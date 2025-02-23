Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Ессентуках, цены от 1990 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Уютные Ессентуки
Пешая
50 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
«Гуляя по центральной улице, вы осмотрите старинные отели «Источник» и «Метрополь», заглянете в уютные дворики домов состоятельных ессентучан и оцените белоснежные торговые ряды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5500 за всё до 7 чел.
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Пешая
32 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Откройте для себя историю Ессентуков, от казачьей станицы до курорта, где отдыхали Шаляпин и Прокофьев. Прогулка по парку и улочкам города
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
15 мар в 15:00
18 мар в 10:30
1990 за человека
Дачные сезоны на рубеже 19-20 веков в Ессентуках
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Дачные сезоны на рубеже 19-20 веков в Ессентуках
Прогуляться по бывшим дачным кварталам и представить себе богемную атмосферу курорта
Начало: У курортного парка
«Вы услышите истории их хозяев и гостей на прогулке по уютным нетуристическим улицам»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
2500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 февраля 2025
    Уютные Ессентуки
    Было удивительно, что так много интересного таит в себе этот маленький город. Очень уютная и добрая прогулка. Ольга, спасибо за день проведённый с нами). Ждём новых встреч.
    Было удивительно, что так много интересного таит в себе этот маленький город. Очень уютная и добраяБыло удивительно, что так много интересного таит в себе этот маленький город. Очень уютная и добрая
  • В
    Василий
    18 февраля 2025
    Уютные Ессентуки
    Спасибо гиду Ольге за интересную и познавательную экскурсию по истории города и его достопримечательностям! Жаль только погода подкачала. Экскурсию по нашей просьбе перенесли на 18.02 шел снег и дул ветер, было холодно, но это не помешало нашим планам.
  • И
    Ирина
    7 января 2025
    Уютные Ессентуки
    Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе с душой, много времени
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    провела в архивах и библиотеках, чтобы сделать свой рассказ увлекательным и дополнить его интересными историческими фотографиями. Время пролетело незаметно. Ессентуки действительно очень уютный город! Спасибо гиду за гостеприимство. Обязательно еще вернемся.

    Посетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работеПосетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работеПосетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работеПосетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работеПосетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работеПосетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работеПосетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работеПосетили чудесный город Ессентуки с великолепным гидом Ольгой. Ольга очень эрудированный человек, относиться к своей работе

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Дачные сезоны на рубеже 19-20 веков в Ессентуках
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  2. Гижгит
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  5. Джилы-су
  6. Чегемские водопады
  7. Плато Бермамыт
  8. Медовые водопады
  9. Грязелечебница им. Семашко
  10. Курортный парк
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в марте 2025
Сейчас в Ессентуках в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1990 до 5500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ессентуков. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод