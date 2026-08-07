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«Город на Кислом колодце»: поездка в Кисловодск из Ессентуков

Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз»: экскурсия в Кисловодск из Ессентуков
Вас ожидает знакомство с самым высокогорным курортом Кавказских Минеральных Вод, история и архитектура города на Кислом колодце.
«Город на Кислом колодце»: поездка в Кисловодск из Ессентуков
«Город на Кислом колодце»: поездка в Кисловодск из Ессентуков
«Город на Кислом колодце»: поездка в Кисловодск из Ессентуков

Описание экскурсии

В программе главные достопримечательности Кисловодска:

  • Кисловодская крепость;
  • Курортный бульвар;
  • Обзорная площадка у армянской церкви Сурб-Вардан;
  • Нарзанная питьевая галерея;
  • Главные нарзанные ванны;
  • Лермонтовская скала;
  • Каскадная лестница;
  • Железнодорожный вокзал и Курзал (курортный зал);
  • Кисловодские «дачки»;
  • Новая пешеходная зона на проспекте Ленина с недавно установленными различными статуями. В теплое время года возможно также во время экскурсии прогуляться по нижней части Курортного парка, посетив Зеркальный пруд с Хрустальной струей, мостик «Дамский каприз» и Цветочный календарь. Важно знать • Экскурсия длительностью 3-4 часа.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кисловодская крепость
  • Курортный бульвар
  • Обзорная площадка у армянской церкви Сурб-Вардан
  • Нарзанная питьевая галерея
  • Главные нарзанные ванны
  • Лермонтовская скала
  • Каскадная лестница
  • Железнодорожный вокзал и Курзал (курортный зал)
  • Кисловодские «дачки»
  • Новая пешеходная зона на проспекте Ленина с недавно установленными различными статуями
  • В теплое время года:
  • Нижняя часть Курортного парка
  • Зеркальный пруд с Хрустальной струей
  • Мостик «Дамский каприз»
  • Цветочный календарь
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Место пребывания туриста в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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