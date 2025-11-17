Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии из Ессентуков в Кисловодск. В это время года природа Кавказа раскрывается во всей красе, и прогулки по Кисловодскому парку становятся особенно приятными. Теплая погода способствует комфортному передвижению и позволяет в полной мере насладиться всеми достопримечательностями. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию. В это время поток туристов снижается, что позволяет более спокойно и вдумчиво исследовать исторические и природные объекты региона.

Кисловодск покорит вас целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом - благодаря окружающим горам здесь 300 дней в году царит солнце! Вы сполна насладитесь этими брендами курорта, познакомитесь с историями и легендами «кислых вод» и пройдете следами Лермонтова. А горные панорамы, нарзанные галереи и старинные особняки дополнят образ города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Первый взгляд на город

Знакомство с окрестностями Кисловодска мы начнем с «Замка коварства и любви»: вы услышите романтичную легенду этого места, полюбуетесь панорамой Кисловодска и горных хребтов. Затем в современной части города я расскажу о его сегодняшней жизни и плавно перейду к прошлому — истории создания «кислых вод» и личностям, которые оставили след в Кисловодске.

Тропами Кисловодского парка

Неспешной походкой представителей «водяного общества» 19 века мы дойдем до Кисловодского парка и его достопримечательностей: Зеркального пруда, Стеклянной струи и мостика «Дамский каприз». А в средней части парка вы увидите Каскадную лестницу, дойдете до храма Воздуха и полюбуетесь Долиной роз. Ни одно из этих мест не останется «белым пятном» на карте — о каждом из них я расскажу самое интересное!

Исторический центр: от бульвара до Нарзанной галереи

Погружение в «золотой век» курорта продолжится на Кисловодском бульваре. Мы осмотрим знаменитую Колоннаду и Лермонтовскую горку, оценим местные архитектурные шедевры и встретимся с «демоном» Лермонтова. А в Нарзанной галерее вы попробуете все виды кисловодского нарзана и осмотрите великолепные здания нарзанных ванн.

Организационные детали