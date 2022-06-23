в воскресенье в 08:00

Много лет назад я приехал на Кавказ, влюбился в его потрясающую природу и остался здесь жить. Теперь всем гостям я стараюсь передать это восхищение, показывая лучшие места горного царства. Одна из моих любимых программ — поездка на Джилы-Су. В ней вы откроете чарующие виды со смотровых, посетите головокружительные ущелья и дивные водопады, ощутите свежесть альпийских лугов и зарядитесь силой нарзанов!

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Что вас ожидает

Идиллические панорамы Кавказа и целебные нарзаны

Первой остановкой на нашем пути будет плато Шаджатмаз (2020 м над уровнем моря), с которого вы полюбуетесь великолепным видом на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. Спустимся по серпантину в ущелье реки Хасаут, где находится знаменитая Долина нарзанов — как же не отведать знаменитой животворящей водички! Дорога дальше по горному серпантину до ущелья Харбаз подарит новую порцию завораживающих видов. Кроме того, вы посетите скалы Аватары и подниметесь на мистическую гору Тузлук.

Визитные карточки Джилы-Су

В знаменитом урочище вы навестите три впечатляющих водопада — Султан, Эмир и Каракая-cу. Также я отвезу вас в Долину замков с причудливыми конусообразными скалами и на поляну Эммануэля, откуда в 19 веке стартовало восхождение к вершине Эльбруса. А в завершение поездки вы сможете искупаться в минеральных источниках. Великолепные пейзажи, душевные моменты и нескучные истории сделают ваш день особенным.

Организационные детали