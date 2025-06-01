Центр редких животных европейских степей Ассоциации «Живая природа степи». Что посмотреть: Первозданная целинная степь с ее уникальными растениями и животными, включая редких. Стада яков, буйволов, гривистых баранов, бизонов. Африканские и австралийские страусы. Осмотр уникального грязевого оз. Грузское, располагающего самыми большими запасами лечебной грязи в Европе.
Описание экскурсииЦентр редких животных европейских степей Ассоциации «Живая природа степи». Что посмотреть: Первозданная целинная степь с ее уникальными растениями и животными, включая редких. Стада яков, буйволов, гривистых баранов, бизонов. Африканские и австралийские страусы. Осмотр уникального грязевого оз. Грузское, располагающего самыми большими запасами лечебной грязи в Европе. Важная информация: Для вашего комфорта и безопасности просим вас соблюдать следующие рекомендации:
- Обувь должна быть закрытой и удобной.
- Одежда должна быть закрытой, а брюки необходимо заправить в носки, чтобы избежать попадания насекомых * Учитывайте, что в степи бывает ветреная погода, поэтому возьмите с собой ветровку или теплую кофту.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экологический сбор
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Для вашего комфорта и безопасности просим вас соблюдать следующие рекомендации:
- Обувь должна быть закрытой и удобной
- Одежда должна быть закрытой, а брюки необходимо заправить в носки, чтобы избежать попадания насекомых
- Учитывайте, что в степи бывает ветреная погода, поэтому возьмите с собой ветровку или теплую кофту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень интересная экскурсия. Нам очень повезло, увидели всех животных. Особенно очень понравился верблюд, который от нас не отходил и с нами фотографировался
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Входит в следующие категории Элисты
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