Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков

Открыть традиции Карачаево-Черкесии, побывать на горном курорте Романтик и посетить древнее городище

Индивидуальная
Древнейшая история Северного Кавказа, самобытные народы, девственная природа и огромный туристический потенциал — всё это сочетается в Архызе! За один день вы откроете памятники археологии и христианства, отыщете нерукотворный Лик Христа, выпьете знаменитую минеральную воду, подниметесь к облакам по канатной дороге и полюбуетесь просторами Карачаево-Черкесии.
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
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Что вас ожидает

Горные вершины курорта «Романтик»

По пути к горнолыжному курорту мы познакомим вас с историей Карачаево-Черкесии, расскажем о местных обычаях и преданиях этих мест, а в самых впечатляющих точках сделаем небольшие фотопаузы. Добравшись до цели, вы прогуляетесь по современному курорту «Романтик», попробуете настоящую воду «Архыз». Зимой сможете покататься на лыжах или сноуборде, а летом подниметесь по канатной дороге на склон хребта Абишира-Ахуба, чтобы насладиться головокружительными горными панорамами.

Святыни и артефакты Архыза

Архыз известен и как центр зарождения христианства на Северном Кавказе, и как место изучения Вселенной, поэтому мы поговорим и о религиозной, и о научной жизни этого края. Вы побываете в историко-археологическом комплексе «Нижне-Архызское городище», настоящем музее под открытым небом. Рассмотрите христианских церкви X века и найдете святой источник. А после мы отправимся в долину Большой Зеленчук и прогуляемся к наскальной иконе Лик Христа, о происхождении которой ходят легенды.

Также в поездке мы покажем, где можно приобрести более 20 видов архызских продуктов: от варенья из лепестков роз до горного чая.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • За день мы проедем около 450 км, в дороге проведем около 6 часов с остановками от 15 до 30 минут в разных локациях и фотозонах. В поселке Романтик у нас будет около 3 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед, сувениры, покупка местных продуктов
  • Прокат горнолыжной экипировки
  • Билет на канатную дорогу — от 1000 руб. /взр. Подъем бесплатный для детей до 5 лет и взрослых от 75 лет при наличии паспорта или иных документов.

Экипировка

  • Форма одежды должна быть удобной. Также помните, что в горах погода может резко поменяться, поэтому позаботьтесь о теплых вещах.
  • Обувь закрытая — кроссовки, ботинки с рифлёной подошвой
  • Лучше иметь при себе солнцезащитные очки и крем от загара с высокой степенью защиты

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
памятник Дзержинскому
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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