Авторский тур
6 дней
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Начало: г. Красноярск
«11:30 Посадка на пассажирский теплоход»
25 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей22 августа 2023Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
- ЮЮрий21 августа 2023Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
- ССеребренников28 июня 2023Тур интересный и познавательный. А/м удобный, водитель (Владислав) и гид (Валентина Каптур) большие профессионалы и интересные люди. Мы получили удовольствие от общения с ними. Красота и уникальность природы и история Енисейской Сибири впечатляют не менее Алтая, Саян и Волги.
Водные туры в Енисейске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024