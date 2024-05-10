1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Проведите день среди горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Включены посещения Кольцо-горы, перевала Гумбаши, долины реки Мара и канатной дороги Домбая
Начало: У вашего места проживания
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Ессентуков
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120009 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 мая 2024Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
- ССветлана24 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Баланс городских и природных достопримечательностей. Аккуратное вождение, чудесная подача материала. Спасибо Виталию за проведённый день.
- ККонстантин26 марта 2024Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
- ТТатьяна24 марта 2024Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и
- ИИрина9 марта 2024Большое спасибо Дмитрию! Очень насыщенная экскурсия, очень много нужно ходить (готовьтесь), побывали во всех городах, узнали, куда можно вернуться и что посмотреть! С погодой не повезло, много видов было закрыто туманом и снегом, но мы пытались находить во всем самое лучшее!)
- ГГалина2 февраля 2024Интересное путешествие, Иван -аккуратный водитель, хороший рассказчик. Гастрономическая часть тоже оставила след и удовольствие в памяти.. Не пожалеете, берите тур. Мы были семьей,3 человека. Здорово. . Фото чуть позже
- ИИрина15 января 2024Отлично. Внимательный, уверенный водитель. Грамотно организует время в пути, на экскурсии, уместно и вовремя рассказывает о достопримечательностях. Благодарим за экскурсию!
- ВВячеслав5 декабря 2023Экскурсия по горной местности Кавминвод с видом на Медовые водопады и гору Кольцо была невероятно удивительной, наша семья в восторге!
- ИИрина10 октября 2023Анастасия очень внимательный гид! Посмотрели красоты Пятигорска и Кисловодска. Гора Машук! Очень впечатлило озеро Провал! Спасибо большое за прекрасную экскурсию!
- ДДиана27 июля 2023Замечательная, познавательная, интересная, красивая, вкусная экскурсия!!! Воспользуйтесь обязательно и ни секунды не пожалеете!)
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Гора Кольцо»
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