За один день вы пройдёте путь от курортной суеты до тихих храмов и величественных гор, попробуете традиционные блюда и услышите легенды.
А увидев, как древние храмы и скалы соединяются с горными пейзажами, почувствуете дыхание времени и ощутите гармонию с собой.
Описание экскурсии
Утро: дорога к горам (7:00–8:30)
Выезжаем рано, когда город ещё окутан лёгким туманом. Дорога постепенно уходит вглубь Кавказа, а воздух становится прозрачным и свежим.
Первая локация — гора Кольцо: массивная, строгая, с облаком над вершиной, словно корона. Она будто хранит память гор и приглашает остановиться, чтобы прочувствовать этот момент.
Перевал Гум-Баши (8:30–10:00)
На перевале перед вами открывается панорама Кавказа, а в центре — двуглавый Эльбрус, укрытый снегом. Здесь особенно остро ощущается масштаб природы.
Сырная пещера (10:00–11:00)
Скалы, выточенные временем, образуют причудливые формы. Мы зайдём внутрь Сырной пещеры — здесь прохладно и тихо, а голоса отдаются эхом.
Шоанинский храм (11:30–13:00)
Здесь вы узнаете о христианской Алании, её вере и традициях. Перед вами предстанут чтаринные стены, сложенные без раствора, и деревянная дверь, будто из другой эпохи.
Обед (13:30–14:30)
Вы попробуете хычины — горячие лепёшки с сыром и зеленью. А горный чай сделает паузу в путешествии особенно приятной.
Лик Христа (15:00–16:30)
Вас ждёт подъём по 500 ступеням. Он требует усилий, но именно поэтому ощущается ценность момента. Наверху открывается вид, который стоит каждого шага.
Архыз (17:00–18:30)
Финальная точка — Архыз. Канатная дорога поднимает вас к облакам, и перед вами открываются вершины, ущелья и реки. День постепенно складывается в цельное впечатление — спокойное, глубокое и запоминающееся.
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике Toyota с кондиционером
- Экологические сборы (~300 ₽ за чел.), обед (~700 ₽ за чел.) и канатная дорога (от 1700 ₽ за чел.) оплачиваются дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4900 ₽