Из Ессентуков - в горную Ингушетию

Индивидуальная экскурсия в Ессентуках

Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии

Какие мысли возникают у вас при словах горная Ингушетия? Если «это дикий и опасный край» — надо срочно ехать и разрушать стереотипы! Вы удивитесь, насколько Ингушетия дружелюбная, живописная и волшебная республика. Я покажу вам горы и ущелья, древние храмы и средневековые башенные города. Поделюсь местными легендами, историями и традициями.
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Ближайшие даты:
17
дек
18
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даты

Описание

Что вас ожидает

Чарующие горные пейзажи

Ингушетия — фантастически живописная республика. Вы прогуляетесь по лесной тропинке к чистейшему Ляжгинскому водопаду, увидите Джейрахское ущелье и гору Столовая. А также прокатитесь по высокогорному Цей-Лоамскому перевалу: с него открывается умопомрачительный вид на легендарную гору Казбек. Я поделюсь историями и легендами, связанными с этими потрясающими местами.

Храмы и башенные поселки

Еще одна визитная карточка Ингушетии — старинные храмы и боевые башни. Их мы тоже увидим! Вы подниметесь в средневековый башенный комплекс Эрзи и погуляете по древнему городу Эгикал. А также осмотрите христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки, живописно расположенный на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулойхи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Обязательно возьмите с собой паспорт
  • Транспорт включен в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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