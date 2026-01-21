Домбай — это настоящая природная сокровищница, собравшая в себе лучшие богатства Карачаево-Черкессии: озера, ущелья, водопады и горные панорамы. За один день вы увидите все самое лучшее, что может предложить курорт своим гостям.
Мы преодолеем горный перевал, прикоснемся с истории христианства в старинном храме, увидим древнее озеро и поднимемся в горы, чтобы увидеть местную природу во всем ее великолепии.
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии Мы проедем по живописной дороге между хребтов перевала Гумбаши. В хорошую погоду отсюда хорошо виден красавец Эльбрус. Сделаем остановку около необычной пещеры из песчаника. Стены сквозного туннеля по виду напоминают пористый сыр. Дальше нас ждет один из самых древних на территории РФ христианских храмов. Считается, что он был построен в 965 году. Мы проедем по берегу жемчужины Тебердинского заповедника — озёра Кара-Кёль. Сделаем остановку у реки Уру-Муруджу. Ее вода настолько чистая, что ее можно пить. Дальше нас ждет путь в курортный поселок Домбай, где по канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара. Это самая высокая точка хребта. Важно знать:
По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, при вашем желании, мы будем останавливаться. Важная информация: По дороге у нас будет много локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться. На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик.
Ежедневно в 6:45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Река Уллу-Муруджу
- Озеро Кара-кёль
- Шоанинский храм
- Посёлок Домбай
- Сырные пещеры (в зависимости от погоды)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер в обе стороны на комфортном минивэне или внедорожнике
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу в Домбае:/n взрослый - 2700 рублей. (до 3008 метров) /n детский - 1500 руб.
- Подъем на внедорожнике к храму: 200 руб. (экосбор)
- Питание: средний чек - 700-800 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- По дороге у нас будет много локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов)
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону
- Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 127 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
21 янв 2026
Очень яркие впечатления от данной экскурсии. Шоанинский храм это что то невероятное. Большое спасибо экскурсоводу Кириллу. Очень доброжелательный, общительный и профессиональный. Он сделал наш день очень интересным и увлекательным, большое ему спасибо.
И
Ирина
12 янв 2026
Замечательный гид и водитель Дмитрий! Приехал без опозданий! Замечательно рассказал историю КМВ. Приятный в общении человек!!! Классный и опытный водитель! Огромная благодарность Дмитрию!!! Домбай - просто очарование, красоту Кавказских гор не передать словами! Всё очень понравилось!
С
Светлана
8 янв 2026
Чёткая организация экскурсии. Красивые пейзажи! Отличный отдых!
Е
Елена
7 янв 2026
Только что вернулся с потрясающей экскурсии в мини-группе из Пятигорска в Домбай: Гумбаши, озеро Кара-Кёль. Это был день, полный адреналина и восторга! Панорамные виды с Гумбаши на снежные вершины, бирюзовое
Т
Татьяна
6 янв 2026
Прекрасная экскурсия, полная позитива и красивых пейзажей. Гид Дмитрий замечательный рассказчик и виртуозный водитель. Вся организация была на высшем уровне! Большое спасибо за прекрасный отдых! Однозначно рекомендуем!
С
София
4 янв 2026
Все очень понравилось:
1) отличный экскурсовод Максим: знающий, дающий реально продуманную и проверенную информацию, отвечает на вопросы, доброжелательный и позитивный
2) отличная логистика: даже отвезли меня по месту проживания в конце, хотя изначально это не обещали
3) хорошие места для покупок и еды по дороге
4) потрясающие места — хайлайты
5) приятная группа собралась
В
Виталий
3 янв 2026
Поправилось абсолютно все, несмотря на непогоду) Ислам отличный гид, интересный и веселый собеседник, знающий много различных фактов и историй. Всем советую
О
Ольга
26 дек 2025
Отличная экскурсия,рекомендую гид Дмитрий рассказывал много интересного, было весело и познавательно. Домбай покорил своим величием и красотой.
T
Tatyana
23 дек 2025
Нам очень понравилось. Хорошо организованная, интересная, поздновательная экскурсия. Гид Павел внимательный, владеет информацией, хорошо рассказывает.
А
Александр
19 дек 2025
Всё было хорошо, нас довезли до Дамбая, по пути заехали на другие точки маршрута. Сами виды были прекрасны! Всё было хорошо, мне всё понравилось!
Н
НАДЕЖДА
21 ноя 2025
Отличное место.
Л
Лариса
19 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Красота! Спасибо огромное нашему гиду Дмитрию за доброту, искренность, интересные рассказы! Группа была небольшая, все добрые и душевные люди!
Т
Тришина
14 ноя 2025
Посетили данную экскурсию 11.11.2025, ну что сказать, лучше гор могут быть только Горы! Экскурсия очень понравилась, гидом у нас был Кирилл(супер парень, знаток своего дела, очень уважительный и доброй души человек) Рассказал много интересного и познавательного, 12 часов пролетели как один миг. Спасибо организаторам и агентству в целом за отлично проведенный отдых! Обязательно обратимся к вам еще❤️
Н
Надежда
11 ноя 2025
Добрый день, хочу выразить огромную!!! Благодарность организатору экскурсии Оксане! За комуникабельность. Гиду и водителю-Кириллу,очень большое спасибо за быстроту, организованность, знания! Человечность!!! Интересно было провести время! Рекомендую всем обращаться в эту компанию, идут на уступки, решают проблеммы. Здоровья вам и процветания! 😘😘😘
П
Полина
9 ноя 2025
Это было великолепно! Виды прекрасны, положительных эмоций масса. Спасибо большое гиду Темирлану за шикарную экскурсию! Узнали много интересного о природе и истории края. А также огромное спасибо за этот день нашим попутчикам: паре из Красноярска и паре из Москвы. Спасибо ❤️
