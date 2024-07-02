Экскурсии выходного дня в Ельце

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ельце, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Елец - прогулка по уездному городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Елец - прогулка по уездному городу: история, архитектура и тайны
Погружение в историю Ельца: от Красных ворот до Елецких курантов, от пехотного полка до купеческих домов
Начало: Красная площадь
Завтра в 13:00
8 июля в 16:00
4 000 за всё до 4 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
Святыни Задонска: поездка из Ельца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Духовные святыни Ельца: монастыри и чудеса
Путешествие по святым местам Задонска, где вы узнаете о жизни Тихона Задонского, посетите монастыри и храмы, услышите интересные легенды и истории
Начало: По договоренности
8 июля в 13:00
9 июля в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дятчина
    2 июля 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Очень понравилась экскурсия. Город открылся со стороны очаровательной уездной, имперской провинции. Благодаря нашему экскурсоводу, Елене Васильевой, мы увидели город и услышали его любопытную историю. Захотелось сюда вернуться еще.
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    были в Ельце проездом, но не хотелось упускать возможность познакомиться с городом. Раиса Ивановна прекрасный гид, за 3 часа буквально
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    влюбила нас в Елец. Мы совершенно не ожидали, что нам откроется такой многогранный город - военная история, торговая и политически важная во все времена точка страны, горожане - отстаивающие свой город, и творческие люди разных векторов - писатели Пришвин и Бунин, композитор Тихон Хренников и кружевницы прошлых веков. Мы очень благодарны нашему гиду и обязательно будем рекомендовать посещение Ельца.

  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Замечательный город и экскурсия. Погрузились в атмосферу старины, прогулялись по старинным улицам и прикоснулись к истории.
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Выражаем благодарность и восхищение Васильевой Елене Алексеевне за интересную экскурсию по старому Ельцу,узнали много интересного,надеемся на новые встречи.
  • Ю
    Юля
    16 июня 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Прекрасный городок Елец! Но если бы не замечательный гид Елена, не видать бы нам интересных достопримечательностей и не узнать бы столько интересного из истории города! Спасибо большое Елене, что так любит свой город и передает эту любовь туристам!
  • О
    Оксана
    17 мая 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Раиса потрясающий экскурсовод! Она знает историю не то, что каждого дома в Ельце, а и историю в целом. На все
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    наши вопросы были даны полные развёрнутые ответы. Мы много путешествуем по нашей стране, в каждом городе пользуемся услугами экскурсоводов, но Раиса останется в нашем сердце надолго и конечно же Елец.

  • А
    Анна
    15 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2023
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!
  • А
    Антон
    27 июля 2022
    Святыни Задонска: поездка из Ельца
    Отлично все прошло! Посмотрели что хотели и ещё много вокруг.

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Святыни Задонска: поездка из Ельца
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Вознесенский собор
  2. Красная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в июле 2024
Сейчас в Ельце в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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