🏞️ Живописные виды и природные достопримечательности
📜 Погружение в историю Византии и Лермонтова
🍽️ Вкусные кавказские блюда
📸 Возможность фото - и видеосъемки с квадрокоптера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июль и август, идеально подходят для путешествия по знаковым местам Кавминвод. В это время можно насладиться комфортной погодой и яркими пейзажами. Прогулки по живописным окрестностям и посещение исторических мест станут незабываемыми.
Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также приятно посещать эти места. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием природы, а также получить более персонализированный опыт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лермонтовская скала
Рим-гора
Медовые водопады
Гора-Кольцо
Описание экскурсии
Лермонтовская скала. Это не только живописное место: есть обоснованное мнение, что здесь свершилась дуэль Печорина с Грушницким. На месте я расскажу вам о воинских традициях тех лет, настоящих кавказцах из «Героя нашего времени» и о жизни самого Лермонтова. Рим-гора. По версии некоторых историков, эта древняя крепость была крайним оплотом Византии на Северном Кавказе. Вместе мы попробуем разобраться, как сложилось её судьба на закате великой империи. И поговорим о позднем ордынском периоде, изменившем мировую историю, включая наше настоящее. Медовые водопады. 200 лет это место привлекает туристов со всех уголков страны. Мы прогуляемся по живописным окрестностям, освежимся в тени рокочущих водопадов и вкусно пообедаем. Я обязательно расскажу о том, как на кавказскую кухню повлияло открытие американского континента. Гора-Кольцо. Самое популярное место в окрестностях Кисловодска, и не зря. Сложно поверить, что это творение природы, а не дело рук человека. Я открою вам красивую легенду о ее происхождении, и мы полюбуемся фантастическим видом на долину с высоты птичьего полета.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Фольксваген
Отдельно оплачиваются личные расходы на еду и напитки или обед (300-600 руб.)
По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж; цена договорная и зависит от объема
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1967 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора.
Специализируюсь на культуре и читать дальшеуменьшить
истории нашего края от глубокой антропологии наших предков до сегодняшнего дня.
Всегда любил горы, путешествия и исследования, и благодарен судьбе и путешественникам за возможность делиться своими знаниями. Главное для меня — видеть восторг в глазах и любовь к природе и истории нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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Дарья
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
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В
Вячеслав
Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной, наша семья в восторге! Природа, окружающая нас великолепна, и мы наслаждались каждым моментом этого читать дальшеуменьшить
прекрасного путешествия. Экскурсия была хорошо организованной и наполненной полезной информацией, что позволило нам лучше понять природу и культуру местности. Я очень рекомендую другим любителям природы попробовать экскурсию по знаковым местам Кавминвод с гидом Иваном, чтобы насладиться красотами Кавказа.
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Наталья
На этапе бронирования экскурсия была заменена на Экскурсию-перезагрузку по Кабардино-Балкарии. Иван внимательно отнесся к нашим пожеланиям и ожиданиям, учел быстро ухудшающиеся погодные условия и грамотно спланировал наш маршрут. Все уверенно, аккуратно читать дальшеуменьшить
без спешки. Поэтому, мы успели всё… Насладились просто фантастическими видами, от которых захватывает дух, невероятной красотой гор и водопадов, романтическим замком Шато-Эркен, порадовались весеннему солнышку, вкусно покушали. А дождь фактически нас догнал, только тогда, когда мы уже восстанавливали силы в теплых ваннах термальных источников Гедуко. Иван, спасибо за увлекательное путешествие, интересные рассказы, чувство юмора и незабываемые впечатления, которые останутся с нами надолго в т. ч и благодаря фильму, который ты для нас смонтировал. Наталье, отдельное спасибо, за заботливо приготовленный чай из трав и ягод. Однозначно рекомендуем! Обязательно вернемся, чтобы продолжить наше знакомство с природой и историей КМВ.
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Г
Галина
Интересное путешествие, Иван -аккуратный водитель, хороший рассказчик. Гастрономическая часть тоже оставила след и удовольствие в памяти.. Не пожалеете, берите тур. Мы были семьей,3 человека. Здорово. . Фото чуть позже
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