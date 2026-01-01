Водная прогулка
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Увидеть всё в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от 21 900 ₽ за всё до 6 чел.
-
26%
Водная прогулка
Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 07: 00
3700 ₽
5000 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Комфортный трансфер из аэропорта в Ессентуки с увлекательной экскурсией по Пятигорску. Откройте для себя историю и красоту Кавказа
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
22 янв в 05:00
10 320 ₽
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Баксан и Чегем - два ущелья за один день из Ессентуков
Село Эль-Тюбю, перевал Актопрак, озеро Гижгит и многое другое - в одном путешествии
Начало: Из любого удобного вам места в Ессентуках
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
«Город на Кислом колодце»: поездка в Кисловодск из Ессентуков
Начало: Место пребывания туриста в Ессентуках
Расписание: По договоренности
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
