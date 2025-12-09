Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Ессентуков в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Ессентуков)
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
