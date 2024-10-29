Курортный роман. Осенний тур на Северном Кавказе

Лучшая возможность увидеть за один отпуск сразу три региона России.

Вы посетите Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, прогуляетесь в знаменитых курортных парках и отметитесь на высочайшей точке Европы — Эльбрусе. Будете не просто пить минералку, а купаться в ней.

В Карачаево-Черкесии побываете на двух самых популярных у туристов горнолыжных курортах — Домбай и Архыз.
5
3 отзыва
Курортный роман. Осенний тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Осенний тур на Северном Кавказе
Курортный роман. Осенний тур на Северном Кавказе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Переезд в Пятигорск

Мы встретим вас в городе Минеральные Воды, которые традиционно называют воротами Кавказа и отправляемся в Пятигорск — таким образом начинаем писать наш роман.

Вечером вас ждет вкусный ужин в компании новых друзей.

Размещение: Пятигорск.

Питание: приветственный ужин в 19:00.

Прибытие. Переезд в ПятигорскПрибытие. Переезд в ПятигорскПрибытие. Переезд в ПятигорскПрибытие. Переезд в Пятигорск
2 день

Экскурсия по Ессентукам и Железноводску

Первая глава посвящена г. Ессентуки.

Прогуляемся по его уютному курортному парку, найдем небольшой кусочек древней Греции в виде грязелечебницы, полюбуемся настоящим «Орлиным гнездом» на крыше старинного замка.

Наш роман продолжается в маленьком, уютном городе — Железноводске!

Курортный парк города раскинулся по склонам горы Железной, за время существования он, как драгоценная шкатулка, наполнился разными «вкусностями» — дворцом Эмира Бухарского, Пушкинской галереей, курортным фонтаном и прекрасной каскадной лестницей.

Тайминг дня:

  • 10:00 выезд из отеля;
  • 11:00-13:00 прогулка по Ессентукам;
  • 13:00-14:00 обед;
  • 14:00-17:00 экскурсия по Железноводску;
  • 17:40 возвращение в отель.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Экскурсия по Ессентукам и ЖелезноводскуЭкскурсия по Ессентукам и ЖелезноводскуЭкскурсия по Ессентукам и ЖелезноводскуЭкскурсия по Ессентукам и Железноводску
3 день

Эльбрус. Термальный комплекс

Сегодня нас с вами ожидает подъем на склон самой высокой горы в Европе — горы Эльбрус.

Поднимемся на высоту 3450 метров над уровнем моря и полюбуемся красотой окружающего мира — здесь голубые льды, белые снега, островерхие горы в белых папахах, внизу струятся тонкими ленточками реки, а над головой — бездонное синее небо!

Время, проведенное в термальном бассейне, станет лучшим завершением такого насыщенного событиями дня!

Тайминг дня:

  • 8:00 завтрак;
  • 8:30 выезд из гостиницы;
  • 12:20 прибытие на Азау;
  • 15:00 выезд на термальные источники;
  • 16:30-18:30 Баксан, термальный комплекс;
  • 18:40 выезд в Пятигорск;
  • 20:00 прибытие в Пятигорск.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Эльбрус. Термальный комплексЭльбрус. Термальный комплексЭльбрус. Термальный комплексЭльбрус. Термальный комплекс
4 день

Домбай

Домбай — это не только горы, ледники, дремучие леса, альпийские луга, но и история и культура народов, проживающих здесь, архитектура, которая перенесет Вас на много веков в прошлое.

Тайминг дня:

  • 8:00 выезд из отеля;
  • 12:00 приезд в Домбай;
  • 12:30 подъем на канатке на Мусса Ачитара, обед;
  • 16:00 выезд из Домбая с заездом к храмам;
  • 21:00 возвращение в Пятигорск.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
5 день

Экскурсия по Пятигорску

В нашем романе появляется город Пятигорск — город, очень тесно связанный с именем М. Ю. Лермонтова, а поэтому не удивляйтесь, что сегодня мы много времени посвятим лермонтовским местам.

Прогуляемся по парку Цветник, дойдем до Провала, посмотрим, куда потратил собранные средства Остап Бендер.

С помощью канатной дороги, поднимемся на гору Машук и полюбуемся окрестностями Пятигорска.

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак;
  • 10:30 музей Лермонтова;
  • 12:00 парк Цветник;
  • 15:00 озеро Провал.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
6 день

Красногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН, Нижнеархызское городище

Мы узнаем легенду о красавице с сияющими руками, побываем на современном курорте, расположенном среди гор.

Посетим одну из крупных обсерваторий Европы и погуляем по территории древнего аланского города.

Тайминг дня:

  • 08:30 Пятигорск, выезд;
  • 11:15 Красногорская сторожевая башня;
  • 12:10 САО РАН;
  • 13:30 обед;
  • 14:20 музей САО РАН;
  • 15:00 Нижне-Архызское городище;
  • 17:40 выезд в Пятигорск;
  • 21:00 возвращение в отель.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице.

Красногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН, Нижнеархызское городищеКрасногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН, Нижнеархызское городищеКрасногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН, Нижнеархызское городищеКрасногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН, Нижнеархызское городище
7 день

Экскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концерт

Сегодняшний день мы посвятим Кисловодску — великолепному городу, которым можно бесконечно восхищаться.

Курортный парк завораживает посетителей с первых шагов — множество цветов, пешеходные дорожки, на которые иной раз прибегают белки.

Курортный бульвар с главным украшением — Главными нарзанными ваннами, замыкается еще одним памятником — Питьевой галереей, где можно попробовать нарзан.

Мы обязательно побываем на даче Шаляпина, а вечером нас ждет великолепный концерт органной музыки!

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак;
  • 9:30 выезд из гостиницы;
  • 10:20 дача Шаляпина;
  • 13:30 обед;
  • 14:30 продолжение экскурсии;
  • 18:00 ужин в кафе;
  • 19:00 концерт органной музыки;
  • 20:30 выезд в Пятигорск;
  • 21:30 размещение в Пятигорске.

Размещение: Пятигорск.

Питание: завтрак в гостинице, ужин в местном кафе.

Экскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концертЭкскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концертЭкскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концертЭкскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концерт
8 день

Отъезд

Мы написали прекрасный роман и верим, что ваш роман с Кавказом будет продолжаться и укрепляться, мы ждем Вас!

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в Минеральные Воды ко времени вылета.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах категории стандарт со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 17 500 руб. /весь период тура.

Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).

Ниже представлен возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Olympos

7 ночей

Прекрасный уютный отель на территории города-курорта Пятигорска с новой дизайнерской мебелью в номерах. Отель построен в 2023 году; Номерной фонд составляет 60 номеров. Присутствует бесплатная парковка для гостей. В пешей доступности находятся аптеки, кафе, магазины и рестораны.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Питание: завтраки, ужин в 1 и 7 дни
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение - 17 500 руб. /весь период тура
  • Курортный сбор
  • Экологические сборы
  • Подъемы по канатным дорогам
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят), обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • рюкзак и «сидушка»;
  • эластичный бинт.
Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре?

Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Тур начинается в городе Минеральные Воды.

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00.

В день отъезда: групповой трансфер в Минеральные Воды с 9:00 до 19:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
29 окт 2024
Организация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробный рассказ и памятки в начале пути, информация и напоминалки во время самого тура, интересовались, как проходит отдых и есть ли вопросы, которые надо решить, нужна ли помощь. Я чувствовала заботу со всех сторон. Спасибо! ❤️
Организация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробныйОрганизация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробный
И
23 окт 2024
Большое спасибо организаторам тура, всё четко, ясно и понятно. Любые вопросы решаются быстро.
Т
21 окт 2024
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты, но всегда в итоге, оказывается, что еду с Большой Страной)) И всегда встречающая компания оказывается самой лучшей, и отдых комфортным)
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,

Тур входит в следующие категории Ессентуков

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