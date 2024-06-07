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человек!! Очень много рассказал о крае, тонко чувствовал настроение нашей Питерской компании, возил даже больше чем заявлено!! Передавайте, пожалуйста, Игорю большой привет от нас!! Благодарности нет предела, дети в восторге и от экскурсии, и от чудесной комфортабельной машины (зовут Персиком))). Природа вызывает настоящий эмоциональный шок, это великолепие снежных вершин, зелёных ущелий, Эльбрус показал себя с перевела Гум Баши во всем великолепии!! Лучший день, лучший ГИД, СПАСИБО ВАМ ЗА ТАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ!!!! С уважением, известная питерская певица Ольга Владимировна.