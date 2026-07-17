Какие мысли возникают у вас при словах горная Ингушетия? Если «это дикий и опасный край» — надо срочно ехать и разрушать стереотипы! Вы удивитесь, насколько Ингушетия дружелюбная, живописная и волшебная республика. Я покажу вам горы и ущелья, древние храмы и средневековые башенные города. Поделюсь местными легендами, историями и традициями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чарующие горные пейзажи

Ингушетия — фантастически живописная республика. Вы прогуляетесь по лесной тропинке к чистейшему Ляжгинскому водопаду, увидите Джейрахское ущелье и гору Столовая. А также прокатитесь по высокогорному Цей-Лоамскому перевалу: с него открывается умопомрачительный вид на легендарную гору Казбек. Я поделюсь историями и легендами, связанными с этими потрясающими местами.

Храмы и башенные поселки

Еще одна визитная карточка Ингушетии — старинные храмы и боевые башни. Их мы тоже увидим! Вы подниметесь в средневековый башенный комплекс Эрзи и погуляете по древнему городу Эгикал. А также осмотрите христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки, живописно расположенный на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулойхи.

Организационные детали