: Отель в Екатеринбурге, 12:50 «При невозможности посетить завод предлагается замена на музей» 22 350 ₽ за человека На автобусе 2 дня 8 часов Национальный маршрут Демидовский 3 дня/2 ночи Начало: Проспект Ленина, 9а «Посещение «Музея Истории Екатеринбурга»» Расписание: Длительность тура — 3 дня, с пятницы по воскресенье 22 350 ₽ за человека Все туры Екатеринбурга

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Музеи»

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