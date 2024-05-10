Экскурсии на гору Кольцо в Ессентуках

Найдено 8 экскурсий в категории «Гора Кольцо» в Ессентуках, цены от 7 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Путешествие по знаковым местам Кавминвод
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Проведите день среди горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Включены посещения Кольцо-горы, перевала Гумбаши, долины реки Мара и канатной дороги Домбая
Начало: У вашего места проживания
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500 за всё до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120009 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
    Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
  • С
    Светлана
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
    Прекрасная экскурсия. Баланс городских и природных достопримечательностей. Аккуратное вождение, чудесная подача материала. Спасибо Виталию за проведённый день.
  • К
    Константин
    26 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
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    Подстраивается под задачи гостя. За один день смогли посмотреть все важное, но будьте готовы к динамичному темпу осмотра. Дмитрий сориентировал, куда и зачем стоит съездить отдельно. Очень грустно одно - как сейчас содержатся лермонтовские места в регионе, особенно - последний дом в Железноводске. Больше на этой экскурсии я не грустил. Спасибо Дмитрию.

  • Т
    Татьяна
    24 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и
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    истории края. Поняли в какие из городов мы хотели бы вернуться еще, чтобы получше их узнать. Детям до 12 лет, будет тяжеловато много ходить и слушать информацию.

  • И
    Ирина
    9 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Большое спасибо Дмитрию! Очень насыщенная экскурсия, очень много нужно ходить (готовьтесь), побывали во всех городах, узнали, куда можно вернуться и что посмотреть! С погодой не повезло, много видов было закрыто туманом и снегом, но мы пытались находить во всем самое лучшее!)
    Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!
  • Г
    Галина
    2 февраля 2024
    Путешествие по знаковым местам Кавминвод
    Интересное путешествие, Иван -аккуратный водитель, хороший рассказчик. Гастрономическая часть тоже оставила след и удовольствие в памяти.. Не пожалеете, берите тур. Мы были семьей,3 человека. Здорово. . Фото чуть позже
  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
    Отлично. Внимательный, уверенный водитель. Грамотно организует время в пути, на экскурсии, уместно и вовремя рассказывает о достопримечательностях. Благодарим за экскурсию!
  • В
    Вячеслав
    5 декабря 2023
    Путешествие по знаковым местам Кавминвод
    Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной, наша семья в восторге!
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    Природа, окружающая нас великолепна, и мы наслаждались каждым моментом этого прекрасного путешествия. Экскурсия была хорошо организованной и наполненной полезной информацией, что позволило нам лучше понять природу и культуру местности. Я очень рекомендую другим любителям природы попробовать экскурсию по знаковым местам Кавминвод с гидом Иваном, чтобы насладиться красотами Кавказа.

    Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительнойЭкскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительнойЭкскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительнойЭкскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительнойЭкскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительнойЭкскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной
  • И
    Ирина
    10 октября 2023
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
    Анастасия очень внимательный гид! Посмотрели красоты Пятигорска и Кисловодска. Гора Машук! Очень впечатлило озеро Провал! Спасибо большое за прекрасную экскурсию!
  • Д
    Диана
    27 июля 2023
    Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
    Замечательная, познавательная, интересная, красивая, вкусная экскурсия!!! Воспользуйтесь обязательно и ни секунды не пожалеете!)

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Гора Кольцо»

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  1. Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
  2. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
  3. Путешествие по знаковым местам Кавминвод
  4. Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
  5. Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Гижгит
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  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
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