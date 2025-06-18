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Мини-группа
до 7 чел.
Дачные сезоны на рубеже 19-20 веков в Ессентуках
Прогуляться по бывшим дачным кварталам и представить себе богемную атмосферу курорта
Начало: Ул. Вокзальная
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
6 июл в 15:00
2400 ₽
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое интересное от Ессентуков до Кисловодска
Увидеть Кавказские Минеральные Воды глазами исследователей, поэтов и путешественников
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По всем курортам КМВ за 1 день: обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Кисловодска
Завтра в 08:00
8 июл в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег18 июня 2025Чудесная экскурсия. Анна провела по местам, в которых никогда не были. Узнали много интересных фактов из жизни музыкантов и писателей. Рассматривали здания и проводили исторические параллели с архитектурой в других городах. Экскурсия насыщенная и интересная! Классные локации для незабываемых фотографий. От души рекомендую посетить.
- ДДина15 июня 2025Анна, благодарим Вас от всей души за интереснейшую экскурсию и прекрасную прогулку по нашему родному городу! Узнали много нового и удивительного! Посмотрели на город другими глазами, узнали его историю и в очередной раз убедились, как он красив! Спасибо Вам большое!
- ЕЕлена8 июня 2025Анна - чудесный экскурсовод. Очень интересная и насыщенная прогулка, много красивых особняков, драматических человеческих историй. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Необычные дома»
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