В Архыз мы отправимся по одной из самых красивых дорог Северного Кавказа. Программа у нас — максимально насыщенная. По пути вы полюбуетесь отличным видом на Эльбрус, затем посетите высокогорный Шоанинский храм, отыщите в гроте нерукотворный лик Христа, подниметесь в горы на канатной дороге, увидите огромный радиотелескоп, искупаетесь в источнике. И это далеко не весь список!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная дорога в предгорья Западного Кавказа

Путь из Кавминод до Архыза считается самым живописным маршрутом в Карачаево-Черкесии. Дорога пролегает по долине реки Подкумок через перевал на высоте 2145 метров. В ясную погоду вам откроется один из самых грандиозных видов на Эльбрус и его предгорья — плато Бийчесын.

Шоанинский храм

Преодолев перевал, спустимся в долину реки Кубани. На её берегу находится древний храм, построенный более 1000 лет назад на скале Шоана. Мы расскажем о сооружении, посвящённом Георгию Победоносцу, и перенесём вас во времена древних аланов, когда-то здесь проживавших.

Аланское городище и три древних храма

Архыз — это не только бесчисленные горные реки и величественные вершины, но и памятники старины. В музее-заповеднике «Нижне-Архызское» вы познакомитесь с древней историей Архыза, узнаете о духовной жизни аланов, увидите аланские захоронения дохристианского периода и три древнехристианских храма 9 века.

Наскальный лик Христа

После мы посетим удивительное место, которое привлекает верующих из разных уголков планеты. К наскальному изображению ведёт удобная лестница (в ней более 500 ступеней). Вы увидите лик Христа — одну из самых высокорасположенных икон в мире и крупнейшее изображение Иисуса на территории России. Оно окутано мифами и легендами, его происхождение до сих пор не установлено. Что о святом лике говорят исследователи? Обсудим на экскурсии.

Горнолыжный курорт «Архыз»

Далее дорога ведёт в посёлок Романтик, где и расположен самый молодой горнолыжный курорт России. По гондольной канатной дороге «Млечный путь» вы поднимитесь на высоту 2240 метров — к вершине хребта Абишира-Ахуба. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамами Главного Кавказского хребта и увидите местную вершину — Софию.

Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Это крупнейший термальный комплекс в регионе. На его территории расположены 8 бассейнов с холодной, тёплой и горячей целебной водой, работает сауна, баня и хамам. Вы сможете отдохнуть и восстановить силы. То, что нужно, после насыщенного дня!

Организационные детали