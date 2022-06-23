в воскресенье в 08:00

Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе

Проехать по одному из самых красивых маршрутов Кавказа на комфортабельном кроссовере

Много лет назад я приехал на Кавказ, влюбился в его потрясающую природу и остался здесь жить. Теперь всем гостям я стараюсь передать это восхищение, показывая лучшие места горного царства. Одна из моих любимых программ — поездка на Джилы-Су.

В ней вы откроете чарующие виды со смотровых, посетите головокружительные ущелья и дивные водопады, ощутите свежесть альпийских лугов и зарядитесь силой нарзанов!
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Идиллические панорамы Кавказа и целебные нарзаны

Первой остановкой на нашем пути будет плато Шаджатмаз (2020 м над уровнем моря), с которого вы полюбуетесь великолепным видом на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. Спустимся по серпантину в ущелье реки Хасаут, где находится знаменитая Долина нарзанов — как же не отведать знаменитой животворящей водички! Дорога дальше по горному серпантину до ущелья Харбаз подарит новую порцию завораживающих видов. Кроме того, вы посетите скалы Аватары и подниметесь на мистическую гору Тузлук.

Визитные карточки Джилы-Су

В знаменитом урочище вы навестите три впечатляющих водопада — Султан, Эмир и Каракая-cу. Также я отвезу вас в Долину замков с причудливыми конусообразными скалами и на поляну Эммануэля, откуда в 19 веке стартовало восхождение к вершине Эльбруса. А в завершение поездки вы сможете искупаться в минеральных источниках. Великолепные пейзажи, душевные моменты и нескучные истории сделают ваш день особенным.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Duster
  • Позаботьтесь об удобной обуви и теплой одежде (в горах прохладно), а также возьмите наличные деньги (в местных кафе не всегда можно расплатиться картой, банкоматов по пути нет)

в воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Ж/Д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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