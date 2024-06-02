Экскурсии по пещерам Ессентуков

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещеры» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
«Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300 за человека
Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
121 отзыв
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Пещера «Сквозняк» или «Сырная» Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
«Домбай - сердце гор» в мини-группе с Сырными пещерами и Шоанинским храмом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Домбай «Земной Рай» из Ессентуков
Откройте величественный Домбай: горные вершины, древние храмы и кристальные воды ожидают вас
Начало: Ессентуки. Мы заберем от места вашего проживания
«Сделаем остановку около необычной пещеры из песчаника»
Расписание: Ежедневно в 6:45
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
43003 870 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
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    деликатный, МЕГАпозитивный, интересный собеседник. Самый комфортабельный автомобиль для нашей большой и шумной компании, Персик. Караоке в машине - такое у меня впервые! Игорь тонко прочувствовал момент, когда мы немного утомились. Помог зарядиться позитивом совместным исполнением песен) Всё ООООчень понравилось! ❤

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
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    живая музыка и много нового и интересного! Нас было 6 человек, трое из которых дети 12-14 лет, которые за время поездки ни разу не взгрустнули!!! Очень внимательное отношение как к взрослым, так и детям!!! Сын попросил поставить отдельно 100 звёзд Персику к 1000 звёздам Игорю!!! Большое спасибо за этот прекрасный день! Рекомендую 10000000 процентов!!!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
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    человек!! Очень много рассказал о крае, тонко чувствовал настроение нашей Питерской компании, возил даже больше чем заявлено!! Передавайте, пожалуйста, Игорю большой привет от нас!! Благодарности нет предела, дети в восторге и от экскурсии, и от чудесной комфортабельной машины (зовут Персиком))). Природа вызывает настоящий эмоциональный шок, это великолепие снежных вершин, зелёных ущелий, Эльбрус показал себя с перевела Гум Баши во всем великолепии!! Лучший день, лучший ГИД, СПАСИБО ВАМ ЗА ТАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ!!!! С уважением, известная питерская певица Ольга Владимировна.

  • А
    Альбина
    29 мая 2024
    Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
    Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
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    хычинами с айраном, посмотрели гору Кольцо, Гум-Баши, сырные пещеры, затем поднялись по канатке на Домбай, сфотографировались на горных Яках, попили глинтвейн, пообедали, и посетили древнейший храм пропитанный духом истории! Все было невероятно комфортно. Гид экскурсовод Елена превзошла все мои ожидания, всю дорогу рассказывала интересные легенды Кавказа. Обратно завезли прямо до санатория. Я заряжена и наполнена позитивом и новыми силами. Очень рекомендую 1000%

  • Р
    Резеда
    27 мая 2024
    Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
    Замечательная экскурсия с отличным гидом! Комфортное вождение, интересное и познавательное сопровождение, Максим (гид) — настоящий профессионал своего дела.
  • С
    Светлана
    5 мая 2024
    «Домбай - сердце гор» в мини-группе с Сырными пещерами и Шоанинским храмом
    Были первый раз. Погода была дождливой и снежной, но это не помешало нам хорошо отдохнуть. Полюбоваться красотами и завораживающие пейзажами
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    гор на протяжении всего пути. А рассказы нашего гида, Виталия, - это, вообще, отдельная песня!!! Ему премного благодарны!!! Кстати, нам тоже пели песни, очень красиво!

  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
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    я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

  • И
    Ирма
    23 апреля 2024
    Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
    Замечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодой
    Замечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодойЗамечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодойЗамечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодойЗамечательная экскурсия! Прекрасные виды! С гидом Турпалом было интересно. Жаль на Домбае не повезло с погодой
  • О
    Оксана
    15 апреля 2024
    Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
    Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим гидом был Абрек. Получили
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    массу впечатлений от увиденного! С перевала Гум-Баши открывается потрясающий вид на Кавказский хребет. Посещение Шоанинского храма также оставило яркие впечатления. Удивительно, что сооружение 10 века сохранилось до наших дней. На Домбае было немного пасмурно, но величие и красоту гор мы все равно увидели. Анастасия, Абрек, большое вам спасибо за организацию экскурсии! Это было незабываемо!

    Делюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. НашимДелюсь своими впечатлениями от экскурсии на Домбай. Это вторая экскурсия, которую мы заказывали у Анастасии. Нашим

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
  2. Из Ессентуков в сказочный Домбай - в мини-группе
  3. Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
  4. «Домбай - сердце гор» в мини-группе с Сырными пещерами и Шоанинским храмом
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Пещеры" можно забронировать 4 экскурсии от 3 700 до 4 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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