О Олег Дачные сезоны на рубеже 19-20 веков в Ессентуках Чудесная экскурсия. Анна провела по местам, в которых никогда не были. Узнали много интересных фактов из жизни музыкантов и писателей. Рассматривали здания и проводили исторические параллели с архитектурой в других городах. Экскурсия насыщенная и интересная! Классные локации для незабываемых фотографий. От души рекомендую посетить.

Д Дина Дачные сезоны на рубеже 19-20 веков в Ессентуках Анна, благодарим Вас от всей души за интереснейшую экскурсию и прекрасную прогулку по нашему родному городу! Узнали много нового и удивительного! Посмотрели на город другими глазами, узнали его историю и в очередной раз убедились, как он красив! Спасибо Вам большое!