Лучшее время для экскурсии в Архыз - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и минимальная загруженность позволяют насладиться красотой гор и историческими достопримечательностями. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя возможны небольшие перепады температуры. В зимние месяцы экскурсия приобретает особый шарм благодаря снежным пейзажам, но требует подготовки к холодной погоде и возможным ограничениям на маршруте.

Вас ждет погружение в древнюю историю Северного Кавказа с экскурсией Многоликий Архыз из Ессентуков.Вас ожидает знакомство с уникальными традициями и обычаями местных народов, посещение горнолыжного курорта "Романтик", где вы сможете

насладиться великолепными горными пейзажами, попробовать легендарную минеральную воду "Архыз" и, в зависимости от сезона, покататься на лыжах или сноуборде. В программе также посещение историко-археологического комплекса "Нижне-Архызское городище", где вы увидите христианские церкви X века и найдете святой источник. Не упустите возможность прогуляться к наскальной иконе Лик Христа и узнать о легендах, связанных с этим местом. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, а купленные сувениры и местные продукты напомнят о приятно проведенном времени

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Горные вершины курорта «Романтик»

По пути к горнолыжному курорту мы познакомим вас с историей Карачаево-Черкесии, расскажем о местных обычаях и преданиях этих мест, а в самых впечатляющих точках сделаем небольшие фотопаузы. Добравшись до цели, вы прогуляетесь по современному курорту «Романтик», попробуете настоящую воду «Архыз». Зимой сможете покататься на лыжах или сноуборде, а летом подниметесь по канатной дороге на склон хребта Абишира-Ахуба, чтобы насладиться головокружительными горными панорамами.

Святыни и артефакты Архыза

Архыз известен и как центр зарождения христианства на Северном Кавказе, и как место изучения Вселенной, поэтому мы поговорим и о религиозной, и о научной жизни этого края. Вы побываете в историко-археологическом комплексе «Нижне-Архызское городище», настоящем музее под открытым небом. Рассмотрите христианские церкви X века и найдете святой источник. А после мы отправимся в долину Большой Зеленчук и прогуляемся к наскальной иконе Лик Христа, о происхождении которой ходят легенды.

Также в поездке мы покажем, где можно приобрести более 20 видов архызских продуктов: от варенья из лепестков роз до горного чая.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

За день мы проедем около 450 км, в дороге проведем около 6 часов с остановками от 15 до 30 минут в разных локациях и фотозонах. В поселке Романтик у нас будет около 3 часов

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Обед, сувениры, покупка местных продуктов

Прокат горнолыжной экипировки

Билет на канатную дорогу — от 1000 ₽/взр. Подъем бесплатный для детей до 5 лет и взрослых от 75 лет при наличии паспорта или иных документов.

Возможно проведение экскурсии профессиональным местным гидом по святым местам

Экипировка