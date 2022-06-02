По пятницам в 6:30

На Софийские водопады из Ессентуков

На территории Карачаево - Черкесской Республики расположена гордость местной природы - Софийские водопады

На территории Карачаево — Черкесской Республики расположена гордость местной природы — Софийские водопады.

Богатая природа, дикие звери, невероятно чистый воздух и захватывающие дух пейзажи Кабардино-Балкарии — экскурсия на Софийские водопады будет весьма насыщенной, яркой и незабываемой для любого туриста!
На Софийские водопады из Ессентуков
На Софийские водопады из Ессентуков
На Софийские водопады из Ессентуков
На Софийские водопады из Ессентуков
На Софийские водопады из Ессентуков

Об экскурсии

Софийские водопады расположены в горном районе Архыз, они являются частью местной реки София, которая берет начало высоко в горах. Благодаря тому, что часть ледников со временем откалывается, они подтаивают и создают горную реку. Сами же Софийские водопады имеют колоссальную высоту — 3700 метров. Бурный поток так и манит туристов провести здесь время, любуясь мощью и грацией водной стихии.
Район Архыз и природа около Софийских водопадов побалует вас максимальным богатством. Именно здесь расположен пихтовый лес, где растет знаменитая кизгычская пихта. Лесной массив по ходу вашей пешей прогулки плавно сменяется субальпийскими лугами, чьи границы расположены прямо у ледников. Наблюдая подобный пейзаж на расстоянии, дух захватывает от бескрайней природной красоты.
Местная фауна тоже удивит туристов. Не всегда удается увидеть животных лично, поскольку среда их обитания находится глубоко в лесной чаще, но бывают и исключения. Кавказский олень, рысь, кабан, медведь, лисица, волк — вот те, которого можно совершенно случайно встретить во время туристической экскурсии.

С собой рекомендуем взять:

  • Непромокаемую куртку или дождевик, спортивную обувь;
  • Бутылку воды или термос с чаем и бутерброды;
  • Рекомендуем треккинговые палки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 6:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По пятницам в 6:30

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