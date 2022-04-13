Что вас ожидает

Горные вершины курорта «Романтик»

По пути к горнолыжному курорту мы познакомим вас с историей Карачаево-Черкесии, расскажем о местных обычаях и преданиях этих мест, а в самых впечатляющих точках сделаем небольшие фотопаузы. Добравшись до цели, вы прогуляетесь по современному курорту «Романтик», попробуете настоящую воду «Архыз». Зимой сможете покататься на лыжах или сноуборде, а летом подниметесь по канатной дороге на склон хребта Абишира-Ахуба, чтобы насладиться головокружительными горными панорамами.

Святыни и артефакты Архыза

Архыз известен и как центр зарождения христианства на Северном Кавказе, и как место изучения Вселенной, поэтому мы поговорим и о религиозной, и о научной жизни этого края. Вы побываете в историко-археологическом комплексе «Нижне-Архызское городище», настоящем музее под открытым небом. Рассмотрите христианских церкви X века и найдете святой источник. А после мы отправимся в долину Большой Зеленчук и прогуляемся к наскальной иконе Лик Христа, о происхождении которой ходят легенды.

Также в поездке мы покажем, где можно приобрести более 20 видов архызских продуктов: от варенья из лепестков роз до горного чая.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

За день мы проедем около 450 км, в дороге проведем около 6 часов с остановками от 15 до 30 минут в разных локациях и фотозонах. В поселке Романтик у нас будет около 3 часов

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Обед, сувениры, покупка местных продуктов

Прокат горнолыжной экипировки

Билет на канатную дорогу — от 1000 руб. /взр. Подъем бесплатный для детей до 5 лет и взрослых от 75 лет при наличии паспорта или иных документов.

Экипировка