Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Кавминводам, где вы сможете насладиться красотой и историей этого уникального региона.Вас ждет путешествие на комфортабельном внедорожнике Фольксваген по самым живописным и значимым местам: от

Лермонтовской скалы, где, по легенде, произошла знаменитая дуэль, до Горы-Кольца с ее величественными видами. Мы организуем для вас незабываемый день, полный открытий и впечатлений. Отдельно оплачиваются личные расходы на еду и напитки, а также возможна профессиональная фото - и видеосъемка для вечной памяти о вашем приключении

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июль и август, идеально подходят для путешествия по знаковым местам Кавминвод. В это время можно насладиться комфортной погодой и яркими пейзажами. Прогулки по живописным окрестностям и посещение исторических мест станут незабываемыми.



Весной и осенью, в мае, июне, сентябре и октябре, также приятно посещать эти места. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием природы, а также получить более персонализированный опыт.

Сейчас август — это идеальное время.