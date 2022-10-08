Мастер-класс по войлоковалянию

Мастер-классы по приобретению навыков работы с шерстью

Мастер-классы по приобретению навыков работы с шерстью.

Есть много интересных видов рукоделия, которые могут не только развить ваши творческие способности, но и принести хороший доход. Один из них — валяние из шерсти.

Для начинающих мастеров можно посоветовать простые изделия, создать которые не составит большого труда.
Мастер-класс по войлоковалянию
Мастер-класс по войлоковалянию
Мастер-класс по войлоковалянию
Мастер-класс по войлоковалянию
Мастер-класс по войлоковалянию
Мастер-класс по войлоковалянию
Ближайшие даты:
15
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем на мастер-класс по войлоковалянию. Даже если вы начинающий, во время мастер-класса сможете сделать простые игрушки.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс
Что не входит
  • Трансфер
Место начала и завершения?
г. Элиста, УЛ.Ю. Нейман, д. 1, ТЦ Романтика, 4 этаж
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Номер телефона
  • Перед бронированием мастер-класса необходимо уточнять какой вид войлоковаляния интересен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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