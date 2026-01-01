Программа тура по дням
Иркутск, Листвянка, КБЖД
09:30 Сбор участников поезда «Байкальская Сказка» в центре г. Иркутске / точный адрес места сбора будет указан чуть позже.
Знакомство с экскурсоводами, распределение по автобусам и отправление в п. Листвянка на о. Байкал, по пути остановка и экскурсия в музее деревянной архитектуры «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары.
Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.
Прибытие в п. Листвянка, фото-остановка у легендарного Шаман Камня на границе реки Ангара и озера Байкал.
Обед в одном из ресторанов Листвянки (традиционная Байкальская кухня).
Визит в музей Байкала.
Подъем / спуск по канатной дороге на обозревательную площадку Камень Черского.
Обзорная экскурсия по Листвянке, прогулка по рыбному и сувенирному рынку.
Ужин в одном из ресторанов Листвянки.
Прибытие на пристань в Листвянку, прощание с местными гидами, посадка на корабль.
Переправа на корабле «Листвянка – Порт Байкал».
Посадка в поезд.
21:50 Отправление поезда из Порта Байкал в восточном направлении на знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.
Далее до Слюдянки наш поезд проследует под управлением паровоза, и вам представится возможность прожить эмоции человека в начале 20 века и ощутить размеренность того времени.
Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала — это отличный способ увидеть южный Байкала и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день.
На Кругобайкальской железной дороге расположены 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.
В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает остановки: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.
Слюдянка, Иркутск
Разница во времени + 5 часов.
02:32 Прибытие на ст. Слюдянка.
Стоянка на ст. Слюдянка.
Во время стоянки, желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора.
Во время стоянки будет произведена смена тяги, Вы сможете увидеть работу локомотивной бригады при вцепке паровоза и сделать яркие фотографии на фоне паровоза серии Л, построенного еще в прошлом веке.
05:58 Отправление в Иркутск.
От Слюдянки до Иркутска поезд следует в восточном направлении без остановок.
Завтрак в поезде.
09:00 Прибытие поезда на ст. Иркутск, встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску с посещением музея декабристов (дом-музей Волконских).
Экскурсия познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли.
Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира.
Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Обед в кафе города.
Продолжение обзорной экскурсии по городу, прогулка по 130 кварталу.
Трансфер на ж/д вокзал.
16:10 Отправление поезда в г. Красноярск.
Красноярск
Разница во времени + 4 часа.
Завтрак в поезде.
09:30 Прибытие поезда на ст. Красноярск.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, вы побываете на смотровой площадке Караульной горы, увидите место впадения Качи в Енисей, часовню св. Параскевы и Коммунальный мост.
Обед в кафе города.
Посещение национального парка «Бобровый лог», смотровой площадки национального парка «Столбы» с подъемом по канатной дороге.
Посещение смотровой площадки Царь-Рыба.
Возвращение в Красноярск.
Трансфер на ж/д вокзал.
17:22 Отправление поезда в г. Новосибирск.
Новосибирск
Разница во времени + 4 часа.
05:28 Прибытие поезда на ст. Новосибирск.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная экскурсия по Новосибирску.
Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям.
Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома.
Узнаете, почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города, и чем он живет сегодня.
Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.
Обед в кафе города.
Продолжение обзорной экскурсии, посещение Академгородка.
Прогулка по набережной, катание на теплоходе.
Свободное время в центре города.
Трансфер на ж/д вокзал.
20:17 Отправление поезда в г. Екатеринбург.
Екатеринбург
Разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
12:54 Прибытие поезда на ст. Екатеринбург.
13:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обед в кафе города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей.
Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших — легендарное место, где прервалась династия Романовых.
Экскурсия в музей камня.
Посещение границы Европа-Азия, где гостей ждет бокал шампанского и «сертификат нарушителей границы».
Трансфер в Ганину Яму, уникальный православный комплекс, построенный в стиле древнерусской архитектуры.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи последнего русского императора Николая Романова.
Ужин в кафе города.
Трансфер на вокзал.
00:06 Отправление поезда в г. Пермь.
Пермь
Разница во времени + 2 часа.
06:27 Прибытие поезда на ст. Пермь.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Начало обзорной экскурсии по городу Пермь.
Обзорная экскурсия по центральным улицам города: вы увидите памятник «Пермяк — соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.
Обед в кафе города.
Продолжение обзорной экскурсии.
Посещение Художественной галереи, одного из крупнейших региональных художественных музеев России.
Сегодня собрание галереи насчитывает около 60 000 единиц хранения.
Пермская художественная галерея – это музей эрмитажного типа, позволяющий показывать изобразительное и декоративно-прикладное искусство различных жанров, школ и направлений, стран и эпох.
Результатом почти вековой собирательской и исследовательской работы нескольких поколений научных сотрудников стали уникальные музейные коллекции отечественного, европейского, восточного искусства от античности до ХХI века, от классики до постмодернизма.
Галерея получила признание мирового сообщества как обладатель несомненных художественных раритетов — коллекций пермской деревянной храмовой скульптуры, произведений искусства Строгановских вотчин (иконопись, лицевое золотое шитье), собрания российского искусства XVIII-XX веков.
Свободное время в центре города.
Трансфер на ж/д вокзал.
19:58 Отправление поезда в г. Москва.
Москва
14:08 Прибытие туристского поезда со ст. Москва Ярославская.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
|Категория
|Взрослые
|Дети до 9 лет включительно (с местом)
|Четырехместное купе
|135 000
|133 400
|Двухместное купе
|183 000
|181 400
|Одноместное размещение в двухместном купе
|283 000
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиаперелет (и/или иной вид транспорта)
- Проживание в отеле в п. Листвянка
- Трансферы до/из отеля в п. Листвянка
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 47 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять в дорогу удобную обувь, банные полотенца и резиновые тапочки для принятия душа в поезде.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.