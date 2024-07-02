1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Елец - прогулка по уездному городу: история, архитектура и тайны
Погружение в историю Ельца: от Красных ворот до Елецких курантов, от пехотного полка до купеческих домов
Начало: Красная площадь
Завтра в 13:00
8 июля в 16:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Духовные святыни Ельца: монастыри и чудеса
Путешествие по святым местам Задонска, где вы узнаете о жизни Тихона Задонского, посетите монастыри и храмы, услышите интересные легенды и истории
Начало: По договоренности
8 июля в 13:00
9 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДятчина2 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Город открылся со стороны очаровательной уездной, имперской провинции. Благодаря нашему экскурсоводу, Елене Васильевой, мы увидели город и услышали его любопытную историю. Захотелось сюда вернуться еще.
- ТТатьяна28 июня 2024были в Ельце проездом, но не хотелось упускать возможность познакомиться с городом. Раиса Ивановна прекрасный гид, за 3 часа буквально
- ЕЕлена26 июня 2024Замечательный город и экскурсия. Погрузились в атмосферу старины, прогулялись по старинным улицам и прикоснулись к истории.
- ЕЕкатерина22 июня 2024Выражаем благодарность и восхищение Васильевой Елене Алексеевне за интересную экскурсию по старому Ельцу,узнали много интересного,надеемся на новые встречи.
- ЮЮля16 июня 2024Прекрасный городок Елец! Но если бы не замечательный гид Елена, не видать бы нам интересных достопримечательностей и не узнать бы столько интересного из истории города! Спасибо большое Елене, что так любит свой город и передает эту любовь туристам!
- ООксана17 мая 2024Раиса потрясающий экскурсовод! Она знает историю не то, что каждого дома в Ельце, а и историю в целом. На все
- ААнна15 января 2023Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
- ТТатьяна7 января 2023Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!
- ААнтон27 июля 2022Отлично все прошло! Посмотрели что хотели и ещё много вокруг.
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ельце
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ельце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в июле 2024
Сейчас в Ельце в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Ельце на 2024 год на выходные, 139 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь