Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.
Башни и древние поселения
Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.
Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати.
Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалёку находится система укреплений 10–11 вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.
Голубые озёра
После обеда мы доберёмся до знаменитых древних озёр, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет!
После экскурсии посетим термальные источники Аушигер и отдохнём в горячей минеральной воде. Также остановимся у живописного замка Шато Эркен — романтичного дворца на острове, окружённого озером и панорамами Кавказских гор.
Организационные детали
Формат путешествия
Время выезда зависит от состава группы
Экскурсия подойдёт для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы и подготовка к поездке
Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
Посещение термальных источников
Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и купальных принадлежностях, а также возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
Дополнительные опции
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
ежедневно в 08:00 и 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3000 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных читать дальшеуменьшить
гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами.
В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
1
2
–
1
–
Татьяна
Поездка огонь! Столько эмоций! Огромное спасибо экскурсоводу Александру. Мы в восторге!!
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Кристина
Отличная получилась поездка, гид Даниил просто зарядил позитивом, а маршрут поражал своими красотами. Не в первый раз в Верхней Балкарии и каждый раз хочется ещё и ещё сюда вернуться. Очень читать дальшеуменьшить
позитивная была поездка, а душевное чаепитие всей мини-группой на Языке троллей особенно запомнилось, не хотелось никуда дальше ехать, наевшись самыми вкусными хычинами, что я когда либо пробовала. Но впереди была Верхняя Балкария. В прошлый раз мы там в горы ещё ездили, надеялась и в этой программе будет, но оказалось не предполагалось. Зато посетили другие красивые места, узнали новое и интересное про Кабардино-Балкарию, а Даниил нам ещё и супер фото поделал на память, рассказывая, как профессиональный фотограф, как надо встать)))) Единственный не очень приятный момент был - нас с подругой забирали последними и потому мы сидели на третьем ряду сидений, откуда нормально не сфотографировать красоты и все обзоры не разглядеть. Группа у нас была с теми кто постарше и только в конце поездки удалось уговорить одну пару поменяться с нами, чтобы хоть немного мы поехали впереди. Когда мы заказывали джип-тур, то не думали, что там будет 8 человек и 3 ряда сидений.
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Н
Нина
Пришлось заказывать экстренно,так как отменилась запланированная. У вас все быстро организовалось. Спасибо за это. Утром во время приехала машина. Экскурсия интересная, места восхитительные. Особенно подъем на язык тролля. Впечатления незабываемые. Поездка длительная, но не тяжёлая. Если буду там ещё раз, с удовольствием воспользуюсь вашими услугами. Огромное спасибо Артуру. Очень внимательный гид.
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Е
Елена
Добрый вечер. Могу сказать, что начало экскурсии было не самое удачное. Вскоре сломался стеклоподъемник, ехали со стеклом, замотанным пленкой, обзор для двух человек был нулевой. Организаторы в таких случаях не читать дальшеуменьшить
должны организовывать замену автомашины? Семь человек для такой машины, как Инфинити, явно много. Те, кто ехал в третьем ряду(три взрослых человека), как минимум чувствовали себя не комфортно. Хотелось, чтобы организаторы задумались о сервисе.
Михаил
Ответ организатора:
Добрый день! Нам жаль, что поездка оставила такое впечатление — ваш отзыв мы восприняли внимательно и разобрались в каждой детали.
Действительно, читать дальшеуменьшить
в ходе тура возникла неисправность стеклоподъёмника. Со слов гида Екатерины, это произошло уже на маршруте, в районе Баксана, после одновременного нажатия нескольких кнопок дверной панели. Чтобы не срывать экскурсию для всей группы, гид временно закрыла стекло плёнкой и пересадила вас на другую сторону — к исправному окну с полноценным обзором. Заменить автомобиль в тот момент было невозможно: все другие машины в это время находились на других маршрутах, а ожидание замены заняло бы несколько часов и сорвало бы экскурсию для всей группы.
По автомобилю: в туре использовался Infiniti свежего года выпуска на 7 мест, с подголовниками и ремнями безопасности. После экскурсии автомобиль был направлен на ремонт стеклоподъёмника и сейчас в туры не выходит — после каждого тура мы проверяем техническое состояние автомобилей, и машины с неисправностями на маршрут не выходят.
Екатерина — опытный гид, с которым мы давно сотрудничаем. В сложившихся обстоятельствах она сделала всё возможное, чтобы маршрут не пострадал. Тем не менее нам жаль, что поездка оставила вас с неполным впечатлением.
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