читать дальше

Митрофана Воронежского и Храмом святого Автонома Италийского и епископа Митрофана Воронежского. Необычная архитектура храма не оставляет равнодушным никого. И там состоялась удивительная встреча с настоятелем храма, который побеседовал с нами и дал жизненный урок. В Задонске Галина Васильевна, как и на всем пути нашего путешествия, подробно рассказала историю Задонска, его монастырей, ответила на все вопросы. по окончанию экскурсии наш водитель Николай (ему отдельное спасибо) завез нас на вокзал Задонска, т. к. дальше мы поехали в Воронеж. Будем рекомендовать эту экскурсию всем знакомым: познавательно, интересно и комфортно. Огромное СПАСИБО Елене и ее команде за организацию этой экскурсии.