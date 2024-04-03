читать дальше

не пожалели. Организатор экскурсии Карен-это настоящая энциклопедия по истории Кавказа. Все прошло интересно, легко и на позитиве. Мы увидели все красоты пяти городов. Спасибо Карену за отлично проведенное время в общей компании!!!!! С удовольствием в следующий раз выберем ещё одну из Ваших экскурсий.