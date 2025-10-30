Ессентукские дачи - это живая история, сохранившаяся с рубежа 19-20 веков.
На экскурсии вы услышите о знаменитых постояльцах, таких как Прокофьев и Рахманинов, и посетите дачи, ставшие свидетелями культурного расцвета. Дача "Замок" и "Желанная" - лишь часть маршрута, который проходит по уютным улицам курортной зоны.
Прогулка подходит для всех, без ограничений по физической подготовке, и позволит погрузиться в атмосферу прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🏡 Исторические дачи и их тайны
- 🎶 Знаменитые постояльцы и их истории
- 🌳 Прогулка по нетуристическим улицам
- 🕰 Погружение в атмосферу прошлого
- 🚶♂️ Доступно для всех уровней подготовки
Что можно увидеть
- Дача «Замок»
- Дача «Желанная»
- Дача-замок Зарецкого
Описание экскурсии
К началу Первой мировой войны в Ессентуках сдавали более 2000 комнат в благоустроенных дачах. Это не считая гостиниц, санаториев и лечебниц. Из огромного дачного великолепия Ессентуков уцелело около 20 строений. Мы прогуляемся в курортной зоне и увидим все интересные места в бывших дачных кварталах:
- Дачу «Замок». Она может похвастаться именами первых светил российской медицины. На соседней даче «Цветник» вёл приём пациентов врач, который стал прототипом булгаковского профессора Преображенского. Правда, собак в людей он не превращал
- Дачу «Желанная», которая славилась богемными постояльцами. Здесь любили бывать Рахманинов, Шаляпин, Комиссаржевская, Собинов и многие другие талантливые и неординарные люди
- Дачу-замок Зарецкого. Она прославилась уже в наше время— здесь был найден настоящий столетний клад
- И многие другие интересные локации!
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3 км
- На нашем пути не будет лестниц, поэтому ограничений по физической подготовке нет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2400 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Анна — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 301 туриста
Привет, меня зовут Анна. Я — ваш гид по Кавказским Минеральным водам. Со мной вы в полной мере соприкоснётесь с прекрасным, волнующим, окутанными тайнами и загадками, волшебным и целебными миромЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дмитрий
30 окт 2025
Анна отличный рассказчик с превосходным знанием материала: про одну локацию на маршруте может, наверное, часами рассказывать:)
Юлия
28 окт 2025
Сегодня побывали в красивом прошлом Ессентуков.
Экскурсия авторская, очень хорошо продуман маршрут.
Анна рассказывала такие детали, которые не услышишь на стандартных экскурсия.
Очень люблю такой формат: не только история домов, а и людей,
Екатерина
14 окт 2025
Анна прекрасный рассказчик, очень интересная и познавательная экскурсия! Время пролетело незаметно! Увидели интересные места и узнали много нового об известных людях. По новому взглянула на Ессентуки.
Л
Лобанова
8 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с Анной. Чувствуется,что это увлеченный человек,любит свою работу,интересный и не скучный рассказчик! Я опасалась,вдруг не состоится из-за погодных условий наша экскурсия,но несмотря на дождь,2,5 часа под зонтами пронеслось незаметно. Спасибо огромное,Анне! она заставила меня взглянуть на Ессентуки совершенно другими глазами!
А
Абрамова
29 сен 2025
Много интересного узнали о Ессентуках.
Анне большое спасибо!
Г
Галина
26 сен 2025
Интересная темы-фьюжн исторического бэкграунда и личных, часто романтических, событий. Анна располагает к себе и как гид, и как человек. Жизнерадостна, доброжелательна и открыта к общению с экскурсантами.
М
Михаил
24 сен 2025
Спасибо Анне за очень интересную,информативную и содержательную экскурсию. Прослушав эту экскурсию,Ессентуки раскрылся совершенно иным,чем представлялся ранее. Очень рады,что взяли эту экскурсию в самом начале пребывания в Ессентуки. Отдых будет более насыщенным и интересным.
Д
Дмитрий
20 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Информация подана интересно и глубоко. 2,5 часа пролетают незаметно, и так, что в конце хочется продолжения. Анна - заинтересованный, любящий город человек, специалист высокого уровня в своем деле. Всем однозначно советую к посещению.
Ф
Фёдор
18 сен 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод Анна грамотный и эрудированный специалист, рассказала много интересного о городских усдьбах и их знаменитых жителя. Рекомендую
Е
Елена
15 сен 2025
Сегодня мы побывали на интереснейшей экскурсии с Анной. Анна великолепный рассказчик, с ее помощью перед нами вставали реальные образы архитекторов особняков и живших в них людей. Город нам стал ближе и понятнее после этой экскурсии. Анна, спасибо большое!!!
Екатерина
5 сен 2025
Огромная благодарность гиду Анне! Замечательная экскурсия! Анна очень интересно рассказала про историю Ессентуков, показала нам старинные усадьбы - доходные дома начала прошлого века. Рассказала про известных людей, которые бывали в этих домах и даже больше окунулись в их судьбы. Всем рекомендую, однозначно!
И
Ирина
3 сен 2025
Были с мужем на этой экскурсии,очень понравилось.
Анна-прекрасный рассказчик,все это происходило не в формате какой-то "сухой"экскурсии, а было именно общение во время рассказа,а уж сколько позитива! …
Так что мы будем обязательно
Елена
29 авг 2025
Очень интересная и необычная экскурсия, очень интересный и необычный формат - история города, переплетающаяся с жизнью замечательных людей. Видно, что Анна любит своей город и очень много знает, сейчас таких гидов мало. Спасибо большое за такое удовольствие
Юлия
28 авг 2025
Очень интересная и нестандартная экскурсия. Анна познакомила нас не только с историей основания города, но и рассказала много интереснейших историй и фактов из жизни знаменитых людей, которые приезжали сюда отдыхать. На таких экскурсиях узнаешь и проникаешься духом города намного больше, чем на стандартных обзорных. Анна прекрасный рассказчик и видно, что очень любит свое дело!
Никонова
21 авг 2025
Большое спасибо Анне за увлекательную экскурсию! Тут сложилось все: большая теоретическая база, манера преподнесения, интересные факты, места для фото… и ко всему добавлено немного юмора. 2,5 часа прошли на одном дыхании. Надеюсь, не последняя моя встреча с Анной)
