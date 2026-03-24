в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

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Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор

Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Вы отправитесь по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Откроете потрясающие виды на окрестности с местного Языка тролля. Посетите мистические Голубые озёра, одно из которых входит в топ самых глубоких в мире. А также исследуете село Верхняя Балкария и искупаетесь в горном термальном источнике.
5
3 отзыва
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор

Описание экскурсии

Водопад из камня и Язык тролля

Первым делом мы направимся к скальному выступу, названному так из-за сходства со знаменитой норвежской достопримечательностью. Отсюда вам откроется незабываемый вид на Хуламо-Безенгийское ущелье во главе со снежными пятитысячниками Безенгийской стены. По пути увидим водопад Тыжынты, вытекающий из скалы. А неподалёку вы сможете подкрепиться перед дальнейшим путешествием и отведать блюда национальной кухни.

Голубые озёра

Далее в программе — жемчужина Кабардино-Балкарии, группа из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета. Места очень атмосферные, а фотографии здесь получаются сочные и красивые.

Черекская теснина и Верхняя Балкария

Сквозь туннели, петляя по горному серпантину в узкой теснине с бурной рекой, мы попадаем в старое поселение Верхняя Балкария. Здесь вы посетите древнюю башню, сохранившуюся до наших дней.

Термальный источник и замок Шато-Эркен

В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус. Здесь вы отдохнёте и наберётесь сил, а после сможете отправиться в красивое место — в замок Шато-Эркен

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль, Линкольн Навигатор) или минивэне (Фольксваген Каравелла, Хёндэ Старекс, Мерседес-Бенц Спринтер).
  • По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы:

  • Купание в термальном источнике — 600 ₽ за чел.
  • Вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽ за чел.
  • Сувенирная продукция
  • Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?

  • Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
  • Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7452 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Отличная экскурсия! Все понравилось, очень насыщенный день. Много эмоций только положительных!!
Отличная экскурсия! Все понравилось, очень насыщенный день. Много эмоций только положительных!!
Отличная экскурсия! Все понравилось, очень насыщенный день. Много эмоций только положительных!!
Отличная экскурсия! Все понравилось, очень насыщенный день. Много эмоций только положительных!!
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Георгий
Это пока лучшая экскурсия на которой я побывал в регионе КМВ-Кабардино-Балкария. Расул, вне сомнения, - лучший гид-сопровождающий с отличным знанием материала, позитивным настроем, вызывающий интерес к экскурсии на протяжении всего периода её проведения.
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Елена
Всё очень понравилось!
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