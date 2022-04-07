В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с самыми значимыми курортами Кавказских Минеральных Вод, а это — Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки. Туристы увидят здравницы, питьевые галереи, курортные парки и полюбуются панорамой Пятигорья. Вы ознакомитесь с историей возникновения, с историей развития региона и его минеральными ресурсами.

Крупнейший горд КМВ — Пятигорск

Маленькие улочки, невысокие каменные здания, цветущие аллеи, поющие фонтаны и все в окружении гор. Мы посетим знаменитый цветник, где вы сможете подать милостыню «Кисе Воробьянинову», увидите загадочный провал и побываете на месте дуэли Лермонтова.

Маленький и уютный Железноводск

Мы побываем в центре города, прогуляемся по аллеям парка, полюбуемся архитектурными памятниками, попробуем минеральную воду железноводских источников и узнаем историю возникновения Железноводска, с его лечебным профилем.

Нарзаны Кисловодска

Кисловодск богат знаменитыми зеркальными прудами, долиной роз, многочисленными архитектурными сооружениями и памятниками, также вы побываете в Нарзанной галерее, где сможете попробовать три типа кисловодского нарзана. После вам предстоит путешествие в ущелье реки Аликоновки, где возвышаются скальные эоловые столбы «Замка коварства и любви», овеянные легендами.

Курорт Ессентуки

Популярность курорту Ессентуки придали его целебно-минеральные источники, а именно «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», которые широко знакомы жителям России и постсоветского пространства.