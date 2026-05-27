От Кавказских Минеральных Вод до вершин Архыза

К ярким воспоминаниям о горах Кавказа - из Ессентуков
Это путешествие перенесёт вас в самые глубины Кавказа и истории аланов.

За один день вы пройдёте путь от курортной суеты до тихих храмов и величественных гор, попробуете традиционные блюда и услышите легенды.

А увидев, как древние храмы и скалы соединяются с горными пейзажами, почувствуете дыхание времени и ощутите гармонию с собой.
Описание экскурсии

Утро: дорога к горам (7:00–8:30)

Выезжаем рано, когда город ещё окутан лёгким туманом. Дорога постепенно уходит вглубь Кавказа, а воздух становится прозрачным и свежим.

Первая локация — гора Кольцо: массивная, строгая, с облаком над вершиной, словно корона. Она будто хранит память гор и приглашает остановиться, чтобы прочувствовать этот момент.

Перевал Гум-Баши (8:30–10:00)

На перевале перед вами открывается панорама Кавказа, а в центре — двуглавый Эльбрус, укрытый снегом. Здесь особенно остро ощущается масштаб природы.

Сырная пещера (10:00–11:00)

Скалы, выточенные временем, образуют причудливые формы. Мы зайдём внутрь Сырной пещеры — здесь прохладно и тихо, а голоса отдаются эхом.

Шоанинский храм (11:30–13:00)

Здесь вы узнаете о христианской Алании, её вере и традициях. Перед вами предстанут чтаринные стены, сложенные без раствора, и деревянная дверь, будто из другой эпохи.

Обед (13:30–14:30)

Вы попробуете хычины — горячие лепёшки с сыром и зеленью. А горный чай сделает паузу в путешествии особенно приятной.

Лик Христа (15:00–16:30)

Вас ждёт подъём по 500 ступеням. Он требует усилий, но именно поэтому ощущается ценность момента. Наверху открывается вид, который стоит каждого шага.

Архыз (17:00–18:30)

Финальная точка — Архыз. Канатная дорога поднимает вас к облакам, и перед вами открываются вершины, ущелья и реки. День постепенно складывается в цельное впечатление — спокойное, глубокое и запоминающееся.

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике Toyota с кондиционером
  • Экологические сборы (~300 ₽ за чел.), обед (~700 ₽ за чел.) и канатная дорога (от 1700 ₽ за чел.) оплачиваются дополнительно
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил
Исмаил — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
искреннее кавказское гостеприимство. Маршруты делаем насыщенными, но комфортными, познавательными и эмоционально яркими. Всех гидов нашей команды объединяет глубокая связь с регионом: большинство выросли здесь или живут много лет. Нас сплачивают любовь к Кавказу, уважение к его многонациональной культуре и желание делиться этим с гостями. Каждое путешествие строим как приключение — с импровизацией, сюрпризами и моментами «вау». Вместо заученных фактов — живые истории, вместо автобусных туров — внедорожники и пешие тропы. Наш фирменный стиль — сочетание драйва и уюта: после сложного подъёма — ужин с хычином и айраном, после экскурсии по древним башням — мастер-класс по лезгинке.

