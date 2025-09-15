Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел15 сентября 2025Святыни Задонска: поездка из ЕльцаГалина Васильевна профи своего дела. Интересный собеседник. Нам с супругой понравилась поезда. Всех благ!
- ЕЕлена21 августа 2025Святыни Задонска: поездка из ЕльцаОчень хорошая экскурсия, как в плане содержательности, так и с точки зрения организации. Гид Вячеслав - молодец, все по делу,
- ММарина25 февраля 2025Святыни Задонска: поездка из ЕльцаВ поездке в Задонск нас сопровождала экскурсовод Галина Васильевна из команды Елены. По дороге заехали в село Кашары полюбоваться Церковью-колокольней
- ААлександра20 января 2025Святыни Задонска: поездка из ЕльцаБлагодарим Вячеслава и Юлию! Поездка была познавательной, увлекательной и безопасной.
- ААнна15 января 2023Святыни Задонска: поездка из ЕльцаОчень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
- ТТатьяна7 января 2023Святыни Задонска: поездка из ЕльцаВсе прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!
- ААнтон27 июля 2022Святыни Задонска: поездка из ЕльцаОтлично все прошло!
Посмотрели что хотели и ещё много вокруг.
- ААнтон8 июля 2022Святыни Задонска: поездка из ЕльцаИнформативная экскурсия, связанная с именем Тихона Задонского. Было интересно даже детям
- ССергей9 марта 2022Святыни Задонска: поездка из ЕльцаМоим гидом был Вячеслав Александрович (Елена предоставила замену). По пути в Задонск он много поведал мне малоизвестных фактов из истории
- ЕЕкатерина30 августа 2021Святыни Задонска: поездка из ЕльцаЗамечательная экскурсия и главное в ней - это гид Елена Васильева, спасибо ей огромное! По нашей просьбе, мы немного "расширили"
- ГГалина16 июля 2021Святыни Задонска: поездка из ЕльцаЭту экскурсию советую всем. Особенно замечательно, если проводит ее гид Елена. Потрясающие знания, заинтересованность темой и умение заинтересовать слушателей. Мы просто в восторге!
- ППавел1 июня 2021Святыни Задонска: поездка из ЕльцаОчень интересно! Елена внимательно относится к своим туристам, большое ей за это спасибо!))
