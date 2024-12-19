Самая красивая дорога на Северном Кавказе

Путь на Джилы-Су — тот самый случай, когда сама дорога ничуть не хуже финальной точки маршрута. Мы не просто отправляемся из пункта А в пункт Б, а от души наслаждаемся невероятными пейзажами! Эта дорога уникальна и отличается от всех других на Кавказе тем, что проложена по вершинам горных хребтов, а не по дну ущелий, благодаря чему на всём протяжении поездки нам будут открываться потрясающие виды и головокружительные панорамы.

Плато Шатджатмаз

Смотровая площадка с плато Шатджатмаз, где перед нами впервые предстаёт во всей красе Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Это самый масштабный вид на горы и одна из лучших смотровых площадок на высоте 2126 метров над уровнем моря. Многие путешественники считают именно этот вид лучшим за всю экскурсию. Справа видны телескопы обсерватории Шатджатмаз, а слева простирается величественное плато Канжол (3000 метров), которое будет нашим спутником почти всю дорогу на Джилы-Су. Ущелье реки Харбаз или «Скалы Аватары»«Скалы Аватары» — локация будто сошедшая с кадров одноимённого фильма. Со дна ущелья скалы здесь вырастают на сотни метров вверх и напоминают скорее пейзажи Карелии, нежели Кавказа. Когда-то здесь было плато, но в течение тысячелетий порода обрушалась, а бурная река промыла каньон, образовав удивительные скалы. Путь к ним ведёт через древний склеп, вырытый в земле, — при строительстве дороги здесь нашли аланские захоронения. Здесь же открывается живописный вид на «перекрёсток» двух ущелий, поросших еловым лесом.

Водопад Каракая-Су

Путь к водопаду Каракая-Су лежит сначала по участку бездорожья, а после — узкой тропой вдоль отвесной одноимённой скалы. Это самый мощный из трёх водопадов, и чтобы в полной мере ощутить его энергию, нужно перейти деревянный мостик над бурлящей рекой — тогда к нему можно будет подойти на расстояние 10 метров, и за это время вас изрядно намочит водяным ветром.

Водопад Султан

Удивительный по красоте памятник природы, расположенный в Кабардино-Балкарии. Считается одним из самых зрелищных водопадов Северного Приэльбрусья. Водопад находится в долине ручья Кызыл-Кол, всего в 3-4 км. ниже ледяных полей Эльбруса. В районе Султана эта река выходит из образованного лавовым потоком горного каньона и с шумом падает вниз с 40 м. скального уступа.

Водопад Кызыл-Су

Водопад Кызыл-Су — один из трёх самых эффектных водопадов у подножия Эльбруса. Название водопада переводится как «красная вода». Подойти очень близко к водопаду нет возможности, поскольку он словно зажат среди крутых горных склонов. Лучшее место для того, чтобы полюбоваться водопадом, — это обзорная площадка в самом конце мыса, на котором летом стоит палаточный лагерь. Отсюда видно, как горная река Кызыл-Кол буквально раздвинула горную породу и падает в красивый каньон с 20-ти метровой высоты!

Глянцевая фотолокация

Обязательно останавливаемся на одном из склонов плато, где дорога ныряет вниз и открывает самый умопомрачительный вид Джилы-Су. Здесь туристы застывают во всевозможных позах или убегают вдаль по белой разделительной полосе на фоне Эльбруса, чтобы сделать эффектные фотографии. Экопарк «Долина Нарзанов»Уникальная территория с минеральными родниками, не имеющими аналогов в мире. Тут расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам, а сам парк расположен в одном из самых красивых мест Скалистого хребта. Долина нарзанов также порадует вас медитативной прогулкой по живописному ущелью вдоль горной реки Хасаут, вкусными хычинами, шашлыком из ягнёнка и запечённой местной форелью.