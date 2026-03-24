в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Вы отправитесь по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Откроете потрясающие виды на окрестности с местного Языка тролля. Посетите мистические Голубые озёра, одно из которых входит в топ самых глубоких в мире. А также исследуете село Верхняя Балкария и искупаетесь в горном термальном источнике.
Первым делом мы направимся к скальному выступу, названному так из-за сходства со знаменитой норвежской достопримечательностью. Отсюда вам откроется незабываемый вид на Хуламо-Безенгийское ущелье во главе со снежными пятитысячниками Безенгийской стены. По пути увидим водопад Тыжынты, вытекающий из скалы. А неподалёку вы сможете подкрепиться перед дальнейшим путешествием и отведать блюда национальной кухни.
Голубые озёра
Далее в программе — жемчужина Кабардино-Балкарии, группа из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета. Места очень атмосферные, а фотографии здесь получаются сочные и красивые.
Черекская теснина и Верхняя Балкария
Сквозь туннели, петляя по горному серпантину в узкой теснине с бурной рекой, мы попадаем в старое поселение Верхняя Балкария. Здесь вы посетите древнюю башню, сохранившуюся до наших дней.
Термальный источник и замок Шато-Эркен
В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус. Здесь вы отдохнёте и наберётесь сил, а после сможете отправиться в красивое место — в замок Шато-Эркен
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль, Линкольн Навигатор) или минивэне (Фольксваген Каравелла, Хёндэ Старекс, Мерседес-Бенц Спринтер).
По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы:
Купание в термальном источнике — 600 ₽ за чел.
Вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽ за чел.
Сувенирная продукция
Питание и напитки в кафе
Что надеть и взять с собой?
Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7452 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Анастасия
Отличная экскурсия! Все понравилось, очень насыщенный день. Много эмоций только положительных!!
Вам был полезен этот отзыв?
Георгий
Это пока лучшая экскурсия на которой я побывал в регионе КМВ-Кабардино-Балкария. Расул, вне сомнения, - лучший гид-сопровождающий с отличным знанием материала, позитивным настроем, вызывающий интерес к экскурсии на протяжении всего периода её проведения.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Всё очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Язык тролля из Ессентуков - Скандинавия в сердце Кавказских гор»