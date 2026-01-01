1 день

Иркутск, Листвянка, КБЖД

09:30 Сбор участников поезда «Байкальская Сказка» в центре г. Иркутске / точный адрес места сбора будет указан чуть позже.

Знакомство с экскурсоводами, распределение по автобусам и отправление в п. Листвянка на о. Байкал, по пути остановка и экскурсия в музее деревянной архитектуры «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары.

Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.

Прибытие в п. Листвянка, фото-остановка у легендарного Шаман Камня на границе реки Ангара и озера Байкал.

Обед в одном из ресторанов Листвянки (традиционная Байкальская кухня).

Визит в музей Байкала.

Подъем / спуск по канатной дороге на обозревательную площадку Камень Черского.

Обзорная экскурсия по Листвянке, прогулка по рыбному и сувенирному рынку.

Ужин в одном из ресторанов Листвянки.

Прибытие на пристань в Листвянку, прощание с местными гидами, посадка на корабль.

Переправа на корабле «Листвянка – Порт Байкал».

Посадка в поезд.

21:50 Отправление поезда из Порта Байкал в восточном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.

Далее до Слюдянки наш поезд проследует под управлением паровоза, и вам представится возможность прожить эмоции человека в начале 20 века и ощутить размеренность того времени.

Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала — это отличный способ увидеть южный Байкала и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день.

На Кругобайкальской железной дороге расположены 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.

В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает остановки: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160