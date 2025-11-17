Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
Кисловодск покорит вас целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом - благодаря окружающим горам здесь 300 дней в году царит солнце! Вы сполна насладитесь этими брендами курорта, познакомитесь с историями и легендами «кислых вод» и пройдете следами Лермонтова. А горные панорамы, нарзанные галереи и старинные особняки дополнят образ города
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии из Ессентуков в Кисловодск. В это время года природа Кавказа раскрывается во всей красе, и прогулки по Кисловодскому парку становятся особенно приятными. Теплая погода способствует комфортному передвижению и позволяет в полной мере насладиться всеми достопримечательностями.
Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию. В это время поток туристов снижается, что позволяет более спокойно и вдумчиво исследовать исторические и природные объекты региона.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок коварства и любви
Зеркальный пруд
Стеклянная струя
Мостик Дамский каприз
Каскадная лестница
Храм Воздуха
Долина роз
Колоннада
Лермонтовская горка
Нарзанная галерея
Описание экскурсии
Первый взгляд на город
Знакомство с окрестностями Кисловодска мы начнем с «Замка коварства и любви»: вы услышите романтичную легенду этого места, полюбуетесь панорамой Кисловодска и горных хребтов. Затем в современной части города я расскажу о его сегодняшней жизни и плавно перейду к прошлому — истории создания «кислых вод» и личностям, которые оставили след в Кисловодске.
Тропами Кисловодского парка
Неспешной походкой представителей «водяного общества» 19 века мы дойдем до Кисловодского парка и его достопримечательностей: Зеркального пруда, Стеклянной струи и мостика «Дамский каприз». А в средней части парка вы увидите Каскадную лестницу, дойдете до храма Воздуха и полюбуетесь Долиной роз. Ни одно из этих мест не останется «белым пятном» на карте — о каждом из них я расскажу самое интересное!
Исторический центр: от бульвара до Нарзанной галереи
Погружение в «золотой век» курорта продолжится на Кисловодском бульваре. Мы осмотрим знаменитую Колоннаду и Лермонтовскую горку, оценим местные архитектурные шедевры и встретимся с «демоном» Лермонтова. А в Нарзанной галерее вы попробуете все виды кисловодского нарзана и осмотрите великолепные здания нарзанных ванн.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Ессентуках, забираю вас от отеля, туда же и возвращаемся. Возможно забрать из Пятигорска или Железноводска за дополнительную плату.
Экскурсия проходит на легковом автомобиле, но мы будем много ходить и пешком — это следует учитывать путешественникам с детьми и людям преклонного возраста
В пути мы сможем сделать остановку, чтобы перекусить, либо вы можете захватить еду с собой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как читать дальшеуменьшить
люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
Вячеслав
Экскурсия прошла на высшем уровне. Наш гид Сергей, очень внимательный, эрудированный, рассказывает очень интересно, не торопится. Нам с женой всё понравилось, красивые виды, фотографии, приятные воспоминания. Автомобиль комфортабельный Ford Mondeo.
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Светлана
самые позитивные впечатления, все понравилось, будем рекомендовать своим друзьям и коллегам👍☀️
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Е
Екатерина
Очень приятный,образованный,тактичный и приветливый человек. Спасибо большое за познавательную экскурсию,будем рекомендовать друзьям обязательно))
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Е
Елена
Совершили путешествие в Кисловодск с гидом-водителем Сергеем. Экскурсия прошла в форме дружеской беседы, отношение Сергея очень доброжелательное, он поделился своими знаниями о городе и ответил на все вопросы. График экскурсии соблюдался точно. Экскурсия понравилась, однозначно рекомендуем.
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А
Александра
Очень понравилась экскурсия. Легкая подача информации. Рекомендую
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А
Анна
Прекрасная экскурсия и прогулка, которая оставила позитивные эмоции! Много красивых мест мы посетили и закончили обедом с чудесным видом на Эльбрус! Спасибо большое, Сергею! Он хороший гид и внимательный водитель!
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