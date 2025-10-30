Д Дмитрий Анна отличный рассказчик с превосходным знанием материала: про одну локацию на маршруте может, наверное, часами рассказывать:)

Юлия

Экскурсия авторская, очень хорошо продуман маршрут.

Анна рассказывала такие детали, которые не услышишь на стандартных экскурсия.

Очень люблю такой формат: не только история домов, а и людей, читать дальше которые их проектировали, жили в них, и в процессе рассказа звенья цепочки нанизываются одно на другое и все это очень увлекательно.

Нас, экскурсантов, было всего трое, потому получилась увлекательная прогулка людей с общими интересами.

Жалею, что в этот раз не остаётся времени побывать на других экскурсиях Анны, но не сомневаюсь, что в следующий приезд обязательно встретимся! Сегодня побывали в красивом прошлом Ессентуков.Экскурсия авторская, очень хорошо продуман маршрут.Анна рассказывала такие детали, которые не услышишь на стандартных экскурсия.Очень люблю такой формат: не только история домов, а и людей,

Екатерина Анна прекрасный рассказчик, очень интересная и познавательная экскурсия! Время пролетело незаметно! Увидели интересные места и узнали много нового об известных людях. По новому взглянула на Ессентуки.

Л Лобанова Очень понравилась экскурсия с Анной. Чувствуется,что это увлеченный человек,любит свою работу,интересный и не скучный рассказчик! Я опасалась,вдруг не состоится из-за погодных условий наша экскурсия,но несмотря на дождь,2,5 часа под зонтами пронеслось незаметно. Спасибо огромное,Анне! она заставила меня взглянуть на Ессентуки совершенно другими глазами!

А Абрамова Много интересного узнали о Ессентуках.

Анне большое спасибо!

Г Галина Интересная темы-фьюжн исторического бэкграунда и личных, часто романтических, событий. Анна располагает к себе и как гид, и как человек. Жизнерадостна, доброжелательна и открыта к общению с экскурсантами.

М Михаил Спасибо Анне за очень интересную,информативную и содержательную экскурсию. Прослушав эту экскурсию,Ессентуки раскрылся совершенно иным,чем представлялся ранее. Очень рады,что взяли эту экскурсию в самом начале пребывания в Ессентуки. Отдых будет более насыщенным и интересным.

Д Дмитрий Экскурсия очень понравилась. Информация подана интересно и глубоко. 2,5 часа пролетают незаметно, и так, что в конце хочется продолжения. Анна - заинтересованный, любящий город человек, специалист высокого уровня в своем деле. Всем однозначно советую к посещению.

Ф Фёдор Отличная экскурсия. Экскурсовод Анна грамотный и эрудированный специалист, рассказала много интересного о городских усдьбах и их знаменитых жителя. Рекомендую

Е Елена Сегодня мы побывали на интереснейшей экскурсии с Анной. Анна великолепный рассказчик, с ее помощью перед нами вставали реальные образы архитекторов особняков и живших в них людей. Город нам стал ближе и понятнее после этой экскурсии. Анна, спасибо большое!!!

Екатерина Огромная благодарность гиду Анне! Замечательная экскурсия! Анна очень интересно рассказала про историю Ессентуков, показала нам старинные усадьбы - доходные дома начала прошлого века. Рассказала про известных людей, которые бывали в этих домах и даже больше окунулись в их судьбы. Всем рекомендую, однозначно!

И Ирина

Анна-прекрасный рассказчик,все это происходило не в формате какой-то "сухой"экскурсии, а было именно общение во время рассказа,а уж сколько позитива! …

Так что мы будем обязательно читать дальше советовать экскурсии с Анной и уже даже посоветовали.

Мало того, мы неожиданно встретились с Анной и её коллегой через день после экскурсии в маленькой кофейне, и это было так приятно, продолжили общение,как давние знакомые,пока ожидали в очереди. Были с мужем на этой экскурсии,очень понравилось.Анна-прекрасный рассказчик,все это происходило не в формате какой-то "сухой"экскурсии, а было именно общение во время рассказа,а уж сколько позитива! …Так что мы будем обязательно

Елена Очень интересная и необычная экскурсия, очень интересный и необычный формат - история города, переплетающаяся с жизнью замечательных людей. Видно, что Анна любит своей город и очень много знает, сейчас таких гидов мало. Спасибо большое за такое удовольствие

Юлия Очень интересная и нестандартная экскурсия. Анна познакомила нас не только с историей основания города, но и рассказала много интереснейших историй и фактов из жизни знаменитых людей, которые приезжали сюда отдыхать. На таких экскурсиях узнаешь и проникаешься духом города намного больше, чем на стандартных обзорных. Анна прекрасный рассказчик и видно, что очень любит свое дело!