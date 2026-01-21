Маршрут экскурсии Мы проедем по живописной дороге между хребтов перевала Гумбаши. В хорошую погоду отсюда хорошо виден красавец Эльбрус. Сделаем остановку около необычной пещеры из песчаника. Стены сквозного туннеля по виду напоминают пористый сыр. Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов. Считается, что он был построен в 965 году. Мы проедем по берегу жемчужины Тебердинского заповедника — озёра Кара-Кёль. Сделаем остановку у реки Уру-Муруджу. Ее вода настолько чистая, что ее можно пить. Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Это самая высокая точка хребта. Важно знать:

По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, при вашем желании, мы будем останавливаться. Важная информация: По дороге у нас будет много локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться. На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик.