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Этот день будет наполнен красотой и удивительными видами! Водопады Каракая-Су, Кызыл-Су и Султан подарят вам незабываемые впечатления.



С плато Шатжатмаз откроется величественный вид на Эльбрус, а в ущелье реки Харбас вы увидите загадочные Бандитские пики. В урочище Джилы-Су вас ждут смешные суслики, которых можно покормить. Комфортная поездка на внедорожниках и увлекательные рассказы гида сделают этот день незабываемым