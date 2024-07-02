Д Дятчина Елец - прогулка по уездному городу Очень понравилась экскурсия. Город открылся со стороны очаровательной уездной, имперской провинции. Благодаря нашему экскурсоводу, Елене Васильевой, мы увидели город и услышали его любопытную историю. Захотелось сюда вернуться еще.

Т Татьяна Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя читать дальше влюбила нас в Елец. Мы совершенно не ожидали, что нам откроется такой многогранный город - военная история, торговая и политически важная во все времена точка страны, горожане - отстаивающие свой город, и творческие люди разных векторов - писатели Пришвин и Бунин, композитор Тихон Хренников и кружевницы прошлых веков. Мы очень благодарны нашему гиду и обязательно будем рекомендовать посещение Ельца. были в Ельце проездом, но не хотелось упускать возможность познакомиться с городом. Раиса Ивановна прекрасный гид, за 3 часа буквально

Е Елена Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя Замечательный город и экскурсия. Погрузились в атмосферу старины, прогулялись по старинным улицам и прикоснулись к истории.

Е Екатерина Елец - прогулка по уездному городу Выражаем благодарность и восхищение Васильевой Елене Алексеевне за интересную экскурсию по старому Ельцу,узнали много интересного,надеемся на новые встречи.

Ю Юля Елец - прогулка по уездному городу Прекрасный городок Елец! Но если бы не замечательный гид Елена, не видать бы нам интересных достопримечательностей и не узнать бы столько интересного из истории города! Спасибо большое Елене, что так любит свой город и передает эту любовь туристам!

О Оксана Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя читать дальше наши вопросы были даны полные развёрнутые ответы. Мы много путешествуем по нашей стране, в каждом городе пользуемся услугами экскурсоводов, но Раиса останется в нашем сердце надолго и конечно же Елец. Раиса потрясающий экскурсовод! Она знает историю не то, что каждого дома в Ельце, а и историю в целом. На все

А Анна Святыни Задонска: поездка из Ельца Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.

Т Татьяна Святыни Задонска: поездка из Ельца Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!