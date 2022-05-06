Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе

Насыщенная программа включает природные красоты и достопримечательности Северного Кавказа

5
3 отзыва
Насыщенная программа включает природные красоты и достопримечательности Северного Кавказа.

Вы посетите Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, попробуете легендарные минеральные воды, увидите старинные дворцы и древние храмы, астрофизическую обсерваторию, водопады, горы и озёра Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии и искупаетесь в термальных источниках! Выбирайте эту поездку, если вы мечтаете увидеть горы, путешествуя с максимальным комфортом. Если вы готовы к сильным впечатлениям, сменяющим друг друга словно картинки в калейдоскопе.

Тур станет отличным подарком для любимого человека, а возможно и событием, которое поможет его встретить!
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
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Что вас ожидает 🤩

Подъем на канатке
Подъем на канатке
По канатной дороге поднимемся на красавец-Эльбрус
Курортные парки
Курортные парки
Прогуляемся в знаменитых курортных парках городов КВМ
Астрофизическая обсерватория
Астрофизическая обсерватория
Посетим астрофизическую обсерваторию РАН, где увидим крупнейший в Европе телескоп
Медовые водопады
Медовые водопады
Посетим каскад из шести шумных водопадов, прохладные брызги которых освежают даже в самый жаркий день
Гора Мусса-Ачитара
Гора Мусса-Ачитара
Сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, а альпийские лужайки притягивают взгляд

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды, Железноводск

Мы встречаем вас в г. Минеральные Воды (аэропорт или ж/д вокзал), любой рейс с 9:00 до 19:00.

При прибытии после 15 часов, экскурсия исключается.

Впереди — ваш курортный роман с вечно юным Кавказом!

Сегодня ваш курортный роман превратится в любовь на всю жизнь.

Вас ждёт обзорная экскурсия по городу.

Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод – орла, побеждающего змею.

А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов!

Именно сегодня мы сможем увидеть, как жил великий поэт.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: ужин в гостинице, при позднем заезде ланч-бокс.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км.

Минеральные Воды, ЖелезноводскМинеральные Воды, ЖелезноводскМинеральные Воды, ЖелезноводскМинеральные Воды, Железноводск
2 день

Карачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик Христа

После вкусного завтрака в гостинице вы отправитесь в Архыз.

Это горный курорт в Карачаево-Черкесии.

Здесь вы посетите Специальную астрофизическую обсерваторию РАН, где увидите крупнейший в Европе телескоп и группу малых телескопов.

Далее последует экскурсия в «Нижнеархызское городище».

Там сохранились постройки столицы Великой Аланской империи – «город солнца» Магас.

Вы прогуляетесь среди византийских храмов и сторожевых башен, увидите загадочный каменный лабиринт, языческие капища и могильники, а также знаменитое наскальное изображение Христа – чудотворный Архызский Лик!

Вечером вас разместят в гостинице Домбая, где Вас ждет вкусный ужин.

Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: до 1650 м. Автомобильная часть маршрута: 219 км.

Карачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик ХристаКарачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик ХристаКарачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик ХристаКарачаево-Черкессия. Архыз. Астрофизическая обсерватория РАН. Нижнеархызское городище. Наскальный лик Христа
3 день

Домбай. Гора Мусса-Ачитара

Завтрак в гостинице – и снова в путь.

Вас ждёт Домбай – здесь его называют «Сердцем гор».

Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.

С неё открывается захватывающий вид на горы.

В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!

Если тур проходит летом, то далее вы отправитесь в Гоначхирское ущелье, где находится форелевое озеро Туманлы-Кель.

Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км.

Домбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-АчитараДомбай. Гора Мусса-Ачитара
4 день

Шаонинский храм. Медовые водопады. Перевал Гум-Баши

После завтрака в гостинице вы отправитесь в Пятигорск.

По дороге на курорт вас ждёт экскурс в эпоху византийского зодчества.

Вы увидите удивительный древний храм, расположенный на горе Шоана.

Далее вы преодолеете перевал Гум-Баши – его восхитительные виды запомнятся надолго.

Впереди – Медовые водопады: это каскад из шести шумных, не высоких водопадов, расположенных в живописном местечке вблизи Кисловодска.

Их прохладные брызги освежают в жаркий день, а зимой застывшие в падении воды напоминают ледяной дворец Снежной Королевы.

После прогулки у водопадов мы доставим вас в Пятигорск.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км. Автомобильная часть маршрута: 248 км.

5 день

Кисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплекс

Этот день посвящён двум курортам.

После завтрака в гостинице вы отправитесь на дневные экскурсии по Кисловодску и Ессентукам.

Сперва вы прогуляетесь по самому большому Курортному парку Европы.

Здесь вы попробуйте легендарный нарзан, посетите Долину роз, сделаете много ярких фото среди благоухающих бутонов и увидите другие красоты парка.

Обещаем, вам не захочется покидать это великолепное место, но впереди — новые впечатления!

За ними вы отправитесь в Ессентуки.

Точнее, на Петропавловский холм, что находится вблизи курорта.

Там располагается красивый храмовый комплекс с самой высокой в России статуей Иисуса Христа.

Беломраморный Спаситель высотой в 22 метра ошеломляет величием и вызывает трепет.

Недаром это место называют «Рио-де-Кавказ».

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 97 км.

Кисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплексКисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплексКисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплексКисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплекс
6 день

Кабардино-Балкария. Станция «Мир». Чегемские водопады. Эльбрус. Поляна Азау. Термальные источники

После традиционного завтрака в гостинице отправляемся в Кабардино-Балкарию.

В республике вас заждались самые высокие горы Кавказа – семь вершин высотой более 5000 метров над уровнем моря, канатная дорога поднимет вас на станцию «Мир».

С высоты 3500 метров открывается фантастический обзор на заснеженные вершины и ледники Кавказского хребта, плачущие водопады ущелья Чегем, древние аулы, горные озёра и великий Эльбрус!

Насладившись природными достопримечательностями, мы заедем в Гедуко.

Это хорошо оборудованный комплекс бассейнов с тёплыми и прохладными минеральными водами, шезлонгами и гидромассажем.

Здесь вы ощутите настоящий релакс!

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: 2900 м. Пешая часть маршрута: 3-4 км. Автомобильная часть маршрута: 370 км.

Кабардино-Балкария. Станция «Мир». Чегемские водопады. Эльбрус. Поляна Азау. Термальные источникиКабардино-Балкария. Станция «Мир». Чегемские водопады. Эльбрус. Поляна Азау. Термальные источникиКабардино-Балкария. Станция «Мир». Чегемские водопады. Эльбрус. Поляна Азау. Термальные источникиКабардино-Балкария. Станция «Мир». Чегемские водопады. Эльбрус. Поляна Азау. Термальные источники
7 день

Железноводск. Пушкинская галерея

В комфортабельном автобусе с панорамными окнами вы отправляетесь в Железноводск.

Здесь вы увидите: словно сошедший со страниц «Книги сказок 1000 и 1 ночи» Дворец эмира Бухарского, «Яйцо желаний», утончённую Пушкинскую галерею, целебные источники «Смирновский» и «Славяновский» и Каскадную лестницу.

Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: 250 м. Автомобильная часть маршрута: 26 км.

8 день

Отъезд

После завтрака у вас есть свободное время для самостоятельной прогулки.

Можно прогуляться до местного рынка, чтобы приобрести различные вкусности в дорогу, сувениры.

Обычно курортные романы заканчиваются печально, но не в этот раз.

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды с 9:00 до 19:00 от места проживания.

Перепад высот: 250 м. Автомобильная часть маршрута: 26 км.

Варианты проживания

Гостиница

7 ночей

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.

Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — Железноводск, Пятигорск — Минеральные Воды
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание — завтраки + ужины + питание на маршрутах (сухой паек)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в комплекс термальных источников, объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 8 000 руб. за весь период тура
  • Оплата курортного сбора
  • Подъемы по канатным дорогам
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда и наряды для фотосессий;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • купальник.
Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре?

Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота. Встреча с 9:00 до 19:00, при встрече позже 16:00 исключаются вечерняя экскурсия и ужин. Трансфер в г. Железноводск.

Место и время завершения тура: г. Пятигорск, суббота, 13:00, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 15:00 часов.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
6 мая 2022
Экскурсионный тур на Северном Кавказе:Курортный роман.
Тур очень интересный, насыщенный! Но, могу внести пожелания:
1. день 6:Кабардино-Балкария. Станция "Мир". Чегемские водопады. Эльбрус. Поляна Азау. Термальные источники: День очень насыщенный. На термальные источники мы приехали очень поздно уже около 7-8 часов вечера. Это очень поздно, чтобы накупаться в источниках, насладиться баней и хамамом. В наш день еще был дождь с грозой. А очень хотелось там отдохнуть!!! Там можно пол дня провести точно!
2. Проставьте в программу посещение музея Лермонтова в Пятигорске. Билеты с экскурсоводом покупаются заранее. У нас получилось только просто посетить музей. А музей очень интересный!
И
1 апр 2022
Изначально идея путешествия была другая, но с легкой руки менеджера Юлии из “Большой Страны” был выбран тур “Курортный роман”. Поездка состоялась в марте 2022 г. Экскурсионный тур проходил по городам КМВ, а также по республикам Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария на комфортабельном автобусе. Между экскурсиями размещались в отелях “Интурист” и “Голд Стар”. Оба отеля порадовали своим удобным месторасположением и сервисом. Сама программа тура, хотя и насыщенная, но грамотно организованная, поэтому не утомляет.
Домбай и Эльбрус вызывают восторг полный!!! Спасибо Марине, Нике и Александру за интересный и насыщенный отдых. Выбрав тур “Курортный Роман” по Северному Кавказу Вы увидите чудесные пейзажи, попробуете блюда национальной кухни Кавказских народов, а также искупаетесь в термальных источниках.

Рекомендую обязательно поехать.
А
23 мар 2022
Спасибо, всё хорошо, всё понравилось!)))

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