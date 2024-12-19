Отдохнуть душой, полюбоваться удивительными пейзажами и окунуться в волшебную атмосферу Кавказских гор — именно за этим едут туристы к северному склону могучего Эльбруса, в урочище Джилы-Су.
Вас ждет не просто поездка, а настоящее путешествие в страну гор, в царство субальпийских лугов, величественных хребтов, перевалов и глубоких ущелий.
Вас ждет не просто поездка, а настоящее путешествие в страну гор, в царство субальпийских лугов, величественных хребтов, перевалов и глубоких ущелий.
Описание экскурсии
Самая красивая дорога на Северном Кавказе
Путь на Джилы-Су — тот самый случай, когда сама дорога ничуть не хуже финальной точки маршрута. Мы не просто отправляемся из пункта А в пункт Б, а от души наслаждаемся невероятными пейзажами! Эта дорога уникальна и отличается от всех других на Кавказе тем, что проложена по вершинам горных хребтов, а не по дну ущелий, благодаря чему на всём протяжении поездки нам будут открываться потрясающие виды и головокружительные панорамы.
Плато Шатджатмаз
Смотровая площадка с плато Шатджатмаз, где перед нами впервые предстаёт во всей красе Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Это самый масштабный вид на горы и одна из лучших смотровых площадок на высоте 2126 метров над уровнем моря. Многие путешественники считают именно этот вид лучшим за всю экскурсию. Справа видны телескопы обсерватории Шатджатмаз, а слева простирается величественное плато Канжол (3000 метров), которое будет нашим спутником почти всю дорогу на Джилы-Су. Ущелье реки Харбаз или «Скалы Аватары»«Скалы Аватары» — локация будто сошедшая с кадров одноимённого фильма. Со дна ущелья скалы здесь вырастают на сотни метров вверх и напоминают скорее пейзажи Карелии, нежели Кавказа. Когда-то здесь было плато, но в течение тысячелетий порода обрушалась, а бурная река промыла каньон, образовав удивительные скалы. Путь к ним ведёт через древний склеп, вырытый в земле, — при строительстве дороги здесь нашли аланские захоронения. Здесь же открывается живописный вид на «перекрёсток» двух ущелий, поросших еловым лесом.
Водопад Каракая-Су
Путь к водопаду Каракая-Су лежит сначала по участку бездорожья, а после — узкой тропой вдоль отвесной одноимённой скалы. Это самый мощный из трёх водопадов, и чтобы в полной мере ощутить его энергию, нужно перейти деревянный мостик над бурлящей рекой — тогда к нему можно будет подойти на расстояние 10 метров, и за это время вас изрядно намочит водяным ветром.
Водопад Султан
Удивительный по красоте памятник природы, расположенный в Кабардино-Балкарии. Считается одним из самых зрелищных водопадов Северного Приэльбрусья. Водопад находится в долине ручья Кызыл-Кол, всего в 3-4 км. ниже ледяных полей Эльбруса. В районе Султана эта река выходит из образованного лавовым потоком горного каньона и с шумом падает вниз с 40 м. скального уступа.
Водопад Кызыл-Су
Водопад Кызыл-Су — один из трёх самых эффектных водопадов у подножия Эльбруса. Название водопада переводится как «красная вода». Подойти очень близко к водопаду нет возможности, поскольку он словно зажат среди крутых горных склонов. Лучшее место для того, чтобы полюбоваться водопадом, — это обзорная площадка в самом конце мыса, на котором летом стоит палаточный лагерь. Отсюда видно, как горная река Кызыл-Кол буквально раздвинула горную породу и падает в красивый каньон с 20-ти метровой высоты!
Глянцевая фотолокация
Обязательно останавливаемся на одном из склонов плато, где дорога ныряет вниз и открывает самый умопомрачительный вид Джилы-Су. Здесь туристы застывают во всевозможных позах или убегают вдаль по белой разделительной полосе на фоне Эльбруса, чтобы сделать эффектные фотографии. Экопарк «Долина Нарзанов»Уникальная территория с минеральными родниками, не имеющими аналогов в мире. Тут расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам, а сам парк расположен в одном из самых красивых мест Скалистого хребта. Долина нарзанов также порадует вас медитативной прогулкой по живописному ущелью вдоль горной реки Хасаут, вкусными хычинами, шашлыком из ягнёнка и запечённой местной форелью.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Шатджатмаз
- Ущелье реки Харбаз или «Скалы Аватары»
- Водопад Каракая-Су
- Водопад Султан
- Водопад Кызыл-Су
- Экопарк «Долина Нарзанов»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
Что не входит в цену
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи, термальные комплексы и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Купальную одежду для посещения термальных источников
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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