Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники

Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России

4.5
9 отзывов
Эльбрус — самая высокая и самая известная вершина на территории России.

Многие стремятся добраться до горы и взглянуть на нее хотя бы одним глазком.

У вас есть возможность воплотить свою мечту в жизнь! Со мной вы отправитесь в джип-тур, посетите самые лучшие смотровые площадки и насладитесь видами на белоснежный Эльбрус.
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая Шаджатмаз
  • Ущелье Хасаут
  • Смотровая Харбаз
  • Скалы Аватара
  • Гора Тузлук
  • Смотровая ущелье Малка
  • Джилы-су (минеральные источники, нарзанная ванна)
  • Водопад Каракая-Су
  • Водопад Султан
  • Водопад Кызыл-Кол
  • Минеральные источники
  • Поляна Эммануэля (по желанию)
Что вас ожидает
Вы впечатлитесь грандиозными видами с плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Малка и погуляете по поляне Эммануэля, названной в честь знаменитого русского генерала.
А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-Су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук. На обратном пути заедете в долину Нарзанов и продегустируете несколько видов минеральных источников.
Программа очень насыщенная. Много остановок для фотографии, минеральные источники, водопады, шикарный вид на Эльбрус и Кавказский хребет.
Важная информация
  • По желанию мы можем заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартный билет
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание
  • Экосбор в Джилы-Су — 50 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы забираем вас по адресу пребывания
Завершение: Колонада
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6.30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 6.30

Алий Б.
Алий Б.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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