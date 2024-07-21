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Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)

Пройти путём первых курортников: к горе Кольцо, Медовым водопадам и в горную Кабардино-Балкарию
Центр Кисловодска с нарядной курортной архитектурой — лишь часть того, что здесь можно успеть увидеть за один день.

После пешеходной прогулки по городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горную местность: к горе Кольцо и Медовым водопадам, на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и в Долину нарзанов. День будет насыщенным!
5
4 отзыва
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)

Описание экскурсии

Если вкратце, то на этой экскурсии вы:

1️⃣ прогуляетесь по исторической части города,
2️⃣ продегустируете разные виды нарзана,
3️⃣ познакомитесь с культурой и традициями горцев,
4️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,
5️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,
6️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню.

А вот детальный маршрут:

Пешеходная часть по центру Кисловодска (1,5 часа)

Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:

  • Кисловодская крепость, с которой началась история города
  • Нижний парк и Стеклянная струя
  • Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
  • Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
  • Колоннада
  • Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
  • Курортный бульвар и поющий фонтан
  • Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе

Природа в окрестностях (3 часа)

Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.

Горная Кабардино-Балкария (3,5 часа)

Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.

По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: самый длинный в России зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками, сертифицированную тюбинговую трассу и детский троллей.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании привезём обратно
  • Очерёдность посещения достопримечательностей согласовывается с гостями
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла)
  • Необходимо взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 700 ₽
  • Питание в кафе
  • По желанию:
    — Самый длинный в России зиплайн — 2500–3000 ₽/чел.
    — Конная прогулка — 500 ₽/чел.
    — Посещение фермы с альпаками — 1000 ₽/чел.
    — Сертифицированная тюбинговая трасса (круглый год) и детский троллей — 500 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1956 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
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Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
Отличная экскурсия с гидом Артемом - насыщенный день с массой позитивных эмоций и впечатлений.
Мы проехали интересный маршрут с посещением мест изумительной красоты природных чудес, полюбовались ландшафтами бескрайних лугов и поднялись на смотровые площадки, с которых открылись бескрайние горы.
Поистине лучше гор могут быть только горы!
Рекомендуем всем и огромная благодарность организаторам и гиду! 👍
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В
Ездили семьей на экскурсию с Виктором. Хотелось бы отметить, что Виктор - замечательный рассказчик, очень заинтересовал нас и наших троих детей информацией про места, где мы были. Он внимательный, спокойный, интеллигентный. Мы получили массу положительных эмоций и от красоты окружающей местности, и от красивой речи Виктора. Рекомендуем 100%.
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О
Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
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Д
Замечательная, познавательная, интересная, красивая, вкусная экскурсия!!! Воспользуйтесь обязательно и ни секунды не пожалеете!)
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