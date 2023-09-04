Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа

Вдохновляющее путешествие в край заснеженных скал, заповедных лесов и чистейших горных рек

5
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Наш путь лежит в удивительные по красоте места, расположенные в лесистых горах Западного Кавказа. Вы полюбуетесь ущельями, альпийскими лугами и панорамами снежной гряды Главного Кавказского хребта. Надышитесь чистейшим воздухом и отдохнёте на термальных источниках. А в дополнение посетите древние исторические места и познакомитесь с историей аланов.
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
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Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога в предгорья Западного Кавказа

Путь из Кавказских Минеральных Вод до Архыза считается самым живописным маршрутом в Карачаево-Черкесии. Дорога лежит по долине реки Подкумок на перевал Гум-Баши, через смотровую площадку с великолепной панорамой межгорной котловины и горных аулов. Высота перевала, по которому проложена горная дорога, составляет 2145 метров. В ясную погоду вам откроется один из самых грандиозных видов на Эльбрус и его предгорья — плато Бийчесын.

Шоанинский храм

Преодолев перевал, спустимся в долину реки Кубани. На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана. Мы расскажем о сооружении, посвящённом Георгию Победоносцу, и перенесём вас во времена древних аланов, когда-то здесь живших.

Аланское городище и три древних храма

Архыз — это не только бесчисленные горные реки и величественные вершины, но и памятники старины. В музее-заповеднике «Нижне-Архызское», или Аланском городище вы познакомитесь с древней историей Архыза, узнаете о духовной жизни аланов, увидите аланские захоронения дохристианского периода и три древнехристианских храма 9 века. Все они полностью или частично отреставрированы и открыты для туристов.

Наскальный лик Христа

После мы посетим удивительное место, которое привлекает верующих с разных уголков планеты. К наскальному изображению ведёт удобная лестница (в ней более 500 ступеней). Лик Христа — одна из самых высокорасположенных икон в мире и крупнейшее изображение Иисуса на территории России. Изображение окутано мифами и легендами, его происхождение до сих пор не установлено. Что о святом лике говорят исследователи? Обсудим на экскурсии.

Горнолыжный курорт «Архыз»

Далее дорога ведёт в посёлок Романтик, где и расположен самый молодой горнолыжный курорт России. По гондольной канатной дороге «Млечный путь» вы сможете подняться на высоту 2240 метров — к вершине хребта Абишира-Ахуба. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамами Главного Кавказского хребта и увидите местную вершину — Софию.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Это крупнейший термальный комплекс в регионе, на его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам. Всё для комплексного воздействия на организм. После насыщенного дня вы сможете отдохнуть на источниках и восстановить силы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Land Rover
  • Дополнительные расходы: экологические сборы (100 руб. с человека), питание (по меню в кафе), входные билеты в термальные комплексы (500 руб. с человека)
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе по маршруту, вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или санатория в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
4 сен 2023
Просто нет слов, какое удовольствие мы получили от путешествия. Ощущение, будто приехали в гости к давнему другу. Суперкомфортно, с большим вниманием и заботой. Любовались заповедной природой Кавказа, встречали прекрасных людей и благодаря гиду посмотрели на этот величественный горный край глазами влюбленного в него человека. Для меня это идеальное погружение в культуру - без оторванных от жизни лишних дат, фактов и имен, а с душой о настоящем Северном Кавказе. И все это время мы чувствовали себя в полной безопасности. Такое доверие к гиду дорогого стоит. Очень благодарны и желаем приятных путешествий с новыми и старыми гостями))

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