Из Ессентуков в Кисловодск — город солнца!

Открыть один из известнейших курортов Кавминвод и прогуляться по роскошному парку

Кисловодск покорит вас целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом — благодаря окружающим горам здесь 300 дней в году царит солнце! Вы сполна насладитесь этими брендами курорта, познакомитесь с историями и легендами «кислых вод» и пройдете следами Лермонтова.

А горные панорамы, нарзанные галереи и старинные особняки дополнят образ города.
Из Ессентуков в Кисловодск — город солнца!
Из Ессентуков в Кисловодск — город солнца!
Из Ессентуков в Кисловодск — город солнца!
Из Ессентуков в Кисловодск — город солнца!
Из Ессентуков в Кисловодск — город солнца!
Из Ессентуков в Кисловодск — город солнца!
Из Ессентуков в Кисловодск — город солнца!

Что вас ожидает

Первый взгляд на город

Знакомство с окрестностями Кисловодска мы начнем с «Замка коварства и любви»: вы услышите романтичную легенду этого места, полюбуетесь панорамой Кисловодска и горных хребтов. Затем в современной части города я расскажу о его сегодняшней жизни и плавно перейду к прошлому — истории создания «кислых вод» и личностям, которые оставили след в Кисловодске.

Тропами Кисловодского парка

Неспешной походкой представителей «водяного общества» 19 века мы дойдем до Кисловодского парка и его достопримечательностей: Зеркального пруда, Стеклянной струи и мостика «Дамский каприз». А в средней части парка вы увидите Каскадную лестницу, дойдете до храма Воздуха и полюбуетесь Долиной роз. Ни одно из этих мест не останется «белым пятном» на карте — о каждом из них я расскажу самое интересное.

Исторический центр: от бульвара до Нарзанной галереи

Погружение в «золотой век» курорта продолжится на Кисловодском бульваре. Мы осмотрим знаменитую Колоннаду и Лермонтовскую горку, оценим местные архитектурные шедевры и встретимся с «демоном» Лермонтова. А в Нарзанной галерее вы попробуете все виды кисловодского нарзана и осмотрите великолепные здания нарзанных ванн.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Ессентуках, забираю вас от отеля, туда же и возвращаемся. Возможно забрать из Пятигорска или Железноводска за дополнительную плату.
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле, но мы будем много ходить и пешком — это следует учитывать путешественникам с детьми и людям преклонного возраста
  • В пути мы сможем сделать остановку, чтобы перекусить, либо вы можете захватить еду с собой

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я родился и живу в Ессентуках. Я не профессиональный гид, но довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
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