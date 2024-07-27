Мы отправимся в путешествие по одному из самых интересных маршрутов! Проедем через перевал Актопрак, восхитимся красотой озера Гижгит, послушаем шум Чегемских водопадов и окунёмся в таинственную атмосферу села Эльтюбю с его древними склепами. А желающие смогут полетать на параплане — и увидеть горы с высоты птичьего полёта.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Проедем через перевал Актопрак, по настоящей «дороге красоты», и насладимся пейзажами.
- Вы увидите озеро Гижгит — бирюзовую жемчужину Приэльбрусья, лежащую среди горных вершин.
- Погуляете у Чегемских водопадов — три потока чистейшей воды падают прямо с гор. По желанию здесь можно полетать на параплане или прокатиться на зиплайне.
- Конечно, заедем и в Эльтюбю — аутентичное село в Чегемском ущелье, чтобы познакомиться с историей и увидеть древний некрополь.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках, по запросу предоставим детское кресло/бустер.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — 600-700 ₽.
- Полёт на параплане — от 6000 ₽ за 15 минут.
- Роупджампинг — от 3500 ₽.
- 3иплайн — 1500 ₽.
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 776 туристов
Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.Задать вопрос
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