12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебная Дигория: путешествие по древним городам с осетинскими пирогами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дигории, где история и кулинария переплетаются в одно целое. Вас ждут незабываемые впечатления
1 сен в 06:00
2 сен в 06:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
19 авг в 08:00
21 авг в 08:30
13 000₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Ессентуков
Приглашаем в путешествие по живописным тропам Джилы-Су, где вас ждут встречи с горными сусликами и завораживающие виды на Эльбрус
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Экскурсия потрясающая, шикарные виды, отличные локации. Узнали много нового об Осетии. Попробовали настоящие осетинские пироги. Огромное спасибо организаторам за прекрасно проведенное время.
- ККонстантин26 марта 2024Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
- ТТатьяна24 марта 2024Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и
- ИИрина9 марта 2024Большое спасибо Дмитрию! Очень насыщенная экскурсия, очень много нужно ходить (готовьтесь), побывали во всех городах, узнали, куда можно вернуться и что посмотреть! С погодой не повезло, много видов было закрыто туманом и снегом, но мы пытались находить во всем самое лучшее!)
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Нескучные экскурсии»
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