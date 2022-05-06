Мы встречаем вас в г. Минеральные Воды (аэропорт или ж/д вокзал), любой рейс с 9:00 до 19:00.
При прибытии после 15 часов, экскурсия исключается.
Впереди — ваш курортный роман с вечно юным Кавказом!
Сегодня ваш курортный роман превратится в любовь на всю жизнь.
Вас ждёт обзорная экскурсия по городу.
Вы посетите все знаковые места курорта: парк «Цветник» и озеро «Провал», статую-символ Кавказских Минеральных Вод – орла, побеждающего змею.
А ещё — сделаете забавные селфи с Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером и побываете в беседках и гротах, откуда за «водяным обществом» наблюдал сам Лермонтов!
Именно сегодня мы сможем увидеть, как жил великий поэт.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: ужин в гостинице, при позднем заезде ланч-бокс.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км.
После вкусного завтрака в гостинице вы отправитесь в Архыз.
Это горный курорт в Карачаево-Черкесии.
Здесь вы посетите Специальную астрофизическую обсерваторию РАН, где увидите крупнейший в Европе телескоп и группу малых телескопов.
Далее последует экскурсия в «Нижнеархызское городище».
Там сохранились постройки столицы Великой Аланской империи – «город солнца» Магас.
Вы прогуляетесь среди византийских храмов и сторожевых башен, увидите загадочный каменный лабиринт, языческие капища и могильники, а также знаменитое наскальное изображение Христа – чудотворный Архызский Лик!
Вечером вас разместят в гостинице Домбая, где Вас ждет вкусный ужин.
Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: до 1650 м. Автомобильная часть маршрута: 219 км.
Завтрак в гостинице – и снова в путь.
Вас ждёт Домбай – здесь его называют «Сердцем гор».
Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара.
С неё открывается захватывающий вид на горы.
В любое время года здесь невероятно красиво: весной сверкающая белизна заснеженных пиков перетекает в зелень хвойных лесов, летом взгляд притягивают альпийские лужайки в цвету, а осенью здесь просто карнавал ярких красок!
Если тур проходит летом, то далее вы отправитесь в Гоначхирское ущелье, где находится форелевое озеро Туманлы-Кель.
Проживание: гостиница 3*, пос. Домбай.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км.
После завтрака в гостинице вы отправитесь в Пятигорск.
По дороге на курорт вас ждёт экскурс в эпоху византийского зодчества.
Вы увидите удивительный древний храм, расположенный на горе Шоана.
Далее вы преодолеете перевал Гум-Баши – его восхитительные виды запомнятся надолго.
Впереди – Медовые водопады: это каскад из шести шумных, не высоких водопадов, расположенных в живописном местечке вблизи Кисловодска.
Их прохладные брызги освежают в жаркий день, а зимой застывшие в падении воды напоминают ледяной дворец Снежной Королевы.
После прогулки у водопадов мы доставим вас в Пятигорск.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км. Автомобильная часть маршрута: 248 км.
Этот день посвящён двум курортам.
После завтрака в гостинице вы отправитесь на дневные экскурсии по Кисловодску и Ессентукам.
Сперва вы прогуляетесь по самому большому Курортному парку Европы.
Здесь вы попробуйте легендарный нарзан, посетите Долину роз, сделаете много ярких фото среди благоухающих бутонов и увидите другие красоты парка.
Обещаем, вам не захочется покидать это великолепное место, но впереди — новые впечатления!
За ними вы отправитесь в Ессентуки.
Точнее, на Петропавловский холм, что находится вблизи курорта.
Там располагается красивый храмовый комплекс с самой высокой в России статуей Иисуса Христа.
Беломраморный Спаситель высотой в 22 метра ошеломляет величием и вызывает трепет.
Недаром это место называют «Рио-де-Кавказ».
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 97 км.
После традиционного завтрака в гостинице отправляемся в Кабардино-Балкарию.
В республике вас заждались самые высокие горы Кавказа – семь вершин высотой более 5000 метров над уровнем моря, канатная дорога поднимет вас на станцию «Мир».
С высоты 3500 метров открывается фантастический обзор на заснеженные вершины и ледники Кавказского хребта, плачущие водопады ущелья Чегем, древние аулы, горные озёра и великий Эльбрус!
Насладившись природными достопримечательностями, мы заедем в Гедуко.
Это хорошо оборудованный комплекс бассейнов с тёплыми и прохладными минеральными водами, шезлонгами и гидромассажем.
Здесь вы ощутите настоящий релакс!
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 2900 м. Пешая часть маршрута: 3-4 км. Автомобильная часть маршрута: 370 км.
В комфортабельном автобусе с панорамными окнами вы отправляетесь в Железноводск.
Здесь вы увидите: словно сошедший со страниц «Книги сказок 1000 и 1 ночи» Дворец эмира Бухарского, «Яйцо желаний», утончённую Пушкинскую галерею, целебные источники «Смирновский» и «Славяновский» и Каскадную лестницу.
Проживание: гостиница 3*, г. Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 250 м. Автомобильная часть маршрута: 26 км.
После завтрака у вас есть свободное время для самостоятельной прогулки.
Можно прогуляться до местного рынка, чтобы приобрести различные вкусности в дорогу, сувениры.
Обычно курортные романы заканчиваются печально, но не в этот раз.
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды с 9:00 до 19:00 от места проживания.
Перепад высот: 250 м. Автомобильная часть маршрута: 26 км.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.
Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб. за весь период тура.
Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота. Встреча с 9:00 до 19:00, при встрече позже 16:00 исключаются вечерняя экскурсия и ужин. Трансфер в г. Железноводск.
Место и время завершения тура: г. Пятигорск, суббота, 13:00, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 15:00 часов.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».