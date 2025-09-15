Мои заказы

Выездные экскурсии из Ельца

Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Елец - прогулка по уездному городу
Пешая
2 часа
168 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
На машине
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Елец - город Ивана Бунина
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    15 сентября 2025
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Галина Васильевна профи своего дела. Интересный собеседник. Нам с супругой понравилась поезда. Всех благ!
  • Е
    Елена
    21 августа 2025
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Очень хорошая экскурсия, как в плане содержательности, так и с точки зрения организации. Гид Вячеслав - молодец, все по делу,
    читать дальше

    доходчиво, с интересными фактами и пояснениями, мы в дороге увидели небольшой мемориал, который не входил в план осмотра достопримечательностей, но на нашу просьбу, дать нам время его осмотреть и постоять у памятника Вячеслав откликнулся без возражений. Храмы, которые мы посетили и осмотрели, вызвали только отличные эмоции, где-то умиротворение, где-то восхищение. Увидели мы и несколько городских декоративных штучек, которые вызвали умиление. И даже в дороге немножко понаблюдали за облаками. Спасибо.

  • М
    Марина
    25 февраля 2025
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    В поездке в Задонск нас сопровождала экскурсовод Галина Васильевна из команды Елены. По дороге заехали в село Кашары полюбоваться Церковью-колокольней
    читать дальше

    Митрофана Воронежского и Храмом святого Автонома Италийского и епископа Митрофана Воронежского. Необычная архитектура храма не оставляет равнодушным никого. И там состоялась удивительная встреча с настоятелем храма, который побеседовал с нами и дал жизненный урок. В Задонске Галина Васильевна, как и на всем пути нашего путешествия, подробно рассказала историю Задонска, его монастырей, ответила на все вопросы. по окончанию экскурсии наш водитель Николай (ему отдельное спасибо) завез нас на вокзал Задонска, т. к. дальше мы поехали в Воронеж. Будем рекомендовать эту экскурсию всем знакомым: познавательно, интересно и комфортно. Огромное СПАСИБО Елене и ее команде за организацию этой экскурсии.

  • А
    Александра
    20 января 2025
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Благодарим Вячеслава и Юлию! Поездка была познавательной, увлекательной и безопасной.
  • А
    Анна
    15 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!
  • А
    Антон
    27 июля 2022
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Отлично все прошло!
    Посмотрели что хотели и ещё много вокруг.
  • А
    Антон
    8 июля 2022
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Информативная экскурсия, связанная с именем Тихона Задонского. Было интересно даже детям
  • С
    Сергей
    9 марта 2022
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Моим гидом был Вячеслав Александрович (Елена предоставила замену). По пути в Задонск он много поведал мне малоизвестных фактов из истории
    читать дальше

    Ельца и людях, с ним связанных (писателе Пришвине, философе Розанове и др.). Посетили три монастыря и храмовый комплекс в Кашарах. Вячеслав отлично разбирается в истории православия на Липецкой земле, очень интересно и увлеченно рассказывает о ней. Всем рекомендую эту экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    30 августа 2021
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Замечательная экскурсия и главное в ней - это гид Елена Васильева, спасибо ей огромное! По нашей просьбе, мы немного "расширили"
    читать дальше

    эту экскурсию: заехали в заповедник "Галичья гора", восстановленную московским меценатом Усадьбу Скорняково-Архангельское, по дороге в город Задонск посетили ещё несколько замечательных и восстановленных монастырей, Святых источников и т. п. Получились целое путешествие и всё это благодаря Елене, т. к. мы были здесь впервые. Чудо, что за места! Всем рекомендуем - не пожалеете!!!

  • Г
    Галина
    16 июля 2021
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Эту экскурсию советую всем. Особенно замечательно, если проводит ее гид Елена. Потрясающие знания, заинтересованность темой и умение заинтересовать слушателей. Мы просто в восторге!
  • П
    Павел
    1 июня 2021
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Очень интересно! Елена внимательно относится к своим туристам, большое ей за это спасибо!))

