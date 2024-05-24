Экскурсии из Ессентуков в Грозный

Найдено 4 экскурсии в категории «Грозный» в Ессентуках, цены от 5 940 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
66005 940 за человека
Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие из Ессентуков в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 5 чел.
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
19 июня в 07:00
22 июня в 07:00
24 999 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр тактичный и обаятельный человек. Хочется пользоваться его услугами ещё.
    Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. АлександрСпасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр
  • Т
    Татьяна
    22 апреля 2024
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Были на экскурсии 21.04.24. Гид Родион все прошло легко интересно. Собралась отличная группа и все прошло просто на пять.
    Были на экскурсии 21.04.24. Гид Родион все прошло легко интересно. Собралась отличная группа и все прошло просто на пятьБыли на экскурсии 21.04.24. Гид Родион все прошло легко интересно. Собралась отличная группа и все прошло просто на пять
  • Е
    Екатерина
    12 ноября 2023
    Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
    Нам очень понравилось. Классный экскурсовод. Интересная экскурсия. И нашим детям очень понравилась. В следующем году обязательно поедим к Вам на какую-нибудь другую экскурсию. Дригих гидов даже не рассматриваем) 👍
  • Е
    Елизавета
    12 ноября 2023
    Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Экскурсия понравилась. Виталий быстро еще на стадии бронирования отвечал на возникающие организационные вопросы. Всегда был на связи. Машина - чистая, комфортабельная.
    читать дальше

    Подали в указанное время. Водитель Александр, он же гид, порадовал не только аккуратной ездой, но и интересным рассказом. У нас экскурсия была в обратном порядке: Шали, Аргун, Грозный. И мне, кажется, так интереснее. В Грозный мы приехали за светло, а на смотровую площадку поднялись, когда уже стемнело. И полюбовались с высоты птичьего полета на красиво подсвеченный город. Спасибо организаторам. Уже порекомендовала своим друзьям эту экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
    Экскурсию в Грозный забронировали за две недели до поездки в Есентуки Очень удобно выбирать экскурсии через Трипстер. Почитали отзывы и
    читать дальше

    решили выбрать именно этого гида. Алексей оправдал все наши ожидания! Да, поездка не близкая, но за рассказами нашего гида-водителя время прошло быстро. Все что было заявлено по программе мы посмотрели. Алексей очень интересно и много рассказывал о Кавказе и тех местах где мы были Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем эту экскурсию с Алексеем! Спасибо!

  • В
    Валентин
    8 октября 2023
    Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
    Ессентуки- Грозный - Шали Поездка прошла интересно о очень познавательно. Дмитрий обладает большим объёмом дополнительной информации, по маршруту. Получили интересные, специфические
    читать дальше

    сведения про регионы, которые проезжали-это 4 республики Северного Кавказа. Красивые пейзажи, хорошая дорога,уверенное вождение Дмитрия. Поездка прошла на одноиюм дыхании без излишнего напряжения. Рекомендую любителям приключений.

  • Б
    Белоносова
    23 июня 2023
    Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
    Давно собирались посетить город Грозный! Поездка не обманула наши ожидания! Дорога не показалась долгой: Алексей много рассказывал о тех местах,
    читать дальше

    которые мы проезжали. Город Грозный - светлый, чистый, красивый! Уважительно относится к своей истории и хранит традиции. Большое спасибо Алексею за поездку, за заботу о нас, старался, чтобы мы максимально посмотрели все знаковые места этого замечательного города!

  • Н
    Надежда
    27 марта 2023
    Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
    Большое спасибо Алексею за прекрасно организованную экскурсию в Грозный. Хочется отметить глубокие знания Алексея по всем темам экскурсии, его заинтересованность,
    читать дальше

    стремление изучить и осветить вопросы с разных сторон. Мы познакомились с прекрасным городом, его прошлым и настоящим, погрузились в историю, увидели много красивых и интересных мест, попробовали блюда национальной кухни. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию и гида нашим друзьям. Большое спасибо.

  • И
    Ирина
    17 ноября 2022
    Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
    Спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно на нее ехать не стоит. Сможете увидеть то, что на обычных экскурсиях нет.
    Спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно наСпасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно наСпасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно наСпасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно наСпасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно на

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Грозный»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
  2. Из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали
  3. Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
  4. Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Грозный" можно забронировать 4 экскурсии от 5 940 до 28 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по теме «Грозный», 11 ⭐ отзывов, цены от 5940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам