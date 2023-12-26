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Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков

Познайте дух Северного Кавказа, его культуру и природу в комфортной экскурсии из Ессентуков
Вас ждет погружение в древнюю историю Северного Кавказа с экскурсией Многоликий Архыз из Ессентуков.

Вас ожидает знакомство с уникальными традициями и обычаями местных народов, посещение горнолыжного курорта "Романтик", где вы сможете
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насладиться великолепными горными пейзажами, попробовать легендарную минеральную воду "Архыз" и, в зависимости от сезона, покататься на лыжах или сноуборде.

В программе также посещение историко-археологического комплекса "Нижне-Архызское городище", где вы увидите христианские церкви X века и найдете святой источник.

Не упустите возможность прогуляться к наскальной иконе Лик Христа и узнать о легендах, связанных с этим местом.

Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, а купленные сувениры и местные продукты напомнят о приятно проведенном времени

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие горные пейзажи
  • 🏰 Исторические и археологические памятники
  • 💧 Источники минеральной воды
  • ⛷ Возможность катания на лыжах и сноуборде
  • 🚡 Подъем по канатной дороге
  • 🛍 Покупка местных продуктов

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Архыз - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и минимальная загруженность позволяют насладиться красотой гор и историческими достопримечательностями. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя возможны небольшие перепады температуры. В зимние месяцы экскурсия приобретает особый шарм благодаря снежным пейзажам, но требует подготовки к холодной погоде и возможным ограничениям на маршруте.
Сейчас август — это идеальное время.
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков

Что можно увидеть

  • Горнолыжный курорт «Романтик»
  • Нижне-Архызское городище
  • Христианские церкви X века
  • Святой источник
  • Лик Христа
  • Долина Большой Зеленчук

Описание экскурсии

Горные вершины курорта «Романтик»

По пути к горнолыжному курорту мы познакомим вас с историей Карачаево-Черкесии, расскажем о местных обычаях и преданиях этих мест, а в самых впечатляющих точках сделаем небольшие фотопаузы. Добравшись до цели, вы прогуляетесь по современному курорту «Романтик», попробуете настоящую воду «Архыз». Зимой сможете покататься на лыжах или сноуборде, а летом подниметесь по канатной дороге на склон хребта Абишира-Ахуба, чтобы насладиться головокружительными горными панорамами.

Святыни и артефакты Архыза

Архыз известен и как центр зарождения христианства на Северном Кавказе, и как место изучения Вселенной, поэтому мы поговорим и о религиозной, и о научной жизни этого края. Вы побываете в историко-археологическом комплексе «Нижне-Архызское городище», настоящем музее под открытым небом. Рассмотрите христианские церкви X века и найдете святой источник. А после мы отправимся в долину Большой Зеленчук и прогуляемся к наскальной иконе Лик Христа, о происхождении которой ходят легенды.

Также в поездке мы покажем, где можно приобрести более 20 видов архызских продуктов: от варенья из лепестков роз до горного чая.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • За день мы проедем около 450 км, в дороге проведем около 6 часов с остановками от 15 до 30 минут в разных локациях и фотозонах. В поселке Романтик у нас будет около 3 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед, сувениры, покупка местных продуктов
  • Прокат горнолыжной экипировки
  • Билет на канатную дорогу — от 1000 ₽/взр. Подъем бесплатный для детей до 5 лет и взрослых от 75 лет при наличии паспорта или иных документов.
  • Возможно проведение экскурсии профессиональным местным гидом по святым местам

Экипировка

  • Одежда должна быть удобной. Также помните, что в горах погода может резко поменяться, поэтому позаботьтесь о теплых вещах.
  • Обувь закрытая — кроссовки, ботинки с рифлёной подошвой
  • Лучше иметь при себе солнцезащитные очки и крем от загара с высокой степенью защиты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном вам месте в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар
Захар — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2176 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу уже много лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero 4 и УАЗ Patriot, никуда не торопимся и даём гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Владимир
Экскурсия понравилась, все организовано на должном уровне, комфортный автомобиль, время пролетит незаметно)
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