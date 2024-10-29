3 день

Эльбрус. Термальный комплекс

Сегодня нас с вами ожидает подъем на склон самой высокой горы в Европе — горы Эльбрус.

Поднимемся на высоту 3450 метров над уровнем моря и полюбуемся красотой окружающего мира — здесь голубые льды, белые снега, островерхие горы в белых папахах, внизу струятся тонкими ленточками реки, а над головой — бездонное синее небо!

Время, проведенное в термальном бассейне, станет лучшим завершением такого насыщенного событиями дня!

Тайминг дня:

8:00 завтрак;

8:30 выезд из гостиницы;

12:20 прибытие на Азау;

15:00 выезд на термальные источники;

16:30-18:30 Баксан, термальный комплекс;

18:40 выезд в Пятигорск;

20:00 прибытие в Пятигорск.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.