Что вас ожидает

Первый взгляд на город

Знакомство с окрестностями Кисловодска мы начнем с «Замка коварства и любви»: вы услышите романтичную легенду этого места, полюбуетесь панорамой Кисловодска и горных хребтов. Затем в современной части города я расскажу о его сегодняшней жизни и плавно перейду к прошлому — истории создания «кислых вод» и личностям, которые оставили след в Кисловодске.

Тропами Кисловодского парка

Неспешной походкой представителей «водяного общества» 19 века мы дойдем до Кисловодского парка и его достопримечательностей: Зеркального пруда, Стеклянной струи и мостика «Дамский каприз». А в средней части парка вы увидите Каскадную лестницу, дойдете до храма Воздуха и полюбуетесь Долиной роз. Ни одно из этих мест не останется «белым пятном» на карте — о каждом из них я расскажу самое интересное.

Исторический центр: от бульвара до Нарзанной галереи

Погружение в «золотой век» курорта продолжится на Кисловодском бульваре. Мы осмотрим знаменитую Колоннаду и Лермонтовскую горку, оценим местные архитектурные шедевры и встретимся с «демоном» Лермонтова. А в Нарзанной галерее вы попробуете все виды кисловодского нарзана и осмотрите великолепные здания нарзанных ванн.

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