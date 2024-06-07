Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Ессентукам

Найдено 6 экскурсий в категории «Зимние» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
117 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870 за человека
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 6 чел.
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
«К водопаду можно подойти так близко, что в жару он вас освежит прохладными брызгами, а зимой вы увидите закованные в лёд струи гиганта»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000 за всё до 4 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Зимой они превращаются в голубую ледяную стену»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
    Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красеЧудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
  • К
    Ксения
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
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    деликатный, МЕГАпозитивный, интересный собеседник. Самый комфортабельный автомобиль для нашей большой и шумной компании, Персик. Караоке в машине - такое у меня впервые! Игорь тонко прочувствовал момент, когда мы немного утомились. Помог зарядиться позитивом совместным исполнением песен) Всё ООООчень понравилось! ❤

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
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    живая музыка и много нового и интересного! Нас было 6 человек, трое из которых дети 12-14 лет, которые за время поездки ни разу не взгрустнули!!! Очень внимательное отношение как к взрослым, так и детям!!! Сын попросил поставить отдельно 100 звёзд Персику к 1000 звёздам Игорю!!! Большое спасибо за этот прекрасный день! Рекомендую 10000000 процентов!!!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
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    человек!! Очень много рассказал о крае, тонко чувствовал настроение нашей Питерской компании, возил даже больше чем заявлено!! Передавайте, пожалуйста, Игорю большой привет от нас!! Благодарности нет предела, дети в восторге и от экскурсии, и от чудесной комфортабельной машины (зовут Персиком))). Природа вызывает настоящий эмоциональный шок, это великолепие снежных вершин, зелёных ущелий, Эльбрус показал себя с перевела Гум Баши во всем великолепии!! Лучший день, лучший ГИД, СПАСИБО ВАМ ЗА ТАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ!!!! С уважением, известная питерская певица Ольга Владимировна.

  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
    Идеальный день! Спасибо большое Мурату за превосходный маршрут! 👍 Очень душевно. Всем советуем👍
  • В
    Варвара
    8 сентября 2023
    Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
    Самая красива и не забываемая поездка! Прекрасный гид. Тысяча рекомендаций!)
    Самая красива и не забываемая поездка!Самая красива и не забываемая поездка!Самая красива и не забываемая поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
  2. Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
  3. К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
  4. Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
  5. К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Зимние" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 700 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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