по договоренности

Мастер-классы по приобретению навыков работы с шерстью.



Есть много интересных видов рукоделия, которые могут не только развить ваши творческие способности, но и принести хороший доход. Один из них — валяние из шерсти.



Для начинающих мастеров можно посоветовать простые изделия, создать которые не составит большого труда.