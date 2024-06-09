Степь — это жизненное пространство для людей на протяжении миллионов лет. Мы отправимся в неё как в исторический музей без стен, потолков и границ. Я погружу вас в прошлое юга
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы погрузимся в каменный век. Перейдём от легенд к реальным историческим находкам, обнаруженным во время археологических раскопок.
- Рассмотрим украшения, которые носили женщины в далёкие эпохи.
- Побываем в местах неподалёку от Элисты, где были найдены останки мамонта.
- Вспомним, как жили наши предки: чем питались, что производили и как провожали в последний путь.
- Поговорим о тех, кто первым приручил лошадь и завоевал на ней степные пространства — киммерийцы, скифы, сарматы? А может быть, гунны?
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Pilot.
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Илюмжинова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зурган — ваш гид в Элисте
Меня зовут Зурган. Я родился и вырос в Калмыкии. Жил в сельской местности, много общался со старшим поколением. Знаю обычаи и традиции народа. Гуманитарий, с детства люблю историю и культуру родного края. Более 4 лет работаю гидом и экскурсоводом. В 2023 году на базе высшего юридического получил образование экскурсовода. Аттестованный гид, состою в Федеральном реестре гидов.Задать вопрос
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