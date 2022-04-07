КМВ 4 города

5
2 оценки
КМВ 4 города
КМВ 4 города
КМВ 4 города
КМВ 4 города
КМВ 4 города
КМВ 4 города
КМВ 4 города

Что вас ожидает 🤩

  • Пятигорск
  • Железноводск
  • Кисловодск
  • Ессентуки
  • Санаторий Тархан
  • Родник
  • Вход в парк Цветник
  • Провал
  • Место дуэли М. Ю. Лермонтова
  • Нарзанная галерея
  • Ущелье Аликоновка
В ходе экскурсии вы сможете познакомиться с самыми значимыми курортами Кавказских Минеральных Вод, а это — Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки. Туристы увидят здравницы, питьевые галереи, курортные парки и полюбуются панорамой Пятигорья. Вы ознакомитесь с историей возникновения, с историей развития региона и его минеральными ресурсами.

Крупнейший горд КМВ — Пятигорск

Маленькие улочки, невысокие каменные здания, цветущие аллеи, поющие фонтаны и все в окружении гор. Мы посетим знаменитый цветник, где вы сможете подать милостыню «Кисе Воробьянинову», увидите загадочный провал и побываете на месте дуэли Лермонтова.

Маленький и уютный Железноводск

Мы побываем в центре города, прогуляемся по аллеям парка, полюбуемся архитектурными памятниками, попробуем минеральную воду железноводских источников и узнаем историю возникновения Железноводска, с его лечебным профилем.

Нарзаны Кисловодска

Кисловодск богат знаменитыми зеркальными прудами, долиной роз, многочисленными архитектурными сооружениями и памятниками, также вы побываете в Нарзанной галерее, где сможете попробовать три типа кисловодского нарзана. После вам предстоит путешествие в ущелье реки Аликоновки, где возвышаются скальные эоловые столбы «Замка коварства и любви», овеянные легендами.

Курорт Ессентуки

Популярность курорту Ессентуки придали его целебно-минеральные источники, а именно «Ессентуки-17» и «Ессентуки-4», которые широко знакомы жителям России и постсоветского пространства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится
Когда: Четверг 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Четверг 09:30

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