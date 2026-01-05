Мои заказы

Путешествие по знаковым местам Кавминвод

Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Кавминводам, где вы сможете насладиться красотой и историей этого уникального региона.

Вас ждет путешествие на комфортабельном внедорожнике Фольксваген по самым живописным и значимым местам: от
читать дальшеуменьшить

Лермонтовской скалы, где, по легенде, произошла знаменитая дуэль, до Горы-Кольца с ее величественными видами. Мы организуем для вас незабываемый день, полный открытий и впечатлений.

Отдельно оплачиваются личные расходы на еду и напитки, а также возможна профессиональная фото - и видеосъемка для вечной памяти о вашем приключении

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 🏞️ Живописные виды и природные достопримечательности
  • 📜 Погружение в историю Византии и Лермонтова
  • 🍽️ Вкусные кавказские блюда
  • 📸 Возможность фото - и видеосъемки с квадрокоптера

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июль и август, идеально подходят для путешествия по знаковым местам Кавминвод. В это время можно насладиться комфортной погодой и яркими пейзажами. Прогулки по живописным окрестностям и посещение исторических мест станут незабываемыми.

Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также приятно посещать эти места. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием природы, а также получить более персонализированный опыт.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие по знаковым местам Кавминвод
Путешествие по знаковым местам Кавминвод
Путешествие по знаковым местам Кавминвод

Что можно увидеть

  • Лермонтовская скала
  • Рим-гора
  • Медовые водопады
  • Гора-Кольцо

Описание экскурсии

Лермонтовская скала. Это не только живописное место: есть обоснованное мнение, что здесь свершилась дуэль Печорина с Грушницким. На месте я расскажу вам о воинских традициях тех лет, настоящих кавказцах из «Героя нашего времени» и о жизни самого Лермонтова.
Рим-гора. По версии некоторых историков, эта древняя крепость была крайним оплотом Византии на Северном Кавказе. Вместе мы попробуем разобраться, как сложилось её судьба на закате великой империи. И поговорим о позднем ордынском периоде, изменившем мировую историю, включая наше настоящее.
Медовые водопады. 200 лет это место привлекает туристов со всех уголков страны. Мы прогуляемся по живописным окрестностям, освежимся в тени рокочущих водопадов и вкусно пообедаем. Я обязательно расскажу о том, как на кавказскую кухню повлияло открытие американского континента.
Гора-Кольцо. Самое популярное место в окрестностях Кисловодска, и не зря. Сложно поверить, что это творение природы, а не дело рук человека. Я открою вам красивую легенду о ее происхождении, и мы полюбуемся фантастическим видом на долину с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Фольксваген
  • Отдельно оплачиваются личные расходы на еду и напитки или обед (300-600 руб.)
  • По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж; цена договорная и зависит от объема

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1967 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
читать дальшеуменьшить

истории нашего края от глубокой антропологии наших предков до сегодняшнего дня. Всегда любил горы, путешествия и исследования, и благодарен судьбе и путешественникам за возможность делиться своими знаниями. Главное для меня — видеть восторг в глазах и любовь к природе и истории нашей страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Д
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
Очень интересно и познавательно! Динамичная живая экскурсия с классным экскурсоводам. Если хотите индивидуальный подход, вам точно сюда! Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной, наша семья в восторге! Природа, окружающая нас великолепна, и мы наслаждались каждым моментом этого
читать дальшеуменьшить

прекрасного путешествия. Экскурсия была хорошо организованной и наполненной полезной информацией, что позволило нам лучше понять природу и культуру местности. Я очень рекомендую другим любителям природы попробовать экскурсию по знаковым местам Кавминвод с гидом Иваном, чтобы насладиться красотами Кавказа.

Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной,
Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной,
Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной,
Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной,
Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной,
Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной,
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
На этапе бронирования экскурсия была заменена на Экскурсию-перезагрузку по Кабардино-Балкарии.
Иван внимательно отнесся к нашим пожеланиям и ожиданиям, учел быстро ухудшающиеся погодные условия и грамотно спланировал наш маршрут. Все уверенно, аккуратно
читать дальшеуменьшить

без спешки. Поэтому, мы успели всё… Насладились просто фантастическими видами, от которых захватывает дух, невероятной красотой гор и водопадов, романтическим замком Шато-Эркен, порадовались весеннему солнышку, вкусно покушали. А дождь фактически нас догнал, только тогда, когда мы уже восстанавливали силы в теплых ваннах термальных источников Гедуко.
Иван, спасибо за увлекательное путешествие, интересные рассказы, чувство юмора и незабываемые впечатления, которые останутся с нами надолго в т. ч и благодаря фильму, который ты для нас смонтировал. Наталье, отдельное спасибо, за заботливо приготовленный чай из трав и ягод.
Однозначно рекомендуем! Обязательно вернемся, чтобы продолжить наше знакомство с природой и историей КМВ.

Вам был полезен этот отзыв?
Г
Интересное путешествие, Иван -аккуратный водитель, хороший рассказчик. Гастрономическая часть тоже оставила след и удовольствие в памяти.. Не пожалеете, берите тур. Мы были семьей,3 человека. Здорово. . Фото чуть позже
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Путешествие по знаковым местам Кавминвод»

3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
На машине
7 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Путешествие по Кавказу за один день: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники подарят вам незабываемые впечатления и отдых
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
3200 ₽ за человека
Медовые водопады и гора Кольцо
На автобусе
5 часов
127 отзывов
Групповая
Медовые водопады и гора Кольцо
Начало: Привокзальная Площадь, Ессентуки
Расписание: ежедневно в 14-00
Завтра в 14:00
15 авг в 14:00
1800 ₽ за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
6 часов
-
30%
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Погрузитесь в мир альпак и природных чудес Кавказа. Насладитесь гармонией и сделайте яркие снимки в живописных местах
Начало: Ваше место пребывания в Ессентуках
Расписание: Ежедневно по расписанию.
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
10 500 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища Кавказа: Чегемские водопады, озеро Гижгит и село Эльтюбю
На машине
12 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Сокровища Кавказа: Чегемские водопады, озеро Гижгит и село Эльтюбю
Из Ессентуков - к природным красотам Кабардино-Балкарии в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
14 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
от 9000 ₽ за группу