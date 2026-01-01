Национальный маршрут Демидовский 3 дня/2 ночи
Начало: Проспект Ленина, 9а
27 400 ₽ за человека
В самое сердце Северного Урала: путешествие «всё включено» на плато Маньпупунёр
Прокатиться на снегоходах, попариться в бане с видом на горы и погулять по заповеднику
Начало: Ж/д станция «Ивдель-1», 7:00. До города нужно добр...
17 мар в 07:00
24 мар в 07:00
80 000 ₽ за человека
Опорный край державы (на 5 дней)
Начало: Просп. Ленина, 9а, Four Elements Ekaterinburg
Расписание: 10-14 июня, 1-5 июля, 5-9 августа, 16-20 сентября в 09:45.
48 700 ₽ за человека
