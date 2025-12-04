Мои заказы

Гора Баран – экскурсии в Ессентуках

Найдено 5 экскурсий в категории «Гора Баран» в Ессентуках, цены от 3500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
На машине
8 часов
30 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:30 и 11:30
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
4200 ₽ за человека
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
На машине
Конные прогулки
8 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Плато Бермамыт: Кавказские панорамы
Путешествие на внедорожнике к вершине Скалистого хребта. Откройте тайны Броккенского призрака и насладитесь кавказской кухней
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:30
3500 ₽ за человека
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Ессентуков)
На машине
Конные прогулки
8 часов
-
40%
3 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов
Путешествие к плато Бермамыт из Ессентуков подарит незабываемые виды и вкусные хычины. Откройте тайны гор и насладитесь кавказской кухней
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3600 ₽6000 ₽ за человека
Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов
Джиппинг
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов
Отправиться из Ессентуков в живописные горы и познакомиться со вкусами кавказской кухни
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 декабря 2025
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Сегодня посетили плато Бермамыт и близлежащие горы и ущелья. с гидом Магомедом! Просто супер, Магомед очень внимательный, все рассказал, сделал крутые фотки, угостил чаем и показал самые крутые места! Спасибо!
  • К
    Ксения
    21 ноября 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Ессентуков)
    Очень живописные места, комфортный транспорт, благодарю гида и организаторов.
  • К
    Курылева
    10 ноября 2025
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Очень все понравилось, но дорога сложная и тряская) но мы были к этому готовы:) спасибо за незабываемые эмоции!
  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
    Великолепные виды! Шикарный закат! Дорога, мягко говоря, бездорожье, но мастерство водителя Сергея выше всех похвал!
    В целом я довольна экскурсией, рекомендую
    к посещению!
    Чего бы хотелось добавить - очень мало было информации от Сергея как экскурсовода. Но увиденная картинка от этого не стала хуже ❤️
    Спасибо 🤩

  • С
    Светлана
    8 ноября 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
    Путешествие принесло массу впечатлений. Невероятной красоты места, обязательно рекомендую к посещению 👍.
    Гид Расул выше всяких похвал 🫶🫶🫶, был внимателен и гостиприимен, устроил нам такой шикарный вечер ✨️✨️✨️
    Благодарю 🙏🙏🙏
  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Ессентуков)
    Очень понравилась поездка на плато Бермамыт! Где еще можно найти такой фантастический вид: Эльбрус и весь Кавказский хребет как на
    ладони в лучах закатного солнца!
    Отдельно хочется призвать: не пытайтесь добираться на плато своими силами! Сколько там «полегло» Крузаков и Бэх- не счесть! Наш водитель-гид спасал незадачливого водителя БМВ!
    Пользуйтесь услугами профессиональных гидов-водителей!
    Наш УАЗ Патриот показал себя выше всяких ожиданий 👏🏼

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
    Сегодня посетили бермамыт, красота невероятная. Маршрут очень сложный, но хочу сказать, что водитель Марат отличный. Понравилось абсолютно всё, было и интересно и познавательно и ооооочень красиво. Место обязательное к посещению всем! Никогда не пожалеете, что поехали!
  • О
    Ольга
    5 ноября 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
    Посетили экскурсию из Ессентуков на плато Бермамыт.
    Поездка очень понравилась.
    Огромное спасибо нашему гиду-водителю - Мурату. Очень грамотно и доступно преподнёс историческую
    информациию о посещаемых местах. О вождении автомобиля хочется сказать отдельно. Дорога не из лёгких, но наш водитель и его сверхпроходимый автомобиль оказались на ВЫСОТЕ.
    Маршрут составлен великолепно.
    Получили массу наилучших впечатлений от красоты природы простор нашей страны.

  • Ю
    Юрий
    5 ноября 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
    Было очень красиво. Видили горы и закат и даже видели лису она с нами провожало солнце
  • Д
    Дмитрий
    30 октября 2025
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Красивейшие места, ради которых стоит потрястись по плохим дорогам! Водитель-экскурсовод Алим интересно и с юмором рассказал про местные народы и их обычаи, завёз в дополнительные локации и в прекрасный этно-ресторан.
  • М
    Марина
    24 октября 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
    Очень понравилось, что сама экскурсия проходила с юмором, примерами из жизни и не по «заученной схеме». Поездка проходила в активной
    беседе как с гидом, так и с другими путешественниками) Очень рекомендую!

    Хоть мы и не увидели заката, виды с плато Бермамыт все равно завораживают, крайне рекомендую!

  • П
    Попова
    10 октября 2025
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Замечательная поездка и куча впечатлений! Забирали нас прямо от места проживания в Ессентуках, что очень удобно. Снова убедилась что на
    патриотах такие вылазки очень комфортны! Гид Алим отвечал на все вопросы, погружал нас в историю мест и успел показать все самые интересные локации на пути, а еще комфортно и весело прокатил по бездорожью)) Виды потрясающие! Хотелось бы еще разок побывать в этом месте!

  • Е
    Елена
    6 октября 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
    Поездка на плато Бермамыт-захватывает дух! Красота, виды потрясающие!
    Это нужно видеть своими глазами.
    Теперь по организации: Игорь водитель - вежливый, веселый, четко
    по времени забрали с места проживания, на всех точках был рядом, подсказывал лучшие локации для фото, фотографировал.
    На плато есть кафе, где пекут вкусные хычыны.
    Точно рекомендую!!! Считаю, нам очень повезло и с компанией и с водителем, и с машиной. Мы ездили на hover.

  • М
    Мулянова
    3 октября 2025
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Экскурсия прошла замечательно. Впечатлений море. Всем советую побывать на плато Бермамыт.
  • М
    Маргарита
    24 сентября 2025
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Отличные виды и дорога:)
  • Н
    Наталья
    17 сентября 2025
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Тур прошел отлично! Виды безумно красивые, что на локациях, что по дороге до них, поездка на Патриоте по бездорожью -
    класс, водитель Алим - очень хороший приятный парень, сразу с ним сдружились) Так что поездка вышла совершенно комфортной, полной впечатлений, ну и классных фоток, конечно же! спасибо большое за организацию!

  • А
    Александр
    17 сентября 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
    Отличная экскурсия!
  • С
    Софья
    6 сентября 2025
    Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Ессентуков)
    Собралась разношерстная компания из Екатеринбурга, Москвы и Воронежа, спасибо Арафату за этот день
    Все знает и расскажет, где захочешь сфотографироваться или
    посмотреть, остановится обязательно
    Дорога очень непростая, но видно, что человек знает своё дело. Было комфортно ехать
    Впечатлений много, виды и сила мест захватывает
    Закат немного подкачал облачность, но вернулись мы только после полного захода, хотелось ухватить каждый момент
    Обязательно вернусь на плато еще раз, одного раза точно мало!

  • Н
    Наталья
    1 сентября 2025
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
    Отличная организация, вовремя отвезли, привезли)) виды шикарные, компания собралась супер, очень интересный рассказчик гид!! Познавательно, увлекательно, весело, шумно) Просто все сошлось🙏🏼 напоили на закате вкусным чаем, поделились традициями и устоями) спасибо огромное
  • А
    Анастасия
    16 августа 2025
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Ессентуков)
    Прекрасный вниматеный гид Азрет-Алий, красивые виды, очень советую поездку с ним.
    Гид веселый, добрый, интересный, сварил кофе на плато, добавил сюрприз в поездку.

