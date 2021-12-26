Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Интересно будет познакомиться с традициями и обычаями калмыков, единственного в Европе народа, монгольской расы, буддийской веры, почти четыре столетия назад, пришедшего сюда из далекой Азии.
Посещение главного буддийского храма «Золотой обители Будды Шакьямуни», крупнейшего в России и в Европе станет изюминкой вашего путешествия.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в музеи
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Пушкина, 18, Элиста
Завершение: ул. Клыкова, 63, Элиста
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Спасибо за доверие. Мы уверены
экскурсия Вам понравится!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 09:00
Гилян З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них