По пути вы полюбуетесь отличным видом на Эльбрус, затем посетите высокогорный Шоанинский храм, отыщите в гроте нерукотворный лик Христа, подниметесь в горы на канатной дороге, увидите огромный радиотелескоп, искупаетесь в источнике. И это далеко не весь список!
Описание экскурсии
Живописная дорога в предгорья Западного Кавказа
Путь из Кавминод до Архыза считается самым живописным маршрутом в Карачаево-Черкесии. Дорога пролегает по долине реки Подкумок через перевал на высоте 2145 метров. В ясную погоду вам откроется один из самых грандиозных видов на Эльбрус и его предгорья — плато Бийчесын.
Шоанинский храм
Преодолев перевал, спустимся в долину реки Кубани. На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана. Мы расскажем о сооружении, посвящённом Георгию Победоносцу, и перенесём вас во времена древних аланов, когда-то здесь проживавших.
Аланское городище и три древних храма
Архыз — это не только бесчисленные горные реки и величественные вершины, но и памятники старины. В музее-заповеднике «Нижне-Архызское» вы познакомитесь с древней историей Архыза, узнаете о духовной жизни аланов, увидите аланские захоронения дохристианского периода и три древнехристианских храма 9 века.
Наскальный лик Христа
После мы посетим удивительное место, которое привлекает верующих из разных уголков планеты. К наскальному изображению ведёт удобная лестница (в ней более 500 ступеней). Вы увидите лик Христа — одну из самых высокорасположенных икон в мире и крупнейшее изображение Иисуса на территории России. Оно окутано мифами и легендами, его происхождение до сих пор не установлено. Что о святом лике говорят исследователи? Обсудим на экскурсии.
Горнолыжный курорт «Архыз»
Далее дорога ведёт в посёлок Романтик, где и расположен самый молодой горнолыжный курорт России. По гондольной канатной дороге «Млечный путь» вы поднимитесь на высоту 2240 метров — к вершине хребта Абишира-Ахуба. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамами Главного Кавказского хребта и увидите местную вершину — Софию.
Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Это крупнейший термальный комплекс в регионе. На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам. Вы сможете отдохнуть и восстановить силы. То, что нужно, после насыщенного дня!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике или кроссовере
- Канатная дорога не включена в стоимость — 1850 руб. /чел.
- По желанию мы сделаем остановку в одном из кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Если вас больше 4 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 2500 руб.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям