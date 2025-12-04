Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборРусская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:30 и 11:30
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Плато Бермамыт: Кавказские панорамы
Путешествие на внедорожнике к вершине Скалистого хребта. Откройте тайны Броккенского призрака и насладитесь кавказской кухней
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
40%
Мини-группа
до 7 чел.
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов
Путешествие к плато Бермамыт из Ессентуков подарит незабываемые виды и вкусные хычины. Откройте тайны гор и насладитесь кавказской кухней
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3600 ₽
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов
Отправиться из Ессентуков в живописные горы и познакомиться со вкусами кавказской кухни
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 декабря 2025Сегодня посетили плато Бермамыт и близлежащие горы и ущелья. с гидом Магомедом! Просто супер, Магомед очень внимательный, все рассказал, сделал крутые фотки, угостил чаем и показал самые крутые места! Спасибо!
- ККсения21 ноября 2025Очень живописные места, комфортный транспорт, благодарю гида и организаторов.
- ККурылева10 ноября 2025Очень все понравилось, но дорога сложная и тряская) но мы были к этому готовы:) спасибо за незабываемые эмоции!
- ААнна10 ноября 2025Великолепные виды! Шикарный закат! Дорога, мягко говоря, бездорожье, но мастерство водителя Сергея выше всех похвал!
В целом я довольна экскурсией, рекомендую
- ССветлана8 ноября 2025Путешествие принесло массу впечатлений. Невероятной красоты места, обязательно рекомендую к посещению 👍.
Гид Расул выше всяких похвал 🫶🫶🫶, был внимателен и гостиприимен, устроил нам такой шикарный вечер ✨️✨️✨️
Благодарю 🙏🙏🙏
- ООльга8 ноября 2025Очень понравилась поездка на плато Бермамыт! Где еще можно найти такой фантастический вид: Эльбрус и весь Кавказский хребет как на
- ММария6 ноября 2025Сегодня посетили бермамыт, красота невероятная. Маршрут очень сложный, но хочу сказать, что водитель Марат отличный. Понравилось абсолютно всё, было и интересно и познавательно и ооооочень красиво. Место обязательное к посещению всем! Никогда не пожалеете, что поехали!
- ООльга5 ноября 2025Посетили экскурсию из Ессентуков на плато Бермамыт.
Поездка очень понравилась.
Огромное спасибо нашему гиду-водителю - Мурату. Очень грамотно и доступно преподнёс историческую
- ЮЮрий5 ноября 2025Было очень красиво. Видили горы и закат и даже видели лису она с нами провожало солнце
- ДДмитрий30 октября 2025Красивейшие места, ради которых стоит потрястись по плохим дорогам! Водитель-экскурсовод Алим интересно и с юмором рассказал про местные народы и их обычаи, завёз в дополнительные локации и в прекрасный этно-ресторан.
- ММарина24 октября 2025Очень понравилось, что сама экскурсия проходила с юмором, примерами из жизни и не по «заученной схеме». Поездка проходила в активной
- ППопова10 октября 2025Замечательная поездка и куча впечатлений! Забирали нас прямо от места проживания в Ессентуках, что очень удобно. Снова убедилась что на
- ЕЕлена6 октября 2025Поездка на плато Бермамыт-захватывает дух! Красота, виды потрясающие!
Это нужно видеть своими глазами.
Теперь по организации: Игорь водитель - вежливый, веселый, четко
- ММулянова3 октября 2025Экскурсия прошла замечательно. Впечатлений море. Всем советую побывать на плато Бермамыт.
- ММаргарита24 сентября 2025Отличные виды и дорога:)
- ННаталья17 сентября 2025Тур прошел отлично! Виды безумно красивые, что на локациях, что по дороге до них, поездка на Патриоте по бездорожью -
- ААлександр17 сентября 2025Отличная экскурсия!
- ССофья6 сентября 2025Собралась разношерстная компания из Екатеринбурга, Москвы и Воронежа, спасибо Арафату за этот день
Все знает и расскажет, где захочешь сфотографироваться или
- ННаталья1 сентября 2025Отличная организация, вовремя отвезли, привезли)) виды шикарные, компания собралась супер, очень интересный рассказчик гид!! Познавательно, увлекательно, весело, шумно) Просто все сошлось🙏🏼 напоили на закате вкусным чаем, поделились традициями и устоями) спасибо огромное
- ААнастасия16 августа 2025Прекрасный вниматеный гид Азрет-Алий, красивые виды, очень советую поездку с ним.
Гид веселый, добрый, интересный, сварил кофе на плато, добавил сюрприз в поездку.
