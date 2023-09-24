2 день

Карачаево-Черкесия: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источники

Завтрак в отеле.

Отправление за город в Аликоновское ущелье, которое расположено всего в 30 минутах езды от города, но это уже будет территория Карачаево-Черкесии.

Первая наша остановка у природного памятника – гора Кольцо, где вы увидите Кисловодск с высоты птичьего полёта.

Далее вы заглянете в Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, настойки, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи; урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости. Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.

А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 рублей, 30 минут). Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.

Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

Прогулка по территории, отдых. Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.

Обед с блюдами национальной кухни.

В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату). Зиплайн - скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 1800 рублей с человека).

Поездка на Суворовские термальные источники.

Дополнительная плата - 600 рублей за входной билет, оплата гиду на месте.

*Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце (1-2шт), резиновые тапочки.

Время возвращения в Кисловодск 18:00 (ориентировочно).

Время возвращения в Кисловодск зависит от времени посещения термальных источников.

Ужин (самостоятельно, не включено в стоимость тура).