В столицу Чечни мы поедем через целых пять регионов. По пути вы услышите о культуре и традициях народов края. А прибыв в республику, познакомитесь с самыми яркими достопримечательностями Грозного и двух соседних городов. В программе: небоскрёбы, мечеть в стиле хай-тек, крупнейшая мечеть Европы и многое другое. Поездка проходит в группе до 50 человек.

Большое путешествие по Северному Кавказу

Важно быть готовыми к длительным переездам: дорога из Ессентуков до Грозного займёт примерно 5 часов. Это значит, что в пути вы проведёте около 10 часов. Чтобы всё успеть за один день, мы выезжаем рано, в 6:00. Утром в автобусе вы сможете вздремнуть. И конечно, вас будут сопровождать рассказы гида. А тем будет в избытке — ведь нам предстоит проехать по пяти самобытным регионам: Ставрополью, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и, собственно, Чечне.

Грозный: обзорная экскурсия

В программе одна из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни» и храм Архангела Михаила, памятник архитектуры 19 века

Также вы увидите современные кварталы города, включая знаменитый комплекс небоскрёбов

Мечети в Аргуне и Шали

В дополнение вы посетите два соседних города, которые просто нельзя пропустить, оказавшись в Грозном. В Аргуне вы увидите единственную мечеть России в стиле хай-тек — «Сердце матери». Как создавался проект и чем интересно оформление одного из красивейших сооружений в стране, вы узнаете на экскурсии. А в Шали оцените монументальность крупнейшей мечети Европы «Гордость мусульман». Только представьте: она в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве.

На этом наше путешествие завершится, и мы отправимся обратно в Ессентуки.

Организационные детали

Как происходит бронирование экскурсии

На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии

Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида

Отдельно оплачивается работа гида в Грозном, обзорная площадка — 600 ₽ за чел. и питание

Продолжительность поездки — 14 часов.

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.