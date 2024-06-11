Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня

Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Чтобы увидеть плюшевых милашек в естественных для них ландшафтах, необязательно отправляться в андское высокогорье. Экзотические звери теперь живут и в горах Кавказа. Вы пообщаетесь с ними в первом альпака-парке на Юге России.

После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Поездка в гости к альпакам. Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых. Вы погуляете по парку, насладитесь гармонией животного и растительного мира и сможете сделать красивые снимки.
  • Медовые водопады. Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. А если пожелаете, посетите Чайный домик, где можно взбодриться тонизирующими травяными напитками и отведать более 20 видов варенья.
  • Гора Кольцо. В дополнение мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются яркие снимки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota. Есть детские кресла и бустеры.
  • Дополнительные расходы: посещение парка альпак — 600 руб. с человека, экосбор на Медовых водопадах — 100 руб. с человека.
  • Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус (при желании).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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