По пятницам в 6:30

На территории Карачаево — Черкесской Республики расположена гордость местной природы — Софийские водопады.
Богатая природа, дикие звери, невероятно чистый воздух и захватывающие дух пейзажи Кабардино-Балкарии — экскурсия на Софийские водопады будет весьма насыщенной, яркой и незабываемой для любого туриста!
Богатая природа, дикие звери, невероятно чистый воздух и захватывающие дух пейзажи Кабардино-Балкарии — экскурсия на Софийские водопады будет весьма насыщенной, яркой и незабываемой для любого туриста!
Описание экскурсииОб экскурсии Софийские водопады расположены в горном районе Архыз, они являются частью местной реки София, которая берет начало высоко в горах. Благодаря тому, что часть ледников со временем откалывается, они подтаивают и создают горную реку. Сами же Софийские водопады имеют колоссальную высоту — 3700 метров. Бурный поток так и манит туристов провести здесь время, любуясь мощью и грацией водной стихии. Район Архыз и природа около Софийских водопадов побалует вас максимальным богатством. Именно здесь расположен пихтовый лес, где растет знаменитая кизгычская пихта. Лесной массив по ходу вашей пешей прогулки плавно сменяется субальпийскими лугами, чьи границы расположены прямо у ледников. Наблюдая подобный пейзаж на расстоянии, дух захватывает от бескрайней природной красоты. Местная фауна тоже удивит туристов. Не всегда удается увидеть животных лично, поскольку среда их обитания находится глубоко в лесной чаще, но бывают и исключения. Кавказский олень, рысь, кабан, медведь, лисица, волк — вот те, которого можно совершенно случайно встретить во время туристической экскурсии. С собой рекомендуем взять:
- Непромокаемую куртку или дождевик, спортивную обувь;
- Бутылку воды или термос с чаем и бутерброды;
- Рекомендуем треккинговые палки.
вторник, четверг, суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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