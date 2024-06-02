Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Ессентуках, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебная Дигория: путешествие по древним городам с осетинскими пирогами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дигории, где история и кулинария переплетаются в одно целое. Вас ждут незабываемые впечатления
1 сен в 06:00
2 сен в 06:00
14 500 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
На машине
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
19 авг в 08:00
21 авг в 08:30
13 000 за всё до 5 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Ессентуков
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Ессентуков
Приглашаем в путешествие по живописным тропам Джилы-Су, где вас ждут встречи с горными сусликами и завораживающие виды на Эльбрус
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
    Экскурсия потрясающая, шикарные виды, отличные локации. Узнали много нового об Осетии. Попробовали настоящие осетинские пироги. Огромное спасибо организаторам за прекрасно проведенное время.
  • К
    Константин
    26 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
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    Подстраивается под задачи гостя. За один день смогли посмотреть все важное, но будьте готовы к динамичному темпу осмотра. Дмитрий сориентировал, куда и зачем стоит съездить отдельно. Очень грустно одно - как сейчас содержатся лермонтовские места в регионе, особенно - последний дом в Железноводске. Больше на этой экскурсии я не грустил. Спасибо Дмитрию.

  • Т
    Татьяна
    24 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и
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    истории края. Поняли в какие из городов мы хотели бы вернуться еще, чтобы получше их узнать. Детям до 12 лет, будет тяжеловато много ходить и слушать информацию.

  • И
    Ирина
    9 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Большое спасибо Дмитрию! Очень насыщенная экскурсия, очень много нужно ходить (готовьтесь), побывали во всех городах, узнали, куда можно вернуться и что посмотреть! С погодой не повезло, много видов было закрыто туманом и снегом, но мы пытались находить во всем самое лучшее!)
    Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
  2. Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
  3. В гости к сусликам Джилы-Су из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Медовые водопады
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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