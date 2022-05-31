Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ

Увидеть конец Византийской империи, посетить место дуэли Печорина и послушать шум Медовых водопадов

КМВ — это не только сосредоточение хребтов, долин и горных ущелий, но и свидетель многовековой истории: от Византии до лермонтовских времен. На машине мы проедем по ключевым локациям в окрестностях Ессентуков.

Увидим место дуэли Печорина, посетим каменное наследие Византии, попробуем вкусные кавказские блюда и полюбуемся необыкновенной работой природных скульпторов.
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Однодневная экскурсия по знаковым местам КМВ
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Лермонтовская скала. Это не только живописное место: есть обоснованное мнение, что здесь свершилась дуэль Печорина с Грушницким. На месте я расскажу вам о воинских традициях тех лет, настоящих кавказцах из «Героя нашего времени» и о жизни самого Лермонтова.
Рим-гора. По версии некоторых историков, эта древняя крепость была крайним оплотом Византии на Северном Кавказе. Вместе мы попробуем разобраться, как сложилось её судьба на закате великой империи. И поговорим о позднем ордынском периоде, изменившем мировую историю, включая наше настоящее.
Медовые водопады. 200 лет это место привлекает туристов со всех уголков страны. Мы прогуляемся по живописным окрестностям, освежимся в тени рокочущих водопадов и вкусно пообедаем. Я обязательно расскажу о том, как на кавказскую кухню повлияло открытие американского континента.
Гора-Кольцо. Самое популярное место в окрестностях Кисловодска, и не зря. Сложно поверить, что это творение природы, а не дело рук человека. Я открою вам красивую легенду о ее происхождении и мы полюбуемся фантастическим видом на долину с высоты птичьего полета.

Организационные детали

Обед оплачивается отдельно (300-600 руб.).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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