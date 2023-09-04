Путешествие в Архыз из Ессентуков подарит вам незабываемые виды гор, древние храмы и отдых на термальных источниках. Идеально для любителей природы и истории
Путешествие в Архыз - это уникальная возможность насладиться красотами Западного Кавказа.
Маршрут проходит через живописные долины и перевалы, открывая великолепные виды на Эльбрус и его предгорья. В программе посещение древних храмов, читать дальшеуменьшить
знакомство с историей аланов и отдых на термальных источниках.
Впечатляющие панорамы, чистейший воздух и возможность прикоснуться к древним памятникам культуры делают эту экскурсию незабываемой. Путешествие проходит на комфортном внедорожнике и включает все необходимые организационные моменты
Лучшее время для посещения Архыза - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для путешествий, а природа раскрывает всю свою красоту. В мае и сентябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, следует быть готовым к более холодным условиям и возможным осадкам, что может ограничить некоторые активности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перевал Гум-Баши
Шоанинский храм
Аланское городище
Наскальный лик Христа
Горнолыжный курорт «Архыз»
Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Описание экскурсии
Живописная дорога в предгорья Западного Кавказа
Путь из Кавказских Минеральных Вод до Архыза считается самым живописным маршрутом в Карачаево-Черкесии. Дорога лежит по долине реки Подкумок на перевал Гумбаши, через смотровую площадку с великолепной панорамой межгорной котловины и горных аулов. Высота перевала, по которому проложена горная дорога, составляет 2145 метров. В ясную погоду вам откроется один из самых грандиозных видов на Эльбрус и его предгорья — плато Бийчесын.
Шоанинский храм
Преодолев перевал, спустимся в долину реки Кубани. На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана. Мы расскажем о сооружении, посвящённом Георгию Победоносцу, и перенесём вас во времена древних аланов, когда-то здесь живших.
Аланское городище и три древних храма
Архыз — это не только бесчисленные горные реки и величественные вершины, но и памятники старины. В музее-заповеднике «Нижне-Архызское», или Аланском городище вы познакомитесь с древней историей Архыза, узнаете о духовной жизни аланов, увидите аланские захоронения дохристианского периода и три древнехристианских храма 9 века. Все они полностью или частично отреставрированы и открыты для туристов.
Наскальный лик Христа
После мы посетим удивительное место, которое привлекает верующих с разных уголков планеты. К наскальному изображению ведёт удобная лестница (в ней более 500 ступеней). Лик Христа — одна из самых высокорасположенных икон в мире и крупнейшее изображение Иисуса на территории России. Изображение окутано мифами и легендами, его происхождение до сих пор не установлено. Что о святом лике говорят исследователи? Обсудим на экскурсии.
Горнолыжный курорт «Архыз»
Далее дорога ведёт в посёлок Романтик, где и расположен самый молодой горнолыжный курорт России. По гондольной канатной дороге «Млечный путь» вы сможете подняться на высоту 2240 метров — к вершине хребта Абишира-Ахуба. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамами Главного Кавказского хребта и увидите местную вершину — Софию.
Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Это крупнейший термальный комплекс в регионе, на его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам. Всё для комплексного воздействия на организм. После насыщенного дня вы сможете отдохнуть на источниках и восстановить силы.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Land Rover
Дополнительные расходы: экологические сборы (100 руб. с человека), питание (по меню в кафе), входные билеты в термальные комплексы (500 руб. с человека)
В программе предусмотрено время на обед. В кафе по маршруту, вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или санатория в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 73 туристов
Меня зовут Андрей, живу в Ессентуках и уже более 10 лет увлечён поездками по горам Северного Кавказа. Моя задача — не просто показать красоты Кавказа, а погрузить вас в его читать дальшеуменьшить
жизнь, почувствовать его невероятную энергетику и самобытность. Приглашаю вас познакомиться с этим удивительным и необычным уголком нашей страны. Я и наша команда будем рады организовать и провести для вас на Кавказе путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни! Мы любим горы, шум горных рек, морозный воздух ледников и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И Северный Кавказ — одно из лучших мест в мире, где можно это прочувствовать! Здесь всё настоящее! Мы здесь живём, мы знаем Кавказ и хотим им делиться. Приезжайте заряжаться энергией гор с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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2
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1
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Юлия
Просто нет слов, какое удовольствие мы получили от путешествия. Ощущение, будто приехали в гости к давнему другу. Суперкомфортно, с большим вниманием и заботой. Любовались заповедной природой Кавказа, встречали прекрасных людей читать дальшеуменьшить
и благодаря гиду посмотрели на этот величественный горный край глазами влюбленного в него человека. Для меня это идеальное погружение в культуру - без оторванных от жизни лишних дат, фактов и имен, а с душой о настоящем Северном Кавказе. И все это время мы чувствовали себя в полной безопасности. Такое доверие к гиду дорогого стоит. Очень благодарны и желаем приятных путешествий с новыми и старыми гостями))
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С
Сергей
Замечательная поездка с Андреем,который по-настоящему любит своё дело,свой край,знает много интересных фактов,прекрасно преподносит материал,а также очень внимательный к желанию клиентов и просто замечательный человек. Проехали по сказочно красивому маршруту,в завершении которого посетили термальные источники,где замечательно отдохнули после насыщенного дня. Однозначно рекомендую Андрея,выбирайте интересующие вас маршруты и вы получите массу положительных впечатлений от путешествия!
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И
Ирина
Добрый день! Экскурсия для моих детей состоялась 9 августа с гидом Олегом. Эта экскурсия подарила им незабываемые впечатления! Красоты Архыза покарили их сердца! Спасибо огромное за организацию и проведения путешествия по прекрасным местам Кавказа! Всем рекомендую посетить дивные места Архыза вместе с организаторами компании Tripster!🔥🔥🔥
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К
Кристина
Вернемся сюда еще раз! Спасибо Олегу большое за экскурсию, круто отдохнули🤝🏻🤍 всем всем рекомендую тур именно с вами!
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