Развлечения в Екатеринбурге

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Екатеринбурге, цены от 27 400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Национальный маршрут Демидовский 3 дня/2 ночи
На автобусе
2 дня 8 часов
Национальный маршрут Демидовский 3 дня/2 ночи
Начало: Проспект Ленина, 9а
27 400 ₽ за человека
В самое сердце Северного Урала: путешествие «всё включено» на плато Маньпупунёр
На машине
На снегоходах
5 дней
В самое сердце Северного Урала: путешествие «всё включено» на плато Маньпупунёр
Прокатиться на снегоходах, попариться в бане с видом на горы и погулять по заповеднику
Начало: Ж/д станция «Ивдель-1», 7:00. До города нужно добр...
17 мар в 07:00
24 мар в 07:00
80 000 ₽ за человека
Опорный край державы (на 5 дней)
На автобусе
5 дней
Опорный край державы (на 5 дней)
Начало: Просп. Ленина, 9а, Four Elements Ekaterinburg
Расписание: 10-14 июня, 1-5 июля, 5-9 августа, 16-20 сентября в 09:45.
48 700 ₽ за человека

