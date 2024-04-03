1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 апреля 2024Экскурсия была потрясающей, Карен невероятный рассказчик, много знает не только исторических фактов, но и мифов, легенд и тостов) было очень интересно и увлекательно!
- ААнна13 марта 2024Это шикарная экскурсия. Легко и непринуждённо. Сергей Владимирович, огромное спасибо)
- ЕЕкатерина10 марта 2024Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))
- ААнна3 марта 2024Прекрасная экскурсия и прогулка, которая оставила позитивные эмоции! Много красивых мест мы посетили и закончили обедом с чудесным видом на Эльбрус! Спасибо большое, Сергею! Он хороший гид и внимательный водитель!
- ММария29 января 2024Здравствуйте! Были на замечательной экскурсии "5 городов за 1 день". Хочу поблагодарить Карена, прекрасного экскурсовода и хорошего человека!!!!!! Очень понравилось
- ООльга10 декабря 2023Приехали семьёй в Ессентуки не в первый раз. Думали, как организовать свой досуг. Выбрали экскурсию Золотое кольцо Кавказа и нисколько
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Нарзанная галерея»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Нарзанная галерея" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год по теме «Нарзанная галерея», 32 ⭐ отзыва, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август