Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Вы соберете целую коллекцию духозахватывающих пейзажей, увидите второе по глубине карстовое озеро в мире и покатаетесь на качелях над пропастью.
А исследуя родовые башни, наскальные крепости и старые аулы, прикоснетесь к средневековой истории балкарского народа.
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Описание
Что вас ожидает
Черекская теснина и Язык дракона
Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезем вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.
Башни и древние поселения
- Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с ее подножия взглянете на окрестные аулы.
- Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати.
- Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалеку находится система укреплений 10-11 вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.
Качели над пропастью и Голубые озёра
Пока нам готовят вкусный обед, есть время покататься на качелях с незабываемым видом на долину. А затем мы доберемся до знаменитых древних озёр, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет! После отдыха у водоемов по желанию группы можно будет также заехать на термальные источники.
Организационные детали
Формат путешествия
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы и подготовка к поездке
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Посещение термальных источников
- Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и купальных принадлежностях, а также возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
Дополнительные опции
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
- Стоимость индивидуального тура — 24 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего участника
ежедневно в 08:00 и 08:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по адресу вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00 и 08:15Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.