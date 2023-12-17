Поездка в Домбай с комфортом и заботой о Вас

Индивидуальная экскурсия в Ессентуках
Если вы желаете увидеть красоты Карачаево-Черкесии, вдохновиться пейзажами Домбая и при этом комфортно доехать, слушая по пути легенды и рассказы, то мы окружим вас заботой и вниманием на протяжении всего маршрута.
Поездка в Домбай с комфортом и заботой о Вас
Поездка в Домбай с комфортом и заботой о Вас
Поездка в Домбай с комфортом и заботой о Вас
Поездка в Домбай с комфортом и заботой о Вас
Поездка в Домбай с комфортом и заботой о Вас
Поездка в Домбай с комфортом и заботой о Вас
Ближайшие даты:
17
дек
23
дек
24
дек
30
дек
6
янв
13
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Домбай и его красоты
  • Красногорскую сторожевую башню
  • Сентинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Реку Уллу-Муруджу
  • Теберду
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа»

Описание

Об экскурсии Если вы желаете увидеть красоты Карачаево-Черкесии, вдохновиться пейзажами Домбая и при этом комфортно доехать, слушая по пути легенды и рассказы, то мы окружим вас заботой и вниманием на протяжении всего маршрута. Помимо Домбая — главной достопримечательности нашей поездки, вы увидите:
  • Реку Уллу-Муруджу — завораживает своей мощью горной реки и кристальной чистотой.
  • Сентинский храм, возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии. Он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами Аланской эпохи.
  • Красногорскую сторожевую башню ХIХ века. Вы почувствуете возле нее эпоху времен кавказской войны.
  • Термальные источники «Жемчужина Кавказа» — хорошо и комфортно благоустроены и имеют отдельный женский бассейн. Важная информация Захватите с собой наличные и документы, удостоверяющие личность.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги: авто комфорт-класса
  • Услуги гида
  • Вода в авто
Что не входит
  • Канатная дорога Домбая — 2000 руб.
  • Подъем к Сентинскому храму на джипе на высоту 1300 метров — 600 руб.
  • Термальные источники — 500 руб.
  • Кафе
  • Другие личные расходы туристов
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В авто не курят и не кушают.
  • Наличные денежные средства рекомендуется иметь с собой.
  • Наличие документов удостоверяющие личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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