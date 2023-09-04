Лучшее время для посещения Архыза - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для путешествий, а природа раскрывает всю свою красоту. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, следует быть готовым к более холодным условиям и возможным осадкам, что может ограничить некоторые активности.

Путешествие в Архыз - это уникальная возможность насладиться красотами Западного Кавказа.Маршрут проходит через живописные долины и перевалы, открывая великолепные виды на Эльбрус и его предгорья. В программе посещение древних храмов,

знакомство с историей аланов и отдых на термальных источниках. Впечатляющие панорамы, чистейший воздух и возможность прикоснуться к древним памятникам культуры делают эту экскурсию незабываемой. Путешествие проходит на комфортном внедорожнике и включает все необходимые организационные моменты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная дорога в предгорья Западного Кавказа

Путь из Кавказских Минеральных Вод до Архыза считается самым живописным маршрутом в Карачаево-Черкесии. Дорога лежит по долине реки Подкумок на перевал Гумбаши, через смотровую площадку с великолепной панорамой межгорной котловины и горных аулов. Высота перевала, по которому проложена горная дорога, составляет 2145 метров. В ясную погоду вам откроется один из самых грандиозных видов на Эльбрус и его предгорья — плато Бийчесын.

Шоанинский храм

Преодолев перевал, спустимся в долину реки Кубани. На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана. Мы расскажем о сооружении, посвящённом Георгию Победоносцу, и перенесём вас во времена древних аланов, когда-то здесь живших.

Аланское городище и три древних храма

Архыз — это не только бесчисленные горные реки и величественные вершины, но и памятники старины. В музее-заповеднике «Нижне-Архызское», или Аланском городище вы познакомитесь с древней историей Архыза, узнаете о духовной жизни аланов, увидите аланские захоронения дохристианского периода и три древнехристианских храма 9 века. Все они полностью или частично отреставрированы и открыты для туристов.

Наскальный лик Христа

После мы посетим удивительное место, которое привлекает верующих с разных уголков планеты. К наскальному изображению ведёт удобная лестница (в ней более 500 ступеней). Лик Христа — одна из самых высокорасположенных икон в мире и крупнейшее изображение Иисуса на территории России. Изображение окутано мифами и легендами, его происхождение до сих пор не установлено. Что о святом лике говорят исследователи? Обсудим на экскурсии.

Горнолыжный курорт «Архыз»

Далее дорога ведёт в посёлок Романтик, где и расположен самый молодой горнолыжный курорт России. По гондольной канатной дороге «Млечный путь» вы сможете подняться на высоту 2240 метров — к вершине хребта Абишира-Ахуба. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамами Главного Кавказского хребта и увидите местную вершину — Софию.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Это крупнейший термальный комплекс в регионе, на его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам. Всё для комплексного воздействия на организм. После насыщенного дня вы сможете отдохнуть на источниках и восстановить силы.

Организационные детали