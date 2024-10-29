Вы посетите Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, прогуляетесь в знаменитых курортных парках и отметитесь на высочайшей точке Европы — Эльбрусе. Будете не просто пить минералку, а купаться в ней.
В Карачаево-Черкесии побываете на двух самых популярных у туристов горнолыжных курортах — Домбай и Архыз.
Программа тура по дням
Прибытие. Переезд в Пятигорск
Мы встретим вас в городе Минеральные Воды, которые традиционно называют воротами Кавказа и отправляемся в Пятигорск — таким образом начинаем писать наш роман.
Вечером вас ждет вкусный ужин в компании новых друзей.
Размещение: Пятигорск.
Питание: приветственный ужин в 19:00.
Экскурсия по Ессентукам и Железноводску
Первая глава посвящена г. Ессентуки.
Прогуляемся по его уютному курортному парку, найдем небольшой кусочек древней Греции в виде грязелечебницы, полюбуемся настоящим «Орлиным гнездом» на крыше старинного замка.
Наш роман продолжается в маленьком, уютном городе — Железноводске!
Курортный парк города раскинулся по склонам горы Железной, за время существования он, как драгоценная шкатулка, наполнился разными «вкусностями» — дворцом Эмира Бухарского, Пушкинской галереей, курортным фонтаном и прекрасной каскадной лестницей.
Тайминг дня:
- 10:00 выезд из отеля;
- 11:00-13:00 прогулка по Ессентукам;
- 13:00-14:00 обед;
- 14:00-17:00 экскурсия по Железноводску;
- 17:40 возвращение в отель.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Эльбрус. Термальный комплекс
Сегодня нас с вами ожидает подъем на склон самой высокой горы в Европе — горы Эльбрус.
Поднимемся на высоту 3450 метров над уровнем моря и полюбуемся красотой окружающего мира — здесь голубые льды, белые снега, островерхие горы в белых папахах, внизу струятся тонкими ленточками реки, а над головой — бездонное синее небо!
Время, проведенное в термальном бассейне, станет лучшим завершением такого насыщенного событиями дня!
Тайминг дня:
- 8:00 завтрак;
- 8:30 выезд из гостиницы;
- 12:20 прибытие на Азау;
- 15:00 выезд на термальные источники;
- 16:30-18:30 Баксан, термальный комплекс;
- 18:40 выезд в Пятигорск;
- 20:00 прибытие в Пятигорск.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Домбай
Домбай — это не только горы, ледники, дремучие леса, альпийские луга, но и история и культура народов, проживающих здесь, архитектура, которая перенесет Вас на много веков в прошлое.
Тайминг дня:
- 8:00 выезд из отеля;
- 12:00 приезд в Домбай;
- 12:30 подъем на канатке на Мусса Ачитара, обед;
- 16:00 выезд из Домбая с заездом к храмам;
- 21:00 возвращение в Пятигорск.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Экскурсия по Пятигорску
В нашем романе появляется город Пятигорск — город, очень тесно связанный с именем М. Ю. Лермонтова, а поэтому не удивляйтесь, что сегодня мы много времени посвятим лермонтовским местам.
Прогуляемся по парку Цветник, дойдем до Провала, посмотрим, куда потратил собранные средства Остап Бендер.
С помощью канатной дороги, поднимемся на гору Машук и полюбуемся окрестностями Пятигорска.
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак;
- 10:30 музей Лермонтова;
- 12:00 парк Цветник;
- 15:00 озеро Провал.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Красногорская сторожевая башня, Архыз, САО РАН, Нижнеархызское городище
Мы узнаем легенду о красавице с сияющими руками, побываем на современном курорте, расположенном среди гор.
Посетим одну из крупных обсерваторий Европы и погуляем по территории древнего аланского города.
Тайминг дня:
- 08:30 Пятигорск, выезд;
- 11:15 Красногорская сторожевая башня;
- 12:10 САО РАН;
- 13:30 обед;
- 14:20 музей САО РАН;
- 15:00 Нижне-Архызское городище;
- 17:40 выезд в Пятигорск;
- 21:00 возвращение в отель.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице.
Экскурсия по Кисловодску, дача Шаляпина, органный концерт
Сегодняшний день мы посвятим Кисловодску — великолепному городу, которым можно бесконечно восхищаться.
Курортный парк завораживает посетителей с первых шагов — множество цветов, пешеходные дорожки, на которые иной раз прибегают белки.
Курортный бульвар с главным украшением — Главными нарзанными ваннами, замыкается еще одним памятником — Питьевой галереей, где можно попробовать нарзан.
Мы обязательно побываем на даче Шаляпина, а вечером нас ждет великолепный концерт органной музыки!
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак;
- 9:30 выезд из гостиницы;
- 10:20 дача Шаляпина;
- 13:30 обед;
- 14:30 продолжение экскурсии;
- 18:00 ужин в кафе;
- 19:00 концерт органной музыки;
- 20:30 выезд в Пятигорск;
- 21:30 размещение в Пятигорске.
Размещение: Пятигорск.
Питание: завтрак в гостинице, ужин в местном кафе.
Отъезд
Мы написали прекрасный роман и верим, что ваш роман с Кавказом будет продолжаться и укрепляться, мы ждем Вас!
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в Минеральные Воды ко времени вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах категории стандарт со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 17 500 руб. /весь период тура.
Скидка для пенсионеров — 5% (для применения пенсионной скидки необходимо предоставить скан/фото подтверждающего документа).
Ниже представлен возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Olympos
Прекрасный уютный отель на территории города-курорта Пятигорска с новой дизайнерской мебелью в номерах. Отель построен в 2023 году; Номерной фонд составляет 60 номеров. Присутствует бесплатная парковка для гостей. В пешей доступности находятся аптеки, кафе, магазины и рестораны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Питание: завтраки, ужин в 1 и 7 дни
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не включенное в программу тура
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение - 17 500 руб. /весь период тура
- Курортный сбор
- Экологические сборы
- Подъемы по канатным дорогам
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят), обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- рюкзак и «сидушка»;
- эластичный бинт.
Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре?
Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Тур начинается в городе Минеральные Воды.
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00.
В день отъезда: групповой трансфер в Минеральные Воды с 9:00 до 19:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.