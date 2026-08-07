Вас ожидает знакомство с самым высокогорным курортом Кавказских Минеральных Вод, история и архитектура города на Кислом колодце.
Описание экскурсии
В программе главные достопримечательности Кисловодска:
- Кисловодская крепость;
- Курортный бульвар;
- Обзорная площадка у армянской церкви Сурб-Вардан;
- Нарзанная питьевая галерея;
- Главные нарзанные ванны;
- Лермонтовская скала;
- Каскадная лестница;
- Железнодорожный вокзал и Курзал (курортный зал);
- Кисловодские «дачки»;
- Новая пешеходная зона на проспекте Ленина с недавно установленными различными статуями. В теплое время года возможно также во время экскурсии прогуляться по нижней части Курортного парка, посетив Зеркальный пруд с Хрустальной струей, мостик «Дамский каприз» и Цветочный календарь. Важно знать • Экскурсия длительностью 3-4 часа.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодская крепость
- Курортный бульвар
- Обзорная площадка у армянской церкви Сурб-Вардан
- Нарзанная питьевая галерея
- Главные нарзанные ванны
- Лермонтовская скала
- Каскадная лестница
- Железнодорожный вокзал и Курзал (курортный зал)
- Кисловодские «дачки»
- Новая пешеходная зона на проспекте Ленина с недавно установленными различными статуями
- В теплое время года:
- Нижняя часть Курортного парка
- Зеркальный пруд с Хрустальной струей
- Мостик «Дамский каприз»
- Цветочный календарь
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Место пребывания туриста в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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