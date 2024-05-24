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13 часов
Популярное предложение
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
66005 940₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Ессентуков в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Город-феникс: путешествие в Грозный из Кавминвод
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
19 июня в 07:00
22 июня в 07:00
24 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Ессентуков
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 мая 2024Спасибо Александру за интересную информацию, которая затронула очень актуальные темы. Экскурсия проведена точно по графику. Александр тактичный и обаятельный человек. Хочется пользоваться его услугами ещё.
- ТТатьяна22 апреля 2024Были на экскурсии 21.04.24. Гид Родион все прошло легко интересно. Собралась отличная группа и все прошло просто на пять.
- ЕЕкатерина12 ноября 2023Нам очень понравилось. Классный экскурсовод. Интересная экскурсия. И нашим детям очень понравилась. В следующем году обязательно поедим к Вам на какую-нибудь другую экскурсию. Дригих гидов даже не рассматриваем) 👍
- ЕЕлизавета12 ноября 2023Экскурсия понравилась. Виталий быстро еще на стадии бронирования отвечал на возникающие организационные вопросы. Всегда был на связи. Машина - чистая, комфортабельная.
- ТТатьяна19 октября 2023Экскурсию в Грозный забронировали за две недели до поездки в Есентуки Очень удобно выбирать экскурсии через Трипстер. Почитали отзывы и
- ВВалентин8 октября 2023Ессентуки- Грозный - Шали Поездка прошла интересно о очень познавательно. Дмитрий обладает большим объёмом дополнительной информации, по маршруту. Получили интересные, специфические
- ББелоносова23 июня 2023Давно собирались посетить город Грозный! Поездка не обманула наши ожидания! Дорога не показалась долгой: Алексей много рассказывал о тех местах,
- ННадежда27 марта 2023Большое спасибо Алексею за прекрасно организованную экскурсию в Грозный. Хочется отметить глубокие знания Алексея по всем темам экскурсии, его заинтересованность,
- ИИрина17 ноября 2022Спасибо Дмитрию за познавательную и интересную экскурсию. Единственное экскурсия очень долгая и с детьми точно на нее ехать не стоит. Сможете увидеть то, что на обычных экскурсиях нет.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Грозный»
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