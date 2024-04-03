Экскурсии в Нарзанную галерею в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Нарзанная галерея» в Ессентуках, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Экскурсия была потрясающей, Карен невероятный рассказчик, много знает не только исторических фактов, но и мифов, легенд и тостов) было очень интересно и увлекательно!
  • А
    Анна
    13 марта 2024
    Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
    Это шикарная экскурсия. Легко и непринуждённо. Сергей Владимирович, огромное спасибо)
  • Е
    Екатерина
    10 марта 2024
    Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
    Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))
    Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))
  • А
    Анна
    3 марта 2024
    Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
    Прекрасная экскурсия и прогулка, которая оставила позитивные эмоции! Много красивых мест мы посетили и закончили обедом с чудесным видом на Эльбрус! Спасибо большое, Сергею! Он хороший гид и внимательный водитель!
  • М
    Мария
    29 января 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Здравствуйте! Были на замечательной экскурсии "5 городов за 1 день". Хочу поблагодарить Карена, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!!! Очень понравилось
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    отличное знание исторических фактов, легенд, профессиональная проработка маршрутов, серьёзный подход к делу. Чувствуется, что Карен очень любит свой край и достойно занимает свое место. Если Вам пока не удалось побывать на его экскурсии, обязательно сходите, не пожалеете!!!!!! Рекомендую!!!

  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Приехали семьёй в Ессентуки не в первый раз. Думали, как организовать свой досуг. Выбрали экскурсию Золотое кольцо Кавказа и нисколько
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    не пожалели. Организатор экскурсии Карен-это настоящая энциклопедия по истории Кавказа. Все прошло интересно, легко и на позитиве. Мы увидели все красоты пяти городов. Спасибо Карену за отлично проведенное время в общей компании!!!!! С удовольствием в следующий раз выберем ещё одну из Ваших экскурсий.

    Приехали семьёй в Ессентуки не в первый раз. Думали, как организовать свой досуг. Выбрали экскурсию Золотое

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Нарзанная галерея»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
  2. Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
  3. Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Нарзанная галерея" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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