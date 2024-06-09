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читать дальше России. Расскажу о кочевых народах и их традициях. Об открытиях и находках, сделанных на территории Калмыкии. О тех, кто первым рискнул приручить диких степных лошадей и помчался на них завоёвывать мир.

Степь — это жизненное пространство для людей на протяжении миллионов лет. Мы отправимся в неё как в исторический музей без стен, потолков и границ. Я погружу вас в прошлое юга