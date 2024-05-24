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Подали в указанное время. Водитель Александр, он же гид, порадовал не только аккуратной ездой, но и интересным рассказом. У нас экскурсия была в обратном порядке: Шали, Аргун, Грозный. И мне, кажется, так интереснее. В Грозный мы приехали за светло, а на смотровую площадку поднялись, когда уже стемнело. И полюбовались с высоты птичьего полета на красиво подсвеченный город. Спасибо организаторам. Уже порекомендовала своим друзьям эту экскурсию.