Что вас ожидает
Вы впечатлитесь грандиозными видами с плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Малка и погуляете по поляне Эммануэля, названной в честь знаменитого русского генерала.
А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-Су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук. На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников.
Программа очень насыщенная. Много остановок для фотографии, минеральные источники, водопады, шикарный вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
Важная информация
- По желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно;
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.