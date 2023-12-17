Если вы желаете увидеть красоты Карачаево-Черкесии, вдохновиться пейзажами Домбая и при этом комфортно доехать, слушая по пути легенды и рассказы, то мы окружим вас заботой и вниманием на протяжении всего маршрута.
Ближайшие даты:
17
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23
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24
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Домбай и его красоты
- Красногорскую сторожевую башню
- Сентинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Реку Уллу-Муруджу
- Теберду
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
Описание
Об экскурсии Если вы желаете увидеть красоты Карачаево-Черкесии, вдохновиться пейзажами Домбая и при этом комфортно доехать, слушая по пути легенды и рассказы, то мы окружим вас заботой и вниманием на протяжении всего маршрута. Помимо Домбая — главной достопримечательности нашей поездки, вы увидите:
- Реку Уллу-Муруджу — завораживает своей мощью горной реки и кристальной чистотой.
- Сентинский храм, возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии. Он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами Аланской эпохи.
- Красногорскую сторожевую башню ХIХ века. Вы почувствуете возле нее эпоху времен кавказской войны.
- Термальные источники «Жемчужина Кавказа» — хорошо и комфортно благоустроены и имеют отдельный женский бассейн. Важная информация Захватите с собой наличные и документы, удостоверяющие личность.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги: авто комфорт-класса
- Услуги гида
- Вода в авто
- Что не входит
- Канатная дорога Домбая — 2000 руб.
- Подъем к Сентинскому храму на джипе на высоту 1300 метров — 600 руб.
- Термальные источники — 500 руб.
- Кафе
- Другие личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В авто не курят и не кушают.
- Наличные денежные средства рекомендуется иметь с собой.
- Наличие документов удостоверяющие личность
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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