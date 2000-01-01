Путь от Ессентуков до Домбая

Ранним утром экскурсия ⛳ на Домбай из Ессентуков начнется с того, что вам предложат разместиться в комфортабельном транспорте. Мероприятие предстоит длительное, поэтому удобству туристов уделяется особое внимание. Пока вы будете наслаждаться красочными пейзажами, в течение всей поездки экскурсовод будет комментировать заповедные виды и рассказывать легенды о тех или иных местах, повстречавшихся по пути.

Красочная природа Кавказа

Двигаться транспортное средство — микроавтобус — будет по живописному ущелью реки Подкумок, по направлению к перевалу Гум-Баши. Увидите горные аулы Верхней и Нижней Мары, а затем в Тебердинском ущелье, Сентинский храм (уникальный памятник Средневековья, построенный из песчаника в Х веке). Побываете на берегу озера Кара-Кёль, у реки Уллу-Муруджу разомнете ноги и попьете чистейшей воды. По желанию, воспользовавшись канатной дорогой, подниметесь на гору Мусса-Ачитара (высота подъема 3 тыс. м. ).

Важно знать