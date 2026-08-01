Чарующий Кавказ: классическое путешествие с Горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук»
Завтра в 10:00
26 авг в 10:00
от 35 550 ₽ за человека
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
«По канатным дорогам вы сможете подняться на гору Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы — Эльбрус»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 40 650 ₽ за человека
-
25%
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Ессентуки
Начало: По адресу вашего проживания
«Горы заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова»
22 500 ₽
30 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Горы»
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