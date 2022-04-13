По пути к горнолыжному курорту мы познакомим вас с историей Карачаево-Черкесии, расскажем о местных обычаях и преданиях этих мест, а в самых впечатляющих точках сделаем небольшие фотопаузы. Добравшись до цели, вы прогуляетесь по современному курорту «Романтик», попробуете настоящую воду «Архыз». Зимой сможете покататься на лыжах или сноуборде, а летом подниметесь по канатной дороге на склон хребта Абишира-Ахуба, чтобы насладиться головокружительными горными панорамами.
Архыз известен и как центр зарождения христианства на Северном Кавказе, и как место изучения Вселенной, поэтому мы поговорим и о религиозной, и о научной жизни этого края. Вы побываете в историко-археологическом комплексе «Нижне-Архызское городище», настоящем музее под открытым небом. Рассмотрите христианских церкви X века и найдете святой источник. А после мы отправимся в долину Большой Зеленчук и прогуляемся к наскальной иконе Лик Христа, о происхождении которой ходят легенды.
Также в поездке мы покажем, где можно приобрести более 20 видов архызских продуктов: от варенья из лепестков роз до горного чая.