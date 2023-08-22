Туры по воде в Енисейске

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Енисейске, цены от 69 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Начало: г. Красноярск
«11:30 Посадка на пассажирский теплоход»
25 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    22 августа 2023
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром,
    читать дальше

    а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 августа 2023
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
  • С
    Серебренников
    28 июня 2023
    Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
    Тур интересный и познавательный. А/м удобный, водитель (Владислав) и гид (Валентина Каптур) большие профессионалы и интересные люди. Мы получили удовольствие от общения с ними. Красота и уникальность природы и история Енисейской Сибири впечатляют не менее Алтая, Саян и Волги.
Водные туры в Енисейске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам