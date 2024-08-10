В Джилы-Су из Ессентуков: водопады, Эльбрус и … суслики

Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и мощных водопадов Джилы-Су. Впечатляющие виды на Эльбрус и встреча с местными сусликами ждут вас
Этот день будет наполнен красотой и удивительными видами! Водопады Каракая-Су, Кызыл-Су и Султан подарят вам незабываемые впечатления.

С плато Шатжатмаз откроется величественный вид на Эльбрус, а в ущелье реки Харбас вы увидите загадочные Бандитские пики. В урочище Джилы-Су вас ждут смешные суслики, которых можно покормить. Комфортная поездка на внедорожниках и увлекательные рассказы гида сделают этот день незабываемым

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Впечатляющие виды на Эльбрус
  • 💦 Мощные водопады Каракая-Су, Кызыл-Су и Султан
  • 🗻 Загадочные Бандитские пики
  • 📸 Яркие фотографии для соцсетей
  • 🍽️ Дегустация нарзана и кавказской кухни
    • В Джилы-Су из Ессентуков: водопады, Эльбрус и … суслики
    В Джилы-Су из Ессентуков: водопады, Эльбрус и … суслики
    В Джилы-Су из Ессентуков: водопады, Эльбрус и … суслики
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00

    Что можно увидеть

  • Плато Шатжатмаз
  • Бандитские пики
  • Скалы Аватары
  • Урочище Джилы-Су
  • Водопад Султан
  • Водопады Каракая-Су
  • Водопады Кызыл-Су
  • Долина Нарзанов

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Плато Шатджатмаз, с которого открывается впечатляющий вид на Эльбрус.
    • Бандитские пики (ущелье реки Харбас) — живописные и загадочные.
    • Скалы Аватары, которые впечатляют своей мощью.
    • Урочище Джилы-Су и водопад Султан, к которому мы подойдём.
    • Водопады Каракая-Су, Кызыл-Су со смотровых площадок.
    • Долину нарзанов — по желанию всех участников.

    А ещё вы:

    • Покормите сусликов в урочище Джилы-Су.
    • Сделаете яркие фотографии на дороге, будто специально созданной для социальных сетей.
    • Продегустируете нарзан — природную минеральную воду, известную своими полезными свойствами.
    • Насладиться блюдами национальной кавказской кухни в уютном кафе (по желанию).

    Примерный тайминг экскурсии:

    • 6:30-7:00 — сбор участников группы.
    • ⁠8:00-8:30 — остановка на завтрак по согласованию со всеми участниками.
    • 9:20 — плато Шатджатмаз.
    • 10:30 — ущелье реки Харбаз.
    • 11:30 — скалы Аватары.
    • 12:00 — остановка для фото на красивой дороге.
    • 12:40 — урочище Джилы-Су и водопады.
    • 17:00-18:00 — возвращение в Ессентуки.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла.
    • Мы заберём вас по адресу и по окончании программы отвезём обратно.
    • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет. Мы не рекомендуем экскурсию людям, страдающим повышенным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

    Отдельно оплачивается:

    • Питание — 600-700 ₽ за чел.
    • Экосбор в урочище Джилы-Су — 300 ₽ за чел.
    • Экосбор на скалы Аватары — 100 ₽ за чел.
    • Билет в экопарк «Долина нарзанов» (по желанию) — 150 ₽ за чел., дети до 10 лет — бесплатно.

    ежедневно в 07:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет3 555 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По договорённости с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 07:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

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    Основано на 0 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    10 авг 2024
    Ездила на Джилысу с гидом Хасаном. Замечательная поездка, красивые виды, вкусная еда. Рекомендую
    Ездила на Джилысу с гидом Хасаном. Замечательная поездка, красивые виды, вкусная еда. Рекомендую

    Входит в следующие категории Ессентуков

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