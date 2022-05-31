Что вас ожидает

Лермонтовская скала. Это не только живописное место: есть обоснованное мнение, что здесь свершилась дуэль Печорина с Грушницким. На месте я расскажу вам о воинских традициях тех лет, настоящих кавказцах из «Героя нашего времени» и о жизни самого Лермонтова.

Рим-гора. По версии некоторых историков, эта древняя крепость была крайним оплотом Византии на Северном Кавказе. Вместе мы попробуем разобраться, как сложилось её судьба на закате великой империи. И поговорим о позднем ордынском периоде, изменившем мировую историю, включая наше настоящее.

Медовые водопады. 200 лет это место привлекает туристов со всех уголков страны. Мы прогуляемся по живописным окрестностям, освежимся в тени рокочущих водопадов и вкусно пообедаем. Я обязательно расскажу о том, как на кавказскую кухню повлияло открытие американского континента.

Гора-Кольцо. Самое популярное место в окрестностях Кисловодска, и не зря. Сложно поверить, что это творение природы, а не дело рук человека. Я открою вам красивую легенду о ее происхождении и мы полюбуемся фантастическим видом на долину с высоты птичьего полета.

Организационные детали

Обед оплачивается отдельно (300-600 руб.).