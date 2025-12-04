читать дальше

по времени забрали с места проживания, на всех точках был рядом, подсказывал лучшие локации для фото, фотографировал.

На плато есть кафе, где пекут вкусные хычыны.

Точно рекомендую!!! Считаю, нам очень повезло и с компанией и с водителем, и с машиной. Мы ездили на hover.