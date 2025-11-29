Природный музей, круговая панорама с россыпью вершин и ледников, хвойные чащи и серебряные реки — всё это он, чарующий Домбай. По пути к нему вы оцените красоту озера Кара-Кёль и отведаете кристальной воды Уллу-Муруджу. Подниметесь на вершину Мусса-Ачитары. И искупаетесь в источниках.
Описание экскурсии
- По дороге из Пятигорска гид расскажет легенды Карачаево-Черкесии, познакомит вас с традициями, бытом и культурой народов Кавказа. Также вы узнаете, чем уникальна флора и фауна домбайской долины и почему это настоящий музей природы.
- Примерно через три часа вы окажетесь на территории Тебердинского заповедника. Увидите живописное озеро Кара-Кёль и попробуете кристальную воду из Уллу-Муруджу, одной из самых чистых рек Европы.
- А после у вас будет 3-4 часа свободного времени для свидания с Домбаем. Вы подниметесь по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара. И со смотровых площадок рассмотрите во всём великолепии команду горных великанов, включая Алибекский ледник и самую высокую гору Западного Кавказа — Домбай-Ульген.
Горнолыжные подъёмники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3168 м. над уровнем моря. Канатные дороги в Домбае двух типов:
- 1-я очередь «Домбай-1» — 8-местная гондольного типа (закрытый фуникулер)
- 2-я очередь «Домбай-2» — 6-местная кресельная открытого типа (2277-3008 м)
- 3-я очередь «Домбай-3» — 4-х местная кресельная открытого типа (3008-3168 м)
Если вы не захотите подниматься по канатной дороге, то сможете погулять по посёлку: дойти до моста через бурную речку с открыточными видами, заглянуть на мини-базар с местными изделиями, попить кофе с видом на горы.
Организационные детали
Как происходит бронирование экскурсии
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида
- Отдельно оплачивается канатная дорога — 2700 руб.
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэла — Организатор в Ессентуках
Провела экскурсии для 1537 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
