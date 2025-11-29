Природный музей, круговая панорама с россыпью вершин и ледников, хвойные чащи и серебряные реки — всё это он, чарующий Домбай. По пути к нему вы оцените красоту озера Кара-Кёль и отведаете кристальной воды Уллу-Муруджу. Подниметесь на вершину Мусса-Ачитары. И искупаетесь в источниках.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

По дороге из Пятигорска гид расскажет легенды Карачаево-Черкесии, познакомит вас с традициями, бытом и культурой народов Кавказа. Также вы узнаете, чем уникальна флора и фауна домбайской долины и почему это настоящий музей природы.

Примерно через три часа вы окажетесь на территории Тебердинского заповедника. Увидите живописное озеро Кара-Кёль и попробуете кристальную воду из Уллу-Муруджу, одной из самых чистых рек Европы.

А после у вас будет 3-4 часа свободного времени для свидания с Домбаем. Вы подниметесь по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара. И со смотровых площадок рассмотрите во всём великолепии команду горных великанов, включая Алибекский ледник и самую высокую гору Западного Кавказа — Домбай-Ульген.

Горнолыжные подъёмники Домбая представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3168 м. над уровнем моря. Канатные дороги в Домбае двух типов:

1-я очередь «Домбай-1» — 8-местная гондольного типа (закрытый фуникулер)

2-я очередь «Домбай-2» — 6-местная кресельная открытого типа (2277-3008 м)

3-я очередь «Домбай-3» — 4-х местная кресельная открытого типа (3008-3168 м)

Если вы не захотите подниматься по канатной дороге, то сможете погулять по посёлку: дойти до моста через бурную речку с открыточными видами, заглянуть на мини-базар с местными изделиями, попить кофе с видом на горы.

Организационные детали

Как происходит бронирование экскурсии

На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии

Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида

Отдельно оплачивается канатная дорога — 2700 руб.

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.