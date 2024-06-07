1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
«Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
«Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
«К водопаду можно подойти так близко, что в жару он вас освежит прохладными брызгами, а зимой вы увидите закованные в лёд струи гиганта»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Зимой они превращаются в голубую ледяную стену»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Ессентуков
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Отлично прошёл день! Роман старался все сделать по кавказски гостеприимно, всегда спрашивал комфортно ли нам и рассказал много интересной информации. Машина чистая с кондиционером. Спасибо за этот день!!!
- ООльга6 июня 2024Чудесные локации, отличная машина, Эльбрус во всей красе
- ККсения2 июня 2024Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
- ССветлана2 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
- ООльга2 июня 2024Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
- ДДмитрий29 апреля 2024Идеальный день! Спасибо большое Мурату за превосходный маршрут! 👍 Очень душевно. Всем советуем👍
- ВВарвара8 сентября 2023Самая красива и не забываемая поездка! Прекрасный гид. Тысяча рекомендаций!)
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Зимние" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 700 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Ессентуках на 2024 год по теме «Зимние», 124 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август